Galicia debe reforzar su cooperacion con el norte de Portugal, sobre todo en fiscalidad

Galicia y el norte de Portugal no deben competir sino cooperar en hacer una economía más fuerte que permita empujar el dinamismo privado. Y, para ello, esta colaboración se debe traducir en compartir fiscalidad y en mejorar la comunicación, sobre todo en la red viaria.

Se trata de unas impresiones que han compartido Marcos Piñeiro Sanromán, socio de EY Abogados en Galicia, y Hermano Rodrigues, de EY-Parthenon Portugal. En una conversación en el Foro Económico Español 'La Galicia que viene' han abordado los retos empresariales en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

"Hay que hacer que el dinamismo de la región sea real en el aspecto empresarial", ha indicado Piñeiro, que ha llamado a "desterrar mitos" en la relación entre Galicia y Portugal.

"Hay quien entiende que el tema de eurorregión como competencia, no cooperación", ha alertado, sobre todo en cuestiones fiscales. "Aprendamos de las facilidades para la implantación de empresas en Portugal. No lo veamos como una competencia. Traigamos aquí esas ideas para cooperar, no competir. Y que sean atractivos ambos lados de la frontera", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado que se mejoren las redes de comunicación por tren, sobre todo en alta velocidad. "Tenemos que tener un corredor atlántico equiparable al corredor mediterráneo. Nos tenemos que creer el concepto de eurorregión. Es una demanda para unir Lisboa, Vigo y La Coruña".

El portugués Hermano Rodríguez comparte esta visión y además recuerda que ambos territorios comparten desafíos, sobre todo en "digitalización y sostenibilidad".

Dentro de estos, está la implantación y uso de los fondos Next Generation Europeos, que deben permitir impulsar la "capacidad empresarial".

