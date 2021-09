“Soñar más” y el deseo de las farmacéuticas de ser como el automóvil

Hasta la bandera estaba la plaza este martes en el Observatorio de la Sanidad. El sector farmacéutico venía a ver la ‘faena’ que hacían los grandes mandamases de la industria: Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Merck y el patrón de patronos: Juan López Belmonte, como presidente de Farmaindustria.

A los pobres de la industria del automóvil debieron pitarles los oídos. Y con razón, porque los pusieron de ejemplo varias veces. ¡Los quieren más que a nosotros! venían a decir unos, mientras que otros (los que fabrican medicamentos) clamaban que invierten tanto o más que las empresas de coches en I+D+i.

Pero más allá de los celos por el cariño de la sociedad, la preocupación de los ‘popes’ está en los fondos europeos en general y en el PERTE de sanidad en concreto. Por ahora, las representantes del Gobierno (y decimos LAS porque todas han sido mujeres) no han soltado ni mú. Veremos qué cuentan Reyes Maroto y Diana Morant, porque aquí todo el mundo confía en que digan algo.

No se crean que todo es un secreto de estado. El problema es que aquí muchos saben cosas, pero no las quieren contar. Basta con fijarse en la cara de pícaro de López-Belmonte cuando le preguntábamos por el PERTE y se iba por peteneras: “No se puede contar todo lo que se sabe”.

Una de crónica de corazón: Alberto de Rosa, director ejecutivo de Centene en Europa, cumple años el mismo día que Isabel Díaz Ayuso y Pablo Iglesias: el 17 de octubre. Ojo, que nos hemos enterado también que la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, también es del 17 de octubre. Y una larga lista más, que luego han salido mientras comentábamos la jugada.

Proponemos una fiesta con todos los del 17 de octubre, que a nosotros lo del gañote se nos da de maravilla. No sabemos si a Cruz y a Alberto les apetecerá, pero ahí queda. Confesaremos que en realidad estábamos pensando en pedírselo a Ayuso e Iglesias, pero tirarnos una noche discutiendo sobre si la “libertad” o la “extrema derecha” es lo que triunfa en Madrid no nos apetece.

El networking ha funcionado muy bien. Al menos, es lo que vemos desde el escenario. Patricia Lacruz, directora general de Farmacia, ha llegado cual estrella de rock. Se ha ido parando cada pocos metros para saludar a unos y otros. Eso sí, nos ha dejado la noticia de la jornada: Sanidad ya estudia una reforma del copago farmacéutico para hacerlo más equitativo.

Se ven puntos de acercamiento entre lo público y lo privado. “Juntos, juntos, juntos”. Lo dicen los privados, que podría ser el lema de campaña de Pedro Sánchez. Pero me temo que se fijan más en la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, quien cree que “tenemos que soñar más y trabajar juntos para lograr nuestros sueños”.

Ahora bien, vienen turbulencias porque Calzón (y el Gobierno) son partidarios de que las vacunas sean consideradas un bien público global, y desde el sector privado no comparten. ¡Las patentes no se tocan!

Ana Pastor ha sido la que más tinta nos ha hecho sudar. No sabemos si será porque se ha venido arriba o porque se le ha ido el santo al cielo, pero ha estado al borde de ver cómo le sacábamos la tarjeta amarilla.

De gallega a gallega. Aunque en este caso salió aplaudida. Hablamos, cómo no, de María Jesús Lamas. La directora de la Aemps se fajó y no rehuyó ningún tema. Confirmó lo que había adelantado este periódico a finales del verano, que la vacuna ‘made in Spain’ de Mariano Esteban no pasaba la ITV para pasar a ensayos clínicos y dio a entender que no está tan claro que el futuro pase por una vacunación anual contra la Covid.

¡Qué comida! Y no lo decimos por las viandas. Se nota que los ‘viejos’ colegas de la industria farmacéutica hacía mucho que no se reunían. Sobre todo se dedicaron a hacer un ‘traje’ a los que no estaban presentes. Bueno, y a alguno de los presentes. Volaban hachas entre los vinos. Metafóricamente hablando, claro.

Por cierto, el premio al ponente más cumplidor de este martes es para el director general de AstraZeneca en España, Ricardo R. Suárez, que ha llegado a las 7.15 de la mañana.

