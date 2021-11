Miguel Ángel González de Minsait: "Con el 5G habrá una infraestructura pública más democrática"

El director general de Cohesión Territorial del Gobierno de Castilla-La Mancha, Alipio García, ha defendido el valor que tiene la llegada del 5G para el territorio rural. "Si lo desarrollamos correctamente y no como se hizo antes, la transformación digital debe llegar al mismo tiempo que en las zonas urbanas" ha apuntado.

García ha recalcado la colaboración digital entre la administración pública y las empresas junto con Miguel Ángel González, Business Development Director de Minsait, durante el II Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Para González, la transformación que traerá el 5G tiene tres planos esenciales. "Primero están los trabajadores que van a beneficiarse de una economía más global reduciendo la dificultad para encontrar trabajo que es mayor en el ámbito rural, al igual que para las empresas significa una oportunidad para especializarse y llevar sus negocios más lejos. También como ciudadanos, los cuales van a tener acceso a una infraestructura pública más democrática que va a llegar a todo el territorio. La tecnología es un gran habilitador en este sentido".

Alipio García añade a esta serie de impactos "la conexión bidireccional entre la urbe y el campo, ahora que el trabajo humano se va a enfocar más a la creatividad mientras los robots se encargan de la producción, la población se va a poder deslocalizar, trabajando a distancia y eso es una oportunidad para nosotros". No obstante, para que esto ocurra asegura que es necesario "terminar esa última milla que nos queda de 4G que aunque sea el 0,1% de la población, pero que en Castilla-La Mancha eso suponen 150 pedanías donde viven 1800 personas que también se lo merecen. Y por otro lado, iniciar esa transformación digital en las mismas condiciones que en las zonas urbanas".

Además de asegurar el despliegue de nuevas generaciones de conectividad en todas las localidades y la implantación de soluciones digitales, García asegura que las administraciones también deben impulsar la dinamización, o lo que es lo mismo "ser capaces de cambiar la forma de pensamiento, la manera en la que afrontamos retos tanto la ciudadanía como la administración y las empresas para que realmente se produzca esa digitalización. La tecnología está ahí y puede cambiar muchos procesos, pero si no está ahí y no se la hacemos entender a la gente, esa transformación no va a llegar".

Miguel Ángel González, por su parte defiende la importancia de los casos de uso donde se puede ver el impacto que tiene la tecnología. Pone como ejemplo un proyecto de Minsait junto a la Diputación de Zamora en la que se aprovecha el control de las casas inteligentes para automatizarla vigilancia y asistencia de personas mayores o enfermas. "Se detecta el estilo de vida, los patrones de consumo energético y saber cuál es la rutina normal y reconocer cambios. ¿Por qué esta persona no ha conectado el microondas por la mañana si siempre lo hace? Con esto se puede mandar un aviso a la familia o a los servicios asistenciales".

De la misma manera, recalca el impacto que puede tener esta tecnología en los negocios locales. "La persona mayor que lleva 30 años comprando en la misma carnicería, entoces ese local te conoce y sabe qué producto te gusta y te lo puede llevar a casa si tu no puedes salir. Porque la gente no solo quiere comprar en Amazon", explica González.

Otro aspecto destacado durante la mesa por ambos ponentes ha sido la sostenibilidad. "Va unida a la digitalización " afirma González, "la información que ofrece la tecnología es la forma de conseguir los ambiciosos objetivos que se ha marcado Europa para la sostenibilidad. Los datos que recogen los sensores en el campo en muchas comunidades se pueden meter en la nube y procesarlos para ver lo que hace falta mejorar en cada zona. No es un problema de voluntad, sino de información a nivel local, los agricultores nos preguntan que tiene qué hacer y con esta tecnología es posible decírselo".

Terminan la conferencia mencionando los 150 millones que se han destinado en los Fondos Europeos para el despliegue del 5G, una inversión que Alipio García señala que se deberían destinar en llevar la infraestructuras a todos los sitios, que todavía falta mucho por antenizar en el territorio, que además debe tener unas redes troncales que sean de calidad para que garantice que el 5G cuenta con todas las prestaciones que se promueven. Por otro lado, la computación se debe llevar a la cercanía en un territorio tan grande como son los que sufren la despoblación, la latencia es el parámetro que va a medir el 5G y la calidad de los servicios. Y por último, crear un ecosistema donde estemos empresas, ciudadanía y administración para que afloren los casos de uso con los que facilitar la vida de los ciudadanos"

