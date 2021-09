Mapfre ampliará de los 65 hasta los 75 años la edad límite para acceder a algunos seguros de salud

José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre y consejero delegado de la aseguradora en la región Iberia, ha avanzado que la aseguradora ampliará este año hasta los 75 años la edad límite para acceder a determinados seguros de salud que, por regla general, actualmente tienen fijado el umbral en los 65 años.

El también vicepresidente de UNESPA, la patronal del seguro, que ha participado este jueves en la cuarta jornada del II Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, ha explicado que las pólizas de salud van a cambiar en el futuro próximo en el sentido de que irán más enfocadas a la prevención de la enfermedad y a preservar la calidad de vida, pero "no en el sentido de incluir pandemias".

"Hoy en día el seguro de salud está enfocado a cuidarte cuando enfermas y va a dar un vuelco para intentar que no te enfermes", ha señalado Inchausti, que ha destacado que también que las pólizas deberán tener en cuenta el crecimiento de la longevidad de la población. "Creemos que tenemos que estar en la vida de las personas antes de que eso pase. Como tenemos muchos datos, tenemos mucho foco en la prevención y en que la calidad de vida se mantenga el mayor número posible de años", ha añadido.

Eso sí, lo que es muy complicado que se incluya será la cobertura por siniestros de salud relacionados con pandemias. "Las pandemias no se pueden incluir, hay razones técnicas que lo explican. En el seguro nosotros manejamos un dinero que no es nuestro y con ese dinero todos contribuyen a que, cuando unos pocos tienen problemas, a través de las aseguradoras se soluciona. El sistema no está preparado para cuando nos afecta a todos [a la vez]", ha explicado Inchausti.

Es por eso que, "lamentablemente" y "salvo que haya una colaboración público-privada", para el vicepresidente de Mapfre es muy complicado imaginar que las pandemias se terminen incluyendo en la cobertura de las pólizas.

Solidaridad

No obstante, durante la pandemia de la Covid-19, como ha señalado Inchausti, las aseguradoras han decidido "no hacer caso a las pólizas y aplicar la solidaridad". "El papel de las aseguradoras en la pandemia ha sido muy positivo. Estos eventos lamentablemente están excluidos de las pólizas y decidimos hacernos cargo de estos siniestros", ha apuntado.

De hecho, las compañías de seguros dotaron un fondo con 30 millones de euros para ayudar a los sanitarios y no solo fue suficiente sino que generó un excedente que a día de hoy se está canalizando a distintas instituciones, como Cruz Roja.

3. Conversación. Cómo enfocar la atención sanitaria post-Covid

"Como sector en esta ocasión hemos estado a la altura de las circunstancias", ha señalado Inchausti, en cuya opinión las aseguradoras han mostrado "flexibilidad" y han colaborado para "ser parte de solución".

Digitalización

El año pasado, que estuvo marcado por la Covid-19, Mapfre alcanzó un hito al comercializar online 400.000 pólizas, un umbral al que no llegaron sus competidores, según Inchausti. Para este año, el objetivo es mayor, de 450.000 pólizas.

Lo cierto es que la digitalización es ya un elemento crucial para todo tipo de sectores y y también para el asegurador, que, como ha explicado el vicepresidente de Mapfre, avanza cada día en el desarrollo de nuevas iniciativas, como la telemedicina o la telefarmacia.

