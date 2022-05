La sostenibilidad, clave para el desarrollo social, marca el futuro de las empresas

"La sostenibilidad es el tema, para mí, más importante de estas jornadas, porque sin sostenibilidad no hay futuro". Así Oriol Sarmiento, gerente de (Clúster de Energías Renovables y Sostenibilidad Energética de Galicia) introdujo la mesa que moderó sobre sostenibilidad y economía circular del Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

El debate ha reunido a Ricardo Castro, director de Medio Ambiente y Calidad de Vegalsa-Eroski; Ángeles Claro, directora de Sostenibilidad de Jealsa; Susana Benedicto Calpe, coordinadora de Transformación de Repsol en A Coruña; Venancio Salcines, senior advisor de Cobre San Rafael; y Celia Castro-Barros, responsable técnica de Cetaqua Galicia.

Los expertos y responsables de sostenibilidad han presentado las visiones de las empresas y centros tecnológicos que representan sobre el asunto, así como acciones concretas que ya han puesto en marcha.

La visión desde la empresa

Castro ha arrancado presentando la idea de sostenibilidad que tienen sus supermercados y cómo trabajan en ella. En 2007, buscaron una visión externa y junto a la Universidad de A Coruña elaboraron un plan de residuo 0 que aplican desde 2008. Se centran en gestionar recursos y residuos tratando de evitar el desperdicio alimentario. Algunas acciones concretas serían tratar de no comprar algo que no vayan a vender y reciclar sus productos en el orden de la sostenibilidad.

Siguiendo con la alimentación, Claro ha explicado cómo una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de conservas de pescado y marisco trabajar para ser sostenible. Jealsa cuenta con un programa RSC en múltiples proyectos, desde la reducción de las huellas hídricas y plásticas hacia evitar el desperdicio y fomentar la eficiencia energética.

Benedicto Calpe defiende que la sostenibilidad es la herramienta clave para el desarrollo de la sociedad. En Repsol apoyan la Agenda 2030 y toman los 17 ODS para establecer la estrategia los objetivos de todas las áreas de la compañía. Además, han desarrollado una sólida estrategia basada en 6 ejes y están a punto de publicar el octavo plan con acciones concretas. Un plan que es el reflejo de la transformación del sector, cuyo objetivo es convertir las refinerías de combustibles fósiles, en unas de "biocombustibles más renovables".

"Los gallegos sabemos que Galicia ha perdido todas las revoluciones industriales, está cuarta se sustenta en la sostenibilidad. Galicia tiene la capacidad de ser un agente potente", así ha comenzado Salcines su intervención. El senior advisor de Cobre San Rafael ha explicado que la compañía tiene en marcha distintos proyectos no solo para cuidar el planeta, sino también para luchar contra el declive demográfico y fomentar el empleo. "También sostenibilidad en cuanto a proceso productivo, es imposible hacerlo de otra forma".

La responsable técnica de Cetaqua Galicia, Castro-Barros ha expuesto que la compañía trata de promover la sostenibilidad en todo el ciclo del agua. Por ello, ya trabajan en biofactorías. Han puesto en marcha proyectos de promoción de eficiencia energética, compra de energía verde, obtención de agua reutilizable a partir de agua residual y además producen energía renovable.

Acciones concretas

Tras una primera ronda de intervenciones en la que los ponentes han trasladado su visión sobre la sostenibilidad, llega el turno de hablar de acciones concretas.

Castro ha elogiado el entusiasmo que hay en Vegalsa-Eroski para poner en marcha proyectos tanto micro como macro. "Es una empresa muy grande pero tiene sensibilidad para lo micro y lo macro".

Por su parte, Claro recuerda que desde su fundación, Jealsa ha tenido una estructura basada en la circularidad. Además, destaca que generan cero residuos con su materia prima principal, el atún. Valorizan el 100% del atún y cuenta con la certificación MSC.

En Repsol trabajan para conseguir combustibles de origen renovable, en la descarbonización y el uso eficiente de residuos. Avanzan en distintos proyectos concretos, por ejemplo se está desarrollando biodiese para la aviación. "Es muy interesante porque es apropiado para los motores actuales, por lo que es aplicable a corto plazo". Además, trabajan en nuevas tecnologías, incluso en la forma de trabajar, poniendo en valor a las personas.

Salcines enfatizó en la transparencia, que es fundamental para Cobre San Rafael. Explica que cuando se publicó el vídeo 'Mina no' en el que se daban 10 motivos por los que la mina no debía existir, vieron que eran falsos. "Planteamos transparencia". Realizaron un estudio un año sobre el río Ulla para demostrar que la mina no contaminaba y mantuvieron más de cien reuniones para explicarlo.

Por último, Castro-Barros ha explicado que han ejecutado proyectos que levan a cabo ya como biofactoría en Orense. Además, han utilizado fondos europeos para dos proyectos en Galicia para generar biofertilizantes inteligentes y biomoléculas orgánicas.

