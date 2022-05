Xosé Regueira, de la Diputación de A Coruña: "El Cabo Ortegal es una de las joyas de Galicia"

"Cabo Ortegal es un proyecto de geoparque que esperamos que sea certificado por la Unesco esta primavera", ha explicado Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña, que intervino en la segunda jornada del Foro Económico Español 'La Galicia que viene', que organizan EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis, en una conversación con Pablo Grandío, director del Quincemil. "Si no lo certifica sería un gran error a nuestro entender", sentenció.

Lo que ha dado a conocer el vicepresidente en el evento económico es Cabo Ortegal, la comarca más al norte de la provincia de A Coruña, de Galicia y España, que además de gastronomía y costa, goza de unas cualidades geológicas que lo pueden convertir en el segundo geoparque de la comunidad. "Es un punto del planeta en donde se puede pisar un tipo de rocas que en el resto del mundo se encuentran bajo tierra", ha explicado el vicepresidente. Así, el organismo lleva trabajando desde finales de los años 90 para conseguir ese título.

Esta particularidad del destino se debe a la tectónica de placas, que provocó que en esta zona de Galicia aflorasen en superficie rocas que habitualmente están a más de 70 kilómetros de profundidad. En concreto, se formó la mayor cordillera montañosa que ha existido en la historia de nuestro planeta, hace aproximadamente 350 millones de años.

El geoparque Ortegal, también un destino turístico

Esta apuesta de geoparque tiene implícita una promoción turística de la zona, que no es tan conocida en el resto de España. "El geoparque Ortegal es descubrir una de las grandes joyas territoriales de Galicia", asegura Xosé Regueria. "Tenemos la Sierra Capelada, tenemos cultura, tenemos deporte y ocio, tenemos tradición, tenemos historia, somos un compendio de lo que ofrece Galicia a nivel general", añade.

Actualmente, el tipo de turistas que llega a Ortegal se desplaza en coche y viene de áreas cercanas, a tres o cuatro horas del destino. Una realidad que el vicepresidente de la Diputación de A Coruña describe como algo positivo porque es un valor seguro para desestacionalizar el destino. "Queremos hacer un producto sostenible y desestacionalizado, porque se podrá disfrutar durante todo el año", cuenta. "Las rutas geológicas están siempre ahí", sentencia.

Además, el territorio cuenta con el atractivo de ser un espacio poco masificado y virgen, dos cualidades que han ganado interés a raíz de la pandemia. "Tenemos 700 kilómetros cuadrados de territorio geológico en un área en la que viven menos de 30.000 personas", realza Regueira. También, señala que desde las diferentes administraciones se ha hecho una buena labor de promoción y respeto al territorio. "No hemos hecho muchas barbaridades", sentencia.

Asimismo, el destino se completa con una oferta gastronómica de calidad, no solo en el producto, sino también en su tratamiento. "Tenemos las mejores carnes, las mejores conservas. Además, estamos trabajando en un producto gastronómico geológico, que maride la tierra con el plantel de cocineros y cocineras de Ortegal", asegura.

No obstante, la zona tiene otros puntos de interés clave con el festival de Ortigueira, de música celta, el campeonato de surf o un entorno que incluye joyas turísticas como las Fragas do Eume o Ferrol, ciudad que "encierra grandes tesoros"; cuenta Regueira.

Además de estas cualidades, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña no se quiere olvidar que hablar de turismo es hablar de riqueza y empleo para el territorio. Así, ha realizado un llamamiento a inversores y emprendedores a que vean en Ortegal una oportunidad. "El turismo no tendría sentido si no generase oportunidades de negocio", explica. "Hay que mirar al futuro y buscar emprendedores y emprendedoras para dar salida al territorio", añade.

El geoparque Ortegal, un destino religioso al ritmo del Xacobeo

Por último, Xosé Regueira no se ha querido olvidar de una de las tradiciones religiosas que sobrevuelan el territorio. Se trata de la leyenda de San Andrés de Teixido, una aldea de la parroquia de Régoa, en el este del municipio de Cedeira (A Coruña); que dice que quien no acude al lugar vivo, lo hará de muerto en tres ocasiones.

El vicepresidente confiesa que esta tradición quizá no sea tan conocida en el resto de España, pero puesto que estamos en año Xacobeo animó a los peregrinos que perdonan sus pecados en Santiago de Compostela, a que se acerquen a Teixido para evitar hacerlo tras la muerte. "La gente que está haciendo el Xacobeo que se acerque a San Andrés", sentencia. "No dejes para la otra vida lo que puedas hacer en esta", apostilló el director del Quincemil.

