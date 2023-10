Mapfre alerta de las "trampas" de los seguros de salud y recuerda que la calidad "hay que pagarla"

El 25% de los españoles tiene un seguro de salud privado. Su contratación ha ido en aumento desde la pandemia por la complementariedad con la sanidad pública y, en concreto, por su rapidez. Sin embargo, no todos ofrecen las mismas prestaciones y hay algunos que "tienen sus trampas", como ha advertido el director de Salud Digital de Mapfre, Pedro Díaz Yuste, en el IV Simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Las cosas no son gratis y hay que pagarlas. Igual la prima es muy baja, pero tiene un montón de copagos o limita mucho el acceso a hospitales", ha comentado Díaz Yuste.

El también director general de Savia, la plataforma de salud digital de Mapfre, ha insistido en que "la salud es algo muy importante y no va de unos euros", por lo que el cliente de estos seguros busca que "la calidad sea buena".

Díaz Yuste ha destacado el nivel del sistema de salud público español, un "privilegio" que, sin embargo, desde la pandemia "tiene muchas tensiones". Eso es lo que ha llevado a muchos ciudadanos a apostar por los seguros de sanidad privados.

"En España, tenemos un modelo bastante colaborativo y complementario. Los españoles valoran la accesibilidad y la posibilidad de citarse con un especialista de forma muy rápida. Se complementa con la pública", ha añadido.

Romper el mito

La pandemia también impulsó otras formas de atención médica. Las restricciones sanitarias obligaron a trasladar la consulta al ámbito digital y "romper el mito" de que la "telemedicina es muy distinta a la presencial".

"No es así", ha sentenciado el director de Salud Digital de Mapfre. La teleconsulta no viene a sustituir a las consultas presenciales que exigen una exploración del cliente, sino a ahorrar tiempo tanto a médicos como pacientes en citas que no requieran asistencia física.

Además, en el caso concreto de Savia, los pacientes pueden acceder a consultas "donde quieran y como quieran", sin importar el día ni la hora, y ha resultado ser un servicio muy demandado y valorado por los usuarios.

"Vivimos en un mundo de locos y la revolución digital viene, si sabemos aprovecharla, para ofrecer servicios más eficientes a los clientes", ha apuntado el representante de Mapfre.

Junto con estas consultas sin barreras espaciotemporales, Mapfre también ofrece un servicio de videoconsulta de urgencia en menos de tres minutos, como ha recordado Díaz Yuste durante su exposición en el Simposio

"Los servicios digitales bien utilizados y bien entendidos ayudan a mejorar la satisfacción del cliente", ha dicho.

Este es uno de los objetivos de Mapfre en todas sus ramas de seguro y quiere que también lo sea en la medicina digital. "Si lo seguimos haciendo bien, nos permitirá crecer incluso más que el mercado. El mercado está creciendo al 7% y nosotros, al 9%", ha precisado Díaz Yuste.

