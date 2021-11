Sergio Vázquez (Mitma): "La lucha contra el cambio climático, es la lucha por la movilidad sostenible"

Sergio Vázquez, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, ha aprovechado su participación en la segunda edición del Simposio del Observatorio de la Movilidad para subrayar los ejes presentes y futuros de la estrategia del ministerio. Una intervención en la que ha querido hacer hincapié en la importancia del fin más que del medio en concreto que mueve la puesta en marcha de esas infraestructuras.

"Las infraestructuras no son un fin en sí mismo, para referirme a las infraestructuras que vienen, sin duda, primero tengo que hacer alusión a la movilidad que viene. El cambio disruptivo de la movilidad es la crisis climática. El transporte representa casi el 30% de las emisiones de Gases Efecto Invernadero. Es el sector que más impacta y el que peor comportamiento ha tenido a nivel global. Mientras el conjunto de sectores ha reducido su aportación de emisiones en un 20% desde 1990, el transporte las ha incrementado en un 30%", ha explicado Vázquez.

Durante su participación, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes ha puesto el foco en la importancia del calendario. "La lucha contra el cambio climático, es la lucha por la movilidad sostenible. No es un reto del futuro, es un reto del presente. Los gobiernos han admitido en Glasgow (COP 26) que no vamos bien a nivel global, que hay que acelerar los planes de recorte en emisiones. En definitiva, que no hay que actuar mañana, hay que actuar hoy".

Para cumplir estos objetivos la selección de la tecnología adecuada va a ser clave, según la visión de Vázquez. "Debemos utilizar tecnología más eficiente en cada medio de transporte. Es decir, emitir menos: por ejemplo coche eléctrico. En particular, vamos a destinar 2.000 millones de euros al impulso de la electromovilidad, mediante el Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible y a la innovación en electromovilidad. Además, estamos trabajando intensamente y codo con codo la Comisión Europea en la redacción del reglamento de combustibles alternativos, que sentará un antes y un después en las obligaciones de los países para el despliegue de estaciones de recarga eléctrica y de otros combustibles más sostenibles en nuestras carreteras".

ODM / 9. Las infraestructuras que vienen: Sergio Vázquez

El segundo de los pilares de la estrategia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es la elección de la solución adecuada, explica Vázquez. "Debemos cambiar hacia modos de transporte más eficientes. Cada vez que subimos una mercancía al tren dividimos entre cinco nuestras emisiones. Por eso el protagonista de nuestra inversión es el ferrocarril y estamos trabajando la estrategia de Mercancías 30 para duplicar en 10 años nuestra cuota modal de mercancías".

Por último, el responsable de infraestructuras ha puesto el acento en buscar fórmulas novedosas. "Debemos evitar desplazamientos innecesarios. Las políticas impropias de movilidad cada vez tendrán más importancia. En este punto nos ayudará adaptar los horarios laborales, el trabajo en remoto y una mejor planificación urbanística".

Transición justa

Todo este planteamiento debe de llevarse a buen término. Para pasar de lo teórico a la práctico, Vázquez ha destacado la necesidad de buscar una capa social a estas políticas. "Esta transición ecológica de la movilidad tiene que ser eficaz y justa. Debemos evitar impactos sociales regresivos. Ni las infraestructuras, ni su mantenimiento, ni los servicios de movilidad son gratis, tienen un coste. Tienen un coste económico para los ciudadanos que han pagado con impuestos gran parte de nuestra red de infraestructuras y con tarifas. Pero también, tienen un coste medioambiental que puede ser inasumible para las generaciones más jóvenes, además de costes de congestión, de accidentes, de ruidos".

"Por ello, el reto es diseñar una política de movilidad e infraestructuras que sea justa y comprometida con la sostenibilidad, es decir, que refleje de forma transparente los costes medioambientales de cada medio de transporte", ha comentado el mandatario.

En el anteproyecto de ley de movilidad se introduce con fuerza el concepto de planificación y de evaluación de las inversiones, tanto exante como expost. Para determinadas inversiones en carreteras y ferrocarriles será obligatorio aplicar una metodología reglamentaria que, en base a los nuevos criterios de movilidad del futuro, permita evaluar si la inversión debe seguir adelante o no. Y también nos servirá para hacer autocrítica a posteriori de las inversiones realizadas.

Sigue los temas que te interesan