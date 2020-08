Ofelia de Lorenzo

Socia y Directora del Área Jurídico Contenciosa en De Lorenzo Abogados. Vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).

Licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, con la especialidad de Jurídico-Comunitario (1996-2001), Postgrado en la London Guidhall University y la Universität Augsburg (Munich), así como en Práctica Jurídica por el Instituto de Empresa Business School, de Madrid. Programa Superior de Mujer y Liderazgo. ALITER Escuela de Negocios (Madrid). Es Máster Universitario en Derecho Sanitario por la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Está colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Mediadora inscrita en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia, es así mismo miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario y de la Asociación Mundial de Derecho Médico. Miembro del Comité de Ética Asistencial de HM Hospitales-CEAS y del Comité Ético de Investigación con medicamentos HM Hospitales 1989– CEIm. Coordinadora Jurídica del Servicio de Coordinación de Conflictos del Servicio Madrileño de Salud; Socia-Directora del Área Procesal en De Lorenzo Abogados y Secretaria General del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2018).

Su ejercicio profesional es igualmente activo en áreas Biomédicas; de asesoramiento a Comités de Ética y Asistencia Sanitaria, Ponente y moderadora habitual en foros y conferencias, en materias relacionadas con el Derecho Sanitario así como docente, desde el Área de formación sobre Derecho Sanitario en De Lorenzo Abogados, siendo profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo; Profesora- honoraria de la Universidad Autónoma de Madrid (Facultad de Derecho) y tutora de los “practicum” de la citada Universidad, así como del Máster de acceso a la Abogacía de la Universidad Pontificia de Comillas, Profesora colaboradora de la Fundación Antonio Camuñas en el Curso Superior de Gestión y Atención Socio-sanitaria a Personas Dependientes, así como colaboradora de los cursos del Doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre “El Medico ante el Sistema Judicial”.

Tiene una dilatada experiencia ante los Tribunales habiendo defendido en todas las instancias los intereses de Compañías Aseguradoras Españolas y Extranjeras, Compañías de Asistencia Sanitaria, Corporaciones e Instituciones profesionales sanitarias, siendo actualmente Socia-Directora del Área Contenciosa. Su práctica profesional se ha centrado fundamentalmente en asuntos de Responsabilidad Profesional Sanitaria, Daños Personales, Responsabilidad de producto, tanto litigiosos (defensa de los asegurados por cuenta de la aseguradora -nacional o extranjera, incluyendo Sindicatos del Lloyd’s) como no litigiosos (Transacciones, asesoramiento en la redacción y adaptación de pólizas, en cuestiones de cobertura, preparación de concursos públicos para programas de seguros con Administraciones Sanitarias).

Tras un periodo de experiencia profesional en MADANES HOLDING LTD: Madanes Insurance Agency LTD; Medical Risk Management MRM; Mr.Shuki Madanes, miembro del LLOYD’S OF LONDON Correspondent. (Tel Aviv- Israel y Londres), así como en los Departamentos procesales de URÍA & MENÉNDEZ y SIGÜENZA & VILACORO, en Madrid, se incorpora al Área Contenciosa en DE LORENZO ABOGADOS.