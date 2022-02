"Integrar el talento femenino en los consejos de administración es inteligente y muy rentable"

El I Foro Económico Español 'Castilla-La Mancha: Logros y Desafíos' ha tenido este martes espacio para el debate sobre feminismo, en una mesa redonda moderada por Esther Esteban, presidenta ejecutiva de El Español - El Digital Castilla-La Mancha, y en la que han participado Blanca Fernández, consejera de Igualdad y consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha; Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMMER; Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España; y Lola Martín, coordinadora de FADEMUR en Castilla-La Mancha.

Mesa Redonda Sara Fernández

Según ha asegurado Fernández, el "negacionismo" de algunos partidos respecto a la violencia machista supone "un riesgo ingente que hace muchísimo daño a las víctimas, que te cuentan que los maltratadores se están empoderando". Sin embargo, la consejera de Igualdad castellano-manchega ha considerado que en la actualidad no se está registrando un nuevo pico violento que afecte especialmente a las mujeres jóvenes, sino que afloran más casos puesto que "las mujeres saben reconocer mejor la violencia machista, ya sea física, emocional o sexual, cuando antes solo era reconocible si era muy grave, como un bofetón o una paliza". Pero sí ha alertado sobre el "problema que puede generar el hecho de que la pornografía, más accesible que nunca, sustituya a la educación sexual".

Fernández se ha mostrado como una defensora de las cuotas de género para permitir la incorporación de las mujeres, en condiciones de igualdad real con respecto a los hombres, en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos. "Ojalá en algún momento no sean necesarias, pero todavía siguen porque las mujeres no hemos alcanzado la igualdad real y hay algunas barreras que todavía no hemos roto porque las estructuras están muy masculinizadas, los métodos de trabajo también y la corresponsabilidad en los cuidados familiares no es una realidad".

Mochila familiar

Así, la consejera ha analizado que las mujeres sufren una brecha laboral, y no tanto salarial, debido a que "la discriminación se produce porque las mujeres no ocupamos los mismos puestos de responsabilidad en la empresa debido a que nos hacemos cargo de la mochila familiar y porque los sectores del empleo más feminizados están peor pagados".

Carmen Quintanilla. Óscar Huertas

Por su parte, Carmen Quintanilla ha puesto el foco en el hecho de que las mujeres que viven en el ámbito rural sufran con más intensidad la violencia machista y la discriminación que las que residen en las ciudades. "En el medio rural todavía queda un largo camino por recorrer. Muchas veces se sigue manteniendo un silencio sepulcral y las mujeres temen contarlo a la familia para que no sufra, se preguntan quién les va a recoger y dónde van a ir con sus hijos", ha asegurado, recordando que "en el medio urbano las mujeres aguantan a su maltratador una media de 9 años y en el medio rural es de 20 años". Por ello, ha pedido "abordar con más fortaleza" el pacto de Estado para "darle mayores instrumentos a los ayuntamientos".

Además, ha alertado sobre la brecha digital y la brecha salarial a la que se enfrentan las mujeres rurales. "Hay una brecha digital de 7 puntos entre mujeres urbanas y mujeres rurales, pero no podemos convertirnos en las analfabetas del siglo XXI. Y el salario medio de las mujeres en el mundo rural es 400 euros menor que el de los hombres por el mismo trabajo", ha asegurado. "El reto es seguir manteniendo la población en los pueblos porque donde hay mujeres hay familia y hay hijos, pero si no hay empleo las primeras que se van al mundo urbano son las mujeres, porque quieren un proyecto de vida", ha finalizado.

Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, se ha mostrado partidaria de "integrar el talento femenino en los consejos de administración" de las empresas, algo que ha calificado como "una decisión inteligente y muy rentable". "La cuenta de resultados de las empresas se construye a través del talento y la mujer incorpora un talento distinto, por su empatía, por su sensibilidad, por su visión 360 grados. La mujer empatiza mucho más con el nuevo consumidor de hoy, que da mucho más peso a lo intangible, a lo emocional, que cuida al medioambiente y a sus empleados", ha asegurado.

Aunque López Casero ha considerado que "en los últimos diez años las empresas se han puesto las pilas y se ha duplicado el número de consejeras en las empresas del IBEX, hasta prácticamente un 30 %, los principales CEO y presidentes siguen siendo en más de un 95 % hombres".

Ana Isabel López Casero. Óscar Huertas

Por último, ha definido a la farmacia como "un activo importantísimo en el reto demográfico", anunciando que ya se trabaja "en un modelo de servicio sociosanitario muy innovador que permita al farmacéutico realizar, además de sus trabajos habituales, hacer seguimiento de pacientes crónicos en colaboración con la atención primaria, detecta personas vulnerables y víctimas de violencia de género para comunicarlo a los servicios sociales, hacer atención farmacéutica domiciliaria, etc.".

Mujer agraria

La coordinadora regional de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) en Castilla-La Mancha, Lola Martín, ha recordado que "de cada cinco personas que abandonan el mundo rural tres son mujeres", por lo que "lo primero que tenemos que hacer es que se queden, con medidas que primen la incorporación de la mujer a la actividad agraria y reconociendo profesional y socialmente el papel que desempeñan las mujeres en las explotaciones familiares mediante la titularidad compartida".

"Tenemos que conseguir estar en la toma de decisión" y que en unos años "se deje de hablar de pobreza femenina, que existe más en los pueblos que en las ciudades". Para ello, ha considerado necesario renovar los servicios de conciliación que las administraciones ofrecen a las mujeres en las zonas rurales, flexibilizándolos y "escuchando las demandas de las familias a través de los ayuntamientos".

Respecto a la violencia machista en el ámbito rural, Martín ha indicado que "lo más importante para acabar con esta lacra es desnormalizarla, seguir trabajando para que ciertos comportamientos no se entiendan como normales, y conseguir que las mujeres accedan a los recursos, que existen y funcionan, pero en ocasiones no se conocen".

