Cierco (Iberia): “Sería un error garrafal no utilizar los fondos de la UE para conectar el AVE con la T4”

El director corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha asegurado durante su participación en una mesa redonda del I Simposio del Observatorio de la Movilidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia que "sería un error garrafal desaprovechar la oportunidad que nos dan los fondos europeos para de una vez por todas conectar uno de los mejores trenes del mundo (AVE) con uno de los mejores aeropuertos del mundo (Madrid-Barajas)".

"Llevamos muchos años hablando de intermodalidad", ha recordado Juan Cierco. Dado que "España cuenta con unas infraestructuras de primer nivel mundial, aprovechémonos de ella". De hecho, según los cálculos hechos por consultoras independientes, la interconectividad entre el AVE y la T4 supondría la llegada de medio millón más de pasajeros anuales al hub de Madrid y, además, "curiosamente mejorando notablemente la sostenibilidad".

El directivo de Iberia ha reconocido que "tenemos una serie de rutas solo para alimentar el largo radio". "Ningún ciudadano de Sevilla, Málaga, Valencia o Alicante viene a Madrid en avión, salvo que luego conecte con el largo radio", ha señalado Juan Cierco.

De ahí que con la llegada del AVE a la T4 y la consiguiente mejora de la experiencia del cliente, "no necesitaríamos mantener esos vuelos de corto radio y nos ahorraríamos entre el 20-25% de las emisiones de CO2".

Eso significa, ha incidido Juan Cierco, que "sí hay una alternativa al transporte aéreo de corto radio, estamos dispuestos a trabajar en ella con los actores involucrados". "Todavía no hay una alternativa distinta a los aviones para los recorridos de largo radio, por tanto, ahí es donde deberíamos poner todos los huevos en esa cesta para poder seguir desarrollando España y la conectividad del hub de Madrid", ha enfatizado.

Como último punto para defender este proyecto, el directivo de la aerolínea ha apuntado que "España es un país que radialmente está bien conectado". "Desde Madrid puedes llegar con cierta facilidad a distintas partes de la geografía española", ha reconocido. Sin embargo, desde Barcelona a Santiago viajas igual que en los años 60, avión o nada porque no hay una conectividad ferroviaria.

"Han mejorado las carreteras, pero son muchas horas para ese desplazamiento; si tienes esa transversalidad en la red ferroviaria y aérea va a cohesionar mucho más tu país", ha concluido.

Centros intermodales

En este sentido, el director de Desarrollo de Negocio e Innovación de Ferrovial Aeropuertos, Gonzalo Velasco, ha apuntado que "al final el aeropuerto por definición es un centro intermodal y lo que hacemos es introducir todos estos medios de transporte nuevos que aparecen".

"Nuestra visión a futuro es que esos aeropuertos que ya son intermodales, ese concepto se puede trasladar a centros urbanos y no hace falta que ese centro intermodal esté fuera de la ciudad porque para llegar a él también necesitas unos medios de transporte", ha explicado.

Lo ideal sería, ha señalado el directivo de Ferrovial, tener centros intermodales distribuidos en las zonas urbanas con distintos tamaños. "En ellos hay que combinar todos los tipos de medios de transporte que sean los más adecuados para los servicios y usuarios que hay".

Aunque pueda parecer ciencia ficción propia de una película, los taxis voladores puede que no estén tan lejos en esta futura movilidad intermodal. La directora de UTM de Airbus, Isabel del Pozo, ha afirmado que "esto que es una fantasía está al alcance de la mano; es un reto y se puede acelerar".

"Es una transición lógica", ha apuntado. Si en los primeros años la aviación era un sistema de transporte exclusivo, en los últimos años es bastante común tanto cortas como largas distancias. "Esta movilidad aérea pasa por poco a poco integrarse en las ciudades, interregional y urbana", ha indicado la directiva de Airbus.

La intermodalidad en las ciudades donde no llega el ferrocarril o no tienen esa conexión se puede cubrir con nuevas plataformas eléctricas adaptadas a los diferentes casos de uso. "Ahí hablamos de vertipuertos, donde se pueden instaurar en estos centros multimodales de las ciudades que conecten con los aeropuertos y faciliten la modalidad end to end", ha asegurado.