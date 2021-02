Rodrigo García de la Cruz

Es Ingeniero Superior Industrial (nº1 promoción), licenciado en ADE, Executive Master en Dirección de Entidades Financieras del IEB, con mención especial al mejor expediente académico, y Excellence Programme in International Financial Markets en la London School of Economics. Ha programado Robots en Renault, ha dirigido una línea de fabricación en Sonae Industria, y ha trabajado en diferentes áreas en banca: retail, empresas, internacional y banca de inversión, en entidades como en Citibank, Barclays Bank o Santander.

A principios de 2016 fundó Finnovating, que tras más de 25 , donde lanzaron las Unconferences FinTech, InsurTech, PropTech y LegalTech en Europa y Latinoamerica, lanza en 2020 la primera Plataforma de Matching as a Service que conecta a más de 50.000 FinTech con Bancos, Aseguradoras e Inversores, escalando la colaboración y co-creación digital.

En febrero de 2016 participó en la creación de la Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI), de la que actualmente es Presidente.