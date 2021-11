El 5G se erige como el gran habilitador e incentivador de multitud de nuevas tecnologías y aplicaciones

Pese a que nos encontramos en una etapa incipiente del despliegue de 5G, la innovación en torno a esta nueva generación de conectividad está disparada. Cada día más proyectos de las industrias más dispares comienzan a contar con aplicaciones de esta tecnología en su día a día. Un proceso que sólo va a acelerar durante los próximos meses y años.

Para valorar lo que está por venir en este campo, en el Observatorio del 5G de Invertia - El Español hemos contando con representantes tanto de la gran empresa como del mundo académico. En concreto, Andrés Escribano, director de Nuevos Negocios e Industria 4.0. de Telefónica Tech ha charlado con Narcís Cardona, director i-Team, Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV sobre la etapa de despliegue que estamos viviendo y todo lo que está por venir.

5G / 6. El 5G y las posibilidades para los nuevos dispositivos

Escribano ha ido el encargado en romper el hielo explicando las capacidades que va a otorgar la nueva conectividad. "Nosotros vemos al 5G como un habilitador a muchas otras tecnologías. Por una vez tenemos una tecnología que cubre un amplio espectro de casos de uso. Desde el consumo de los hogares o los vehículos al mundo más industrial. Y es en este último segmento donde, por primera vez, una tecnología va a cubrir necesidades que antes se quedan cortas".

Por su parte, Cardona ha querido ir incluso más allá. "Diría que además de habilitadora es una tecnología incentivadora. Lo que estamos viendo en España es que el 5G está empujando verticales en robótica o logística gracias a una conectividad más ágil. Ahora el cuello de botella está en las interfaces, en las capacidades de computación de las máquinas. Se están abriendo muchas puertas".

Siguientes pasos tras los nuevos despliegues

El impacto que ya está generando el 5G está llegando en un momento en el que esta tecnología aún no ha desplegado todas sus capacidades. "Tenemos que garantizar que la transición asegure el servicio de la anterior versión de conectividad. Cuando llegue vamos a poder dar un salto tecnológico en virtualización que nos va a permitir aumentar mucho la flexibilidad. Las tecnologías que tengan que utilizar tiempos de respuesta de microsegundo necesitan las velocidades de reacción que ofrece el 5G. Además, la Internet de las cosas nos va a permitir sensorizar millones de dispositivos en entornos pequeños. Extraer información de muchas fuentes y tratarla" ha explicado el director de Nuevos Negocios e Industria 4.0. de Telefónica Tech.

Del mismo modo, el director i-Team, Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la UPV ha incidido en el punto de la flexibilidad. "La latencia, el ancho de banda, el número de dispositivos que pueden conectarse pero, sobre todo, esa posibilidad de que sea la red la que se adapta a las necesidades. Pueden crearse capas de red para que diferentes aplicaciones puedan funcionar. La necesidad de una latencia de un milisegundo no tiene sentido para los humanos. Este nivel de precisión tiene aplicación en máquinas. Esta latencia y este ancho de banda es donde más se va a notar"

En este punto Escribano ha querido poner el acento en los proyectos que ya funcionan "La factoría fluida o sin cables es un salto enorme. En automatización, vemos ya robots moviendo piezas en el entorno de ensamblar con lo que ya podemos hablar de cadenas virtuales. Del mismo modo, podemos dar un salto en el mantenimiento predictivo. Ya tenemos casos reales en las factorías que se están desplegando ahora. La capa de inteligencia artificial que se puede usar permite adelantar el futuro y tomar decisiones. En el mundo agrícola estamos muy cerca de poder automatizar procesos masivos".

Diferentes etapas

En este proceso, la llegada del 5G no va a funcionar como pulsar un interruptor. El representante de la UPV ha detallado como veremos un aterrizaje por capítulos. "Va a llegar diferentes etapas a distintas industrias. Cuando funcionen las latencias más avanzadas veremos ya aplicaciones en cuestiones como la salud. Cuando a eso sumemos la conexión con los dispositivos ya estaremos hablando de grandes proyectos masivos en materia de agricultura".

Un punto en el que el directivo de Telefónica se ha mostrado más optimista. "Si algo hemos aprendido es que, el problema que tenemos, es que hay que crear el ecosistema digital. No sólo hay una visión de una empresa. Esta renovación tecnológica va a provocar que hagamos las cosas de otra forma no que cambiemos la tecnología con la que hacemos las mismas cosas. Hay que conjugar la colaboración entre empresa, universidad y start-ups. Pero la clave va a estar en el talento. Si no tenemos los perfiles que necesitamos con capacidades muy distintas a las de ahora tendremos ideas pero no quien las aplique".

En definitiva, estamos ante un proceso en el que se está confirmando los pasos que se proyectaron una década atrás. "Se está cumpliendo lo que hace 10 años planteamos. La internet inalámbrica de todas las cosas. Se está produciendo una adopción muy rápida en entornos industriales. Había un nicho de necesidad en muchas industrias. A la vez, se están viendo avances en cuestiones como el coche conectado. Hay que tener en cuenta que el 5G que se está asentando ahora es sólo un aperitivo de lo que tendremos en un par de años. Cuando llegue ese momento explotarán todas sus prestaciones" ha concluido Cardona.

