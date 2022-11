Silvia Roldán (Metro de Madrid): " El transporte público es conectar personas y oportunidades"

Los operadores de transporte público están viviendo durante los últimos años uno de los contextos más complejos de su historia. El impacto de la Covid provocó que los pasajeros desaparecieron mientras los servicios debían seguir en marcha. Unos niveles de uso que aún no se han recuperado. Ahora, el encarecimiento de la energía está disparando uno de sus principales costes operativos.

Una situación que conoce de primera mano Silvia Roldán, CEO de Metro de Madrid, quien fue la encargada de clausurar la segunda jornada del III Simposio del Observatorio de la Movilidad y las ciudades de EL ESPAÑOL - Invertia. "El transporte público cumple una función social que rebasa con creces el de llevar de un punto a otro a las personas: en realidad, lo que hacemos en el transporte público es conectar personas y oportunidades".

Roldán ha realizado una férrea defensa del papel clave del transporte público en el conjunto de la movilidad "Proveemos movilidad a un precio razonable. Todavía mejor: al hacerlo, evitamos la contaminación, ayudamos a luchar contra el calentamiento global, ofrecemos un viaje seguro. Por ello, creo que cuanto mejor sea el sistema de transporte público, mejor será la vida para millones de ciudadanos".

"Madrid es un ejemplo de éxito: desde la creación del Consorcio Regional de Transportes, ya en los años 80, la mejora del transporte urbano ha ido en aumento. Creo que no hay duda: se coopera mejor cuando existe un organismo capaz de gestionar esa colaboración. Metro de Madrid desempeña aquí un papel esencial, ya que es el modo vertebrador de la movilidad en Madrid", destacó la CEO de Metro de Madrid.

Papel en el futuro de las ciudades

En este sentido, Roldán ha subrayado la necesidad de apostar por el transporte público en el diseño del futuro de las ciudades. "Cualquier escenario de futuro urbano debe contemplar de modo prioritario un transporte colectivo bien dimensionado y totalmente adecuado a las necesidades de sociedades urbanas cada vez más complejas y a las que cada vez se les plantean desafíos más difíciles".

"Si pensamos en nuestro futuro, hay dos conceptos que evocamos inmediatamente: sostenibilidad y digitalización. No son simplemente dos ideas fuerza: son dos realidades que ya ocupan nuestra vida y que forman parte del marco esencial de nuestro futuro. Ya no se concibe un mundo en el que la sostenibilidad y la digitalización se vean relegados, y no es posible pensar en un futuro ajeno a conceptos que son y serán absolutamente esenciales" ha explicado la directiva.

Silvia Roldán, CEO de Metro Madrid

Roldán ha querido poner en valor las singularidades de Metro de Madrid. "Somos una de las redes del mundo con mayor proporción de líneas soterradas. Por eso somos capaces de transportar a millones de personas sin ocupar el espacio público de la calle, que queda liberado para otros usos. Hay otra característica que quizá tampoco sea muy conocida: toda la electricidad suministrada a Metro de Madrid procede de fuentes renovables, con certificado de garantía de origen".

Unas características que permiten al operador madrileño doblar su apuesta por la reducción del impacto de su actividad. "Es imposible hablar de sostenibilidad y dejar de lado un concepto hermanado con ella: la inclusividad. Somos muy conscientes de que el transporte público tiene un potencial enorme como motor del bienestar social porque es un elemento de cohesión: garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos, lo que a su vez garantiza su acceso a la educación, a la sanidad, al ocio…"

El papel de la digitalización

En la persecución de los objetivos marcados por Metro de Madrid, la digitalización va a tener un rol primordial. "El otro concepto irrenunciable para nuestro futuro es la digitalización para que la movilidad del futuro sea inteligente y (cómo no) conectada. Tecnología e innovación son las palancas principales para generar los cambios en el transporte público: el objetivo último es asegurar que el servicio prestado tenga los más altos estándares de calidad y seguridad".

Una digitalización que, según la CEO de Metro de Madrid es clave para crear nuevos usuarios de su servicio. "Tenemos que trabajar para conseguir un trasvase desde modos más ineficientes medioambientalmente, pero eso solo puede lograrse aportando la máxima eficacia, demostrando día a día que somos los más rápidos, los más ágiles, los más atractivos y competitivos. Solo ofreciendo un servicio excelente convenceremos a la población que aún no se mueve en Metro para que se decante por nosotros y abandone su vehículo privado".

"Mi principal objetivo en estos años al frente de Metro de Madrid: contribuir a la movilidad de los madrileños aportando al sistema público de transporte nuestro mejor rendimiento. Para mí sería una enorme satisfacción haber aportado mi esfuerzo para lo que, entiendo, es un fin noble que engrandece a nuestra región y que mejora la vida de los millones de personas que hacemos Madrid cada día", ha concluido la CEO de Metro de Madrid.

Sigue los temas que te interesan