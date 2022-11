La tecnología, clave para desarrollar las soluciones de movilidad que demanda el cliente multimodal

La tecnología se ha convertido en una herramienta clave para el desarrollo de las nuevas soluciones de movilidad que demandan en la actualidad unos usuarios que apuesta cada vez más por la multimodalidad, así como para la gestión del transporte en las ciudades con la finalidad de conseguir que sea más eficiente, flexible y sostenible al mismo tiempo.

Así se ha puesto de relieve durante la mesa redonda 'La tecnología como palanca en la nueva movilidad' que ha reunido a representantes de Indra, Iberdrola y Mutua Madrileña en el marco del III Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Jorge Vázquez, director de Autos y Accidentes de Mutua Madrileña, ha destacado que la tecnología va a ayudar a diseñar las soluciones que demanda un cliente que es cada vez más "multimodal". Así, ha añadido que los usuarios están reclamando hoy en día un acceso simplificado a soluciones muy variadas de movilidad, incluso con la incorporación de otros elementos como pueden ser los pagos.

Mesa redonda. La tecnología como palanca en la nueva movilidad

De hecho, ha remarcado que la movilidad está cambiando de una forma "muy rápida", con los jóvenes liderando esa demanda de soluciones más flexibles. Por ello, Vázquez ha incidido en la necesidad de ser "audaces e innovadores" a la hora de proveer dicha soluciones y ha recalcado que en Mutua Madrileña quieres dar ese servicio a sus clientes y formar parte de los proveedores de ese ecosistema.

En esta misma línea, Miriam Gil, jefa de Producto Recarga Pública de Iberdrola, ha coincidido en que la tecnología es la herramienta que va a permitir desarrollar las nuevas soluciones que puedan satisfacer las necesidades de los clientes y conseguir que los ciudadanos puedan obtener respuesta a todo lo que necesitan en materia de movilidad en un solo dispositivo.

A este respecto, ha agregado que la tecnología va a permitir a cada usuario elegir el medio de transporte "que más le conviene en cada momento" y puede ayudar a impulsar nuevas formas de moverse, como son las soluciones de movilidad compartida, la micromovilidad, la liberalización del sector ferroviaria o la electrificación.

Ignacio Martínez González, director de Operaciones de Tecnología y Sistemas de Transporte de Indra, ha señalado que la tecnología ha permitido impulsar el desarrollo de la "movilidad como servicio", que permite que coexistan en las ciudades todas las formas de movilidad que el cliente pueda necesitar.

Importancia del dato

En este sentido, ha agregado que también hace posible prestar a los ciudadanos el servicio que desean sin que colapse el sistema, aprovechando toda su capacidad y haciendo además que sea sostenible. Martínez ha señalado que aquí es donde juegan un papel fundamental los datos y el tratamiento inmediato de los mismos.

"Con el Big Data podemos gestionar la movilidad de manera efectiva, maximizando la capacidad de las infraestructuras, impulsando el vehículo eléctrico y permitiendo la multimodalidad", ha subrayado el director de Operaciones de Tecnología y Sistemas de Transporte de Indra, quien ha agregado que de esta manera se va a lograr incluso "resolver los problemas antes de que se produzcan".

Respecto a las perspectivas de futuro, Vázquez ha señalado que nadie sabe cómo va a ser el cliente multimodal dentro de cinco o diez años, ni cómo seremos capaces de conseguir esa palanca tecnológica que ponga en el mercado los servicios que demanda el cliente digital. No obstante, ha agregado que no está claro como nos desplazaremos en el futuro, pero sí "que no será como lo hacíamos hace cinco años".

Por su parte, la jefa de Producto Recarga Pública de Iberdrola ha añadido que otro elemento clave para el futuro de la movilidad es la electrificación del transporte. Aunque el vehículo eléctrico ya va "bastante avanzado", Gil ha apuntado todavía queda mucho por hacer, sobre todo en el tema la infraestructura de recarga, un ámbito en el que el uso de la tecnología será fundamental.

