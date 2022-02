La formación en Castilla-La Mancha es esencial para el desarrollo de las renovables en la región

"Estoy orgullo de poder decir que Castilla-La Mancha fue una de las primeras regiones en desarrollar las renovables, primero la eólica y luego la fotovoltaica", ha comenzado José Luis Escudero Palomo, consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, su charla en el I Foro Económico Castilla-La Mancha: logros y desafíos, que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y El Digital de Castilla-La Mancha.

"De hecho, podemos presumir de tener la primera planta de electrolizadores de España en Guadalajara, además del polo de Puertollano (Ciudad Real) de hidrógeno verde, un hub con mucho potencial, o de albergar el Centro Nacional del Hidrógeno".

El representante de la administración pública manchega ha destacado que con ello les ha permitido "estar colocados en la primera división de la transición energética" y de una industria emergente que generará muchas posibilidades.

La Universidad, centro de investigación

Por su parte, Inmaculada Gallego Giner, vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha destacado que la universidad es "un centro de investigación y docencia, hay que hacer espacio a que los propios alumnos vivan un proceso de conocimiento" y lo vean con sus propios ojos.

De hecho, del medio millón de metros cuadrados que tiene el Campus universitario, "tenemos que buscar hueco para introducir elementos que vayan dirigidos a innovación e investigación de renovables".

Una investigación que requiere de inversiones para llevarse a cabo. "La Universidad ha solicitado ayuda a los fondos europeos, no solo para instalar placas solares por todos los edificios, sino también para analizar el comportamiento de sus envolventes, su generación térmica o eléctrica", ha explicado Gallego Giner.

"En nuestros espacios se imparte doctrina pero también se viven las experiencias que tienen los alumnos, los líderes del futuro, que pondrán en marcha la ideas que ahora tienen".

"No hay tiempo que perder"

Ambos ponentes han coincidido en que en España se ha perdido un tiempo precioso en el desarrollo de las tecnologías renovables. "Y ya no hay tiempo que perder", ha dicho Escudero. "Vamos tarde en un país con un recurso tan grande como es el solar. Pero hasta que no le ha acompañado un marco normativo adecuado, no ha podido ser".

"Estamos en un contexto de cambio climático incuestionable, y no se puede esperar más".

Y para ello, ha recalcado que la Administración Pública tiene que ser ejemplarizante. "Nos hemos comprometido que el suministro eléctrico de todos los edificios públicos sea verdes. También apostar por el autoconsumo y la generación distribuida".

De los 71 millones de euros que la región manchega destinará a la transición energética, "solo 31 millones serán para el desarrollo del autoconsumo, dirigido a particulares, empresas, industrias, comunidades energéticas o comunidades de propietarios".

Más tecnologías alternativas

Sin embargo, no todo es eólica y solar fotovoltaica. "Hay campos donde no se está investigando lo suficiente para ofrecer una alternativa más sostenible y limpia, y eso es lo que hacemos en las universidades", puntualiza por su parte la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Y como ejemplo, explica los planes de poner en marcha una central hidroeléctrica de 300 kW junto al campus universitario. "Queremos ser autosostenibles, y no solo con placas solares, queremos también producir hidrógeno verde y comenzar a investigar con ingeniería aeroespacial".

Gallego Giner ha recordado la magnitud de usuarios de la universidad. "Somos 30.000 personas que generamos 20.000 MWh/año, hay que buscar alternativas al consumo energético convencional".

Falta concienciación

"Yo creo que la comunidad universitaria en general no es tan ambiciosa en renovables como debería", añade. "Tenemos que realizar acciones en concienciación y formación, pero también que nos vean poner paneles fotovoltaicos y normas para reducir nuestro consumo eléctrico".

"El consumo responsable parte de cada uno de nosotros", concluye por su parte Escudero. "Son nuestros hábitos de consumo lo que debemos cambiar".

"Tal vez debemos crear programas para que haya una sociedad más crítica, creo que hemos evolucionado pero debemos ser conscientes de que producir la energía que consumimos es lo mejor".

