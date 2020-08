Fernando Gómez-Peralta

Formación

Especialidad: Endocrinología y Nutrición (1999).

Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra (2000).

Experiencia profesional

Vicepresidente de la Sociedad Castellano Leonesa de Endocrinología, Diabetes y Neurología (SCLEDyN). Desde Oct 2017

Coordinador del Grupo de Diabetes de la Sociedad Castellano Leonesa de Endocrinología, Diabetes y Nutrición (SCLEDyN) (2007 - Actualidad).

Jefe de la Unidad de Endocrinología y Nutrición en el Hospital General de Segovia (2017-).

Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Diabetes (Abril 2014 – mayo 2018).

Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila (2009-2011).

Hospital Universitario de Salamanca (2007-2009).

Profesor Honorifico de la Universidad de Salamanca (2007-2009).

Profesor asociado y consultor clínico en la Universidad de Navarra (2000-2007).

Miembro de la Sociedad Española de Diabetes (SED), Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y Professional Member by Special Invitation of the American Diabetes Association (ADA) 2006.

Asesor de la especialidad en la Guía de Buena Práctica Clínica en diabetes 2 (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2009), Guía de actuaciones para la adaptación de la Estrategia en Diabetes del SNS en Castilla y León (Consejería de Sanidad, Junta de Castilla y León, 2010), Consenso de las Sociedades Científicas de Castilla y León sobre manejo en Atención Primaria de Diabetes Tipo 2, 2012.

Ha publicado más de 100 capítulos en libros, artículos científicos o comunicaciones en congresos en el campo de la diabetes en revistas como Diabetes Care, Diabetic Medicine, Diabetes Technology and Therapeutics, Diabetes Research and Clinical Practice, Journal of Diabetes and Its Complications, BMC Endocrine Disorders, Plos One, International Journal of Emergency Medicine.

Miembro del steering commitee o hinvestigador principal en más de 15 ensayos clínicos multinacionales fase 3 o 4 en diabetes tipo 1 o tipo 2.

Editorial Board of British Medical Journal Diabetes Research & Care (2019-).

Miembro del Consejo Asesor de la revista oficial de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN): Endocrinología, Diabetes y Nutrición.

Revisor para Diabetes, Obesity and Metabolism, Diabetic Medicine, BMJ Open Diabetes Research & Care, International Journal of Diabetes and Clinical Research, International Journal of Endocrinology, Diabetes Therapy, Endocrinología y Nutrición, Journal of Diabetes & Metabolism.