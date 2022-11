Cómo reordenar las ciudades para ganar en sostenibilidad y espacio sin demonizar los coches

Que las ciudades están cambiando es un hecho en la actualidad. Las diferentes formas de movilidad, la reducción de emisiones, la llegada de las Zonas de Bajas Emisiones y la incorporación del vehículo eléctrico con una necesaria infraestructura de recarga han sido los principales temas de debate en el III Simposio del Observatorio de la Movilidad, que organiza EL ESPAÑOL-Invertia y durará hasta el miércoles.

En concreto ha sido durante la mesa redonda ‘Los grandes retos de la movilidad en las ciudades’.

Mesa redonda. Los grandes retos de la movilidad en las ciudades

Un encuentro en el que han participado Miguel Ruiz, presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc), Pablo Hermoso de Mendoza, presidente de la Red de Ciudades Inteligentes (RECI) y alcalde de Logroño, Ángeles Marín, directora de la Oficina de Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Julián Núñez, presidente de Seopan y José López-Tafall Bascuñana, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).

Pablo Hermoso de Mendoza, presidente de la Red de Ciudades Inteligentes (RECI) y alcalde de Logroño . Jesús Umbría.

La seguridad en las ciudades

Una mesa redonda en la que ha comenzado interviniendo el alcalde de Logroño señalando que "500 personas mueran atropelladas en vías urbanas, por lo hay que realizar inversiones necesarias para ganar espacio público, aceras, carriles bici y reducir el espacio al coche".

Ángeles Marín, directora de la Oficina de Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Jesús Umbría.

Por su parte, Ángeles Marín, directora de la Oficina de Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha señalado que desde el ministerio "apostamos por el debate del espacio público con una mayor movilidad peatonal, pero sin demonizar el vehículo privado. Si bien hay que hacer el debate de impulsar el transporte colectivo que será el gran vertebrador".

José López-Tafall Bascuñana, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Jesús Umbría.

José López-Tafall Bascuñana, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), ha señalado en este sentido que "hay que respetar el derecho de libertad de movimiento del usuario. Hay que incorporar vehículos sostenibles y limpios y la industria ha hecho su transición, ya que cada quince días hay un lanzamiento de un vehículo electrificado. Apostamos por un modelo de movilidad multimodal donde los distintos medios convivan y el ciudadano elija la libertad con movilidad sostenible. Y esto no se cambia de un día para otro".

La industria del automóvil, clave en inversión

"Hay que preguntarse si España quiere tener coches o no. Porque si España considera que el vehículo está en el último lugar de la pirámide, no es coherente con pedir inversiones ni con una industria que mueve 18.000 millones y en la que hay muchas comunidades que viven del vehículo. Nos hablan del ejemplo de Noruega, pero ni Noruega está en la UE ni produce coches", ha dicho López-Tafall.

Julián Núñez, presidente de Seopan. Sara Fernández.

"El PERTE VEC ha sido un esfuerzo, pero hay que esperar una segunda ronda. Necesitamos más plazo para estas inversiones. No vale de nada todo ello si la infraestructura de recarga no se resuelve. Y si la fiscalidad sigue estando de espaldas a la nueva movilidad", ha señalado López-Tafall.

En este sentido, Julián Núñez, presidente de Seopan, ha señalado que "faltan puntos de recarga públicos y que el precio de la energía sea competitivo. Echo de menos que muchos alcaldes nos dicen que de los planes de recuperación no tienen ni idea. Tenemos estos fondos de recuperación para hacer estas inversiones y falta en nuestro sector constructor una mayor practicidad".

Una situación que Julián Nuñez ha querido escenificar también señalando que "los ayuntamientos siguen licitando obras públicas sin las revisiones de precio por el precio de la energía y esto supondrá que habrá obras que no se puedan realizar".

La recuperación del transporte público

Miguel Ruiz, presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc) . Sara Fernández.

Asimismo, Miguel Ruiz, presidente de la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc), ha comentado que cuando dan "a elegir a los usuarios del transporte colectivo la posibilidad de que sea sostenible, antes no la tenían en cuenta y ahora sí lo hacen y piensan dejar el coche en casa y utilizar el transporte público. Y esto irá a más, el ciudadano ve que está cambiando el mundo y utilizará más el transporte colectivo".

"El transporte público no ha salido de la pandemia, recordemos que es obligatorio la mascarilla. Y todavía no se han recuperado los 4.000 millones de viajeros al año ya que estamos en el 15% de caída, algo que con la bajada de los bonos esperemos llegar al 100%. Pero sí pedimos al ministerio de sanidad que revise los protocolos porque en Europa no se utiliza la mascarilla", ha dicho Miguel Ruiz.

Por su parte Ángeles Marín, directora de la Oficina de Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha señalado en este sentido que "es cierto que los niveles del transporte público no se han recuperado todavía pero estamos cerca".

Asimismo, Ángeles Marín, también ha querido recordar en este sentido que hay "líneas que están funcionando y se están ejecutando a buen ritmo. Hay un primer programa de 1.500 millones a ayuntamientos para las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones). Y son proyectos que tienen que implementarse antes de fin de 2024. A eso se une los 900 millones para las ciudades para parkings disuasorios, otros 400 millones para transformación de flotas".

En definitiva un encuentro clave organizado por EL ESPAÑOL-INVERTIA con diferentes puntos de vista y en el que queda patente que las ciudades están viviendo una gran transformación para afrontar el reto de la transición ecológica, lo que supondrá grandes oportunidades, si bien también habrá que aprovechar la llegada de los fondos de reestructruación.

