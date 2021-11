Julián Isla (Microsoft): "Antes de un data lake sanitario hay que pensar en una estrategia de datos"

Julián Isla, Data and Artificial Intelligence Resource Manager at Microsoft.

Uno de los proyectos que incluye el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) “Salud de vanguardia” es la creación de un data lake. Es decir, una gran base de datos de la sanidad pública. Sin embargo, Julián Isla, Data and Artificial Intelligence Resource Manager at Microsoft, cree que no debería ser este el primer paso.

"Antes de empezar a pensar en un data Lake hay que plantear una estrategia de datos", ha dicho durante su participación en el II Observatorio 5G, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La creación de esta gran base de datos de la sanidad -dotada con 100 millones de euros en el PERTE- tiene varios problemas. "Los que trabajamos en este ámbito nos hemos encontrado muchos problemas porque es un sistema descentralizado donde la información está en las comunidades autónomas", ha explicado Isla.

Y a eso se suma que las regiones "no tienen buenos sistemas de información, no hay sistemas de datos estructurados", ha añadido.

Además, Isla ha recordado que el "el data lake es un instrumento", por lo que primero "hay que ver qué hacer con los datos y luego concretar qué instrumento usar".

El 5G en la sanidad

El representante de Microsoft ha ejemplificado cómo el 5G ayudará en la sanidad. Desde usar gafas de realidad aumentada para las operaciones quirúrgicas hasta analizar datos de los pacientes en tiempo real.

"El 5G permitirá que la representación de los órganos se produzcan en tiempo real y podrán llevarse a cabo operaciones con gafas de realidad aumentada", ha contado Isla.

Otro problema que resolverá el 5G es el análisis de la genética. "Permitirá hacerlo cerca del paciente, lo que abaratará los costes". También hará el análisis de los datos que recoge el holter en tiempo real, mientras que ahora hay que llevar el aparato al hospital para que se analicen allí los resultados.

Esta tecnología también podría aplicarse en Atención Primaria, aunque el principal problema de la sanidad es "la falta de datos", ha avisado Isla.

"Tenemos una Atención Primaria descuidada y en un punto de no retorno. No creo que podamos escalar el número de profesionales a las necesidades que tenemos, por lo que un mayor apoyo de la tecnología les ayudará a tomar decisiones. Hay espacio para la automatización", ha añadido.

Aunque ha habido interés por parte de las comunidades autónomas por implantar nuevas herramientas en la sanidad, lo cierto es que luego "no ha habido acción". Por ello, el representante de Microsoft ha insistido en la necesidad de contar con una estrategia.

