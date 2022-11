Borja Carabante (Madrid): "La subida del combustible supone 60 millones de euros más a la EMT"

"El incremento de los precios de los combustibles y del resto de energías está suponiendo entre 50 y 60 millones de euros de sobrecoste en este año 2022 en la EMT". Quién ha realizado esta contundente afirmación es Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

"Por este motivo hay que hacer ajustes, mirar los gastos para ver en qué se puede ajustar y pedir ayuda al Ayuntamiento que tendrá que incrementar la aportación en la EMT", ha señalado Carabante.

"En el Ayuntamiento de Madrid seguimos apostando por el transporte público y lo que buscamos es atraer más gente al transporte público gracias al buen servicio que estamos dando y junto a unas tarifas que llevan congeladas desde 2012", ha dicho.

"La EMT, no obstante, no puede realizar una completa gratuidad del transporte público. No es sostenible. Las acciones de gratuidad se realizan de forma puntual, durante solo unos días, para que los usuarios lo conozcan y lo prueben", ha afirmado.

También ha recordado que el próximo fin de semana también tendrá algunos días gratuitos y que Madrid cuenta con "dos líneas gratuitas en el centro, de norte a sur y de este a oeste para ofertar movilidad".

Francisco de Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

Integración de la movilidad

Junto con el auge del transporte público, Carabante también ha querido señalar que "la movilidad se ha transformado. Antes había poca alternativa y ahora hay que hablar de integración con nuevos modelos como los patinetes o las bicicletas", ha afirmado.

"En Madrid, además, cada día hay 12 millones de desplazamientos, por lo que cuanta más alternativa mejor. Y en este sentido es fundamental la tecnología. Hay que avanzar en la integración tecnológica de todos", ha comunicado.

Si bien es cierto que también ha reconocido que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una "red insuficiente de puntos de carga en el área público, aunque hay que reconocer que hay que romper ese tabú de que no hay coches eléctricos porque no hay puntos", ha dicho.

"Por ello hemos inaugurado el complejo Canalejas 360 y hemos adaptado la regulación para electrificar todos los estacionamientos nuevos y también los que ya estén construidos", ha dicho.

Borja Carabante junto a Arturo Criado en un momento del encuentro. Sara Fernández.

En este sentido, Carabante, además, ha aprovechado para recordar que la EMT ha apostado por la electrificación y ya cuenta "con la segunda flota de autobuses eléctricos más importante de Europa solo por detrás de Berlín y ya todos los vehículos que adquirimos son eléctricos, como los nuevos coches electrificadas en La Elipa y Las Tablas".

Además, Carabante ha señalado el desafío de optimizar la distribución de mercancías para lo cual hemos "dotado de un mecanismo eficiente ya que supone el 21% de las emisiones y el 30% de la congestión del tráfico en horas punta", ha dicho.

Y por último, ha dejado bien claro que desde el Ayuntamiento de Madrid seguirán dando apoyo a las subvenciones y ayudas del vehículo eléctrico en aspectos como la gratuidad de la zona SER: "Mientras que sea necesario impulsar el vehículo eléctrico, que todavía es muy pequeño el porcentaje, hay que incentivar la movilidad, con la gratuidad del SER y el permiso para entrar en las ZBE, que son medidas aceleradoras. La media de coches es de 10 y 11 años en Madrid y no podemos tener un parque de vehículos tan antiguo", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan