Álvaro Aresti

Nacido en Madrid en 1959

Trayectoria profesional BBVA

- 2012-2019 Director de Global Client Coverage & Corporate Finance.

- 2010-2012: Director de Global Client Coverage.

- 2007-2010: Director de Corporate & Investment Banking.

- 2005-2007: Director de Banca de Empresas y Corporaciones.

- 2002-2005: Director de Banca de Empresas en España.

- 2001-2002: Director de Banca Corporativa en Madrid.

- 1999-2001: Director de Banca Corporativa en el norte y el resto de España.

- 1994-1999: Director global de distribución y mercado de capitales en BBV.

- 1989-1994: Originación Mercado de Capitales en BBV.

- 1986-1989: Banco de Bilbao - Nueva York (account officer).

Trayectoria previa

- 1983-1986: Despacho de Abogados González Bueno.

Educación y formación

- Programa de Dirección General (PDG) para BBVA, IESE Business School, Madrid.

- Certified European Financial Analyst (CEFA). European Federation of Financial Analysts (IEAF), Madrid

- Licenciado en Derecho. Universidad Complutense, Madrid.