Berta Barrero (Indra): “La movilidad del futuro se basa en poner al ciudadano en el centro”

La directora general de Transportes de Indra, Berta Barrero, ha participado en el I Simposio del Observatorio de la Movilidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia para abordar los retos que representan la integración del tráfico y el transporte.

Para empezar, ha recordado que el sector del tráfico siempre ha estado más vinculado a las infraestructuras, las carreteras, y el transporte a la industria. “Cuando hablamos de movilidad, del dato y de esa integración, necesitamos que sea real con la tecnología como uno de los principales motores”, ha destacado.

“La movilidad del futuro se basa en poner al ciudadano en el centro y buscar las soluciones donde la tecnología hoy está aportando valor para lograr estos objetivos”, ha diagnosticado la directiva de Indra. Los ciudadanos se han cuestionado el uso del transporte público y están optando por los vehículos unitarios debido a la pandemia. “En las ciudades no va a caber todo junto”, ha advertido Berta Barrero. De ahí la necesidad de “buscar la manera de ordenarlo” y saber quién va a gestionar el perfil de movilidad para poder conocer lo que quieren nuestros ciudadanos y ofrecerles en cada momento una solución.

En este sentido, ha explicado, "el desarrollo de una verdadera movilidad sostenible, eficiente y multisistema en las ciudades obliga a las Administraciones públicas a una gestión integrada e integradora de todos los datos del conjunto de los sistemas de transporte y de tráfico, sin perjuicio de la necesaria convivencia de todo el ecosistema de operadores públicos y privados".

Gestionar el perfil de movilidad

A lo largo de estas jornadas de Simposio se ha hablado mucho de ciudades sostenibles y tanto la movilidad como los transportes son fundamentales para su consolidación. Al comparar las urbes que destacan en el ámbito con las españolas Berta Barrero ha constatado que “todavía tenemos retos por delante y políticas que nos deben ayudar a implementar tecnologías sobre urbanismos del siglo XIX e infraestructuras del XX”.

“Tenemos modelos de gestión completamente diferentes; algunos con una ordenación de la capacidad disponible, como aeropuertos, metro o ferrocarril, y otro sin ella como las autopistas”, ha apuntado. Por ello, ha incidido la directora general de Transportes de Indra, “parte de lo que tenemos que hacer desde el ámbito público, que tienen la responsabilidad de gestionar esos recursos, es utilizar tecnología para conseguir el objetivo de los desarrollos sostenibles”.

Las grandes ciudades generan una ingesta cantidad de datos en los transportes públicos y privados. ¿Cómo se gestionan? “Nosotros que estamos desde el lado de la integración, podemos decir que es muy difícil porque hay una tendencia a la propiedad del dato”, ha afirmado Berta Barrero.

Sin embargo, “el perímetro alrededor del cual se debe ordenar la movilidad es el ciudadano”, puesto que es conductor, peatón, ciclista, viajero de transporte público y “ha cambiado la concepción de lo que se debe entender por movilidad”. “Hacia el ciudadano tienen que pensar no solo los operadores sino también las administraciones para resolver sus necesidad”, ha ahondado.

En definitiva, se ha hablado mucho de movilidad y retos. Berta Barrero ha hecho hincapié en que para centrarse en la sostenibilidad hay que pensar en las necesidades actuales, pero también en la de nuestros hijos. "Si hoy no se toman decisiones para los próximos 30 años ya no podemos vivir más de las rentas y ahí no solo son inversiones en infraestructuras, en sistemas de transportes, también es en tecnología que debe coser con los datos ambos escenarios", ha concluido.