Isabel Pardo de Vera (Transportes): "Ayer el transporte resistió al chantaje de unos pocos"

El III Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades arrancó bajo la amenaza de una movilización que el grueso del sector del transporte no secundó. Un intento de parón cuyo fracaso fue analizado por Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, durante la jornada final del encuentro celebrado por EL ESPAÑOL - Invertia.

"En estos días se ha hablado de huelga del transporte quiero dejar claro que no. Ellos no son el transpote. El transporte son todos los que trabajan, los que trabajamos, para dar servicio a los ciudadanos en una malla compleja con muchos actores sujetos a muchos va y vaivenes. Son los camioneros, son los cargadores, son los trabajadores de la logística, del ferrocarril, del mantenimiento, de la carretera... El transporte sois vosotros", arrancó rotunda Pardo de Vera.

"El transporte es una sociedad que se mueve. Que intenta encontrar acuerdos y avanzar pese a las dificultades en un mundo cada vez más complejo. Ayer el transporte resistió al chantaje de unos pocos", enfatizó la secretaria de Estado.

Unas reflexiones que culminó lanzando un mensaje de unidad. "Ayer pudimos ver que cuando todos hacemos nuestro trabajo, renunciamos a la demagogia y no escuchamos a quienes nos mienten podemos hacer lo correcto. La sociedad ha demostrado una gran unidad ante un grupo de personas no representativas que intentaban doblarnos la rodilla. Gente que no ha dudado en mentir a sus compañeros y a los españoles.

Mantenimiento de las infraestructuras

Durante su intervención la secretaria de Estado aprovechó para poner sobre la mesa la necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de mantenimiento de infraestructuras. "Todos debemos tener en cuenta que nos hemos dotado de una magnífica red viaria y ferroviaria. Debemos asegurarnos de que exista un correcto mantenimiento y una actualización al nuevo marco de sostenibilidad y digitalización. Necesitamos que estas infraestructuras estén preparadas para el futuro que viene".

"No he cumplido un año y medio como secretaria de Estado y ya tengo claro cuál es uno de nuestros grandes enemigos como sociedad: la comodidad. Es más cómodo no hacer nada. Es más cómodo dejar pasar las mentiras. Es más cómodo culpar a otros de nuestros problemas que pedir perdón y pedir ayuda", explicó Pardo de Vera.

Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Sara Fernández

En este sentido, la secretaria de Estado quiso poner en valor la necesidad de huir de discursos simplistas. "Los populismos mienten al plantear soluciones fáciles a problemas complejos. Este Ministerio se sentará con quien haga falta para que los problemas complejos tengan soluciones difíciles y compromisos entre las partes siempre poniendo al ciudadano en el centro de nuestras miradas".

"Durante mi tratamiento contra el cáncer he tenido tiempo para reflexionar en cuestiones como los legados. Os aseguro que vamos a dejar ese legado de movilidad sostenible entre todos y necesitaremos vuestra ayuda para conseguirlo. Desde el Ministerio de Transprotes, Movilidad y Agenda Urbana nos comprometemos a, como dice el poema, seguir llenando el implacable minuto con sesenta segundos de esfuerzo denodado", concluyó Pardo de Vera.

