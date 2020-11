Alberto Estirado

Director de Sistemas de Información y Transformación Digital del Grupo HM Hospitales.



Vicepresidente de ASOTEM.



Miembro fundador de Silicon Alley Madrid.



Ex-CEO del Grupo TRC



POSTGRADO:

- Estudios de postgrado en Ciencias del Dato. MIT Institute for Data, Systems and

Society. Massachusetts Institute of Technology. 2019-Cursando



GRADO:

- Licenciado en Informática y Ciencias Empresariales (Ciencias de la Dirección)

KENT STATE UNIVERSITY, kent, Ohio, USA, 1986-1990 (Grado con Honores)

PROGRAMAS PROFESIONALES:

- Artificial Intelligence in Healthcare, Stanford University (School of Medicine) ,2020-

Cursando

- IBM Blockchain Foundation for Developers. IBM Blockchain Badges. 2019

- Machine Learning with Big Data, California University San Diego. 2018-2019

- Applied AI with DeepLearning, IBM Advanced Data Science Certificate. 2018-2019

- Machine Learning, Stanford University (School of Engeneering). 2018

- E-Business Expert, MIT Professional Education, Massachusetts Institute of

Technology. 2000-2001