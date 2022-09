Bermúdez: “Si el Estado no cambia determinadas normativas será imposible gastar los fondos de la UE”

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, abrió este viernes la segunda jornada del II Foro Económico que organiza EL ESPAÑOL, INVERTIA y DIARIO DE AVISOS. Durante su intervención, habló del desafío de los municipios canarios tras la pandemia y relató la hoja de ruta puesta por el municipio para reactivar la ciudad.

En este sentido, explicó que las bases de esa hoja de ruta se sustentan en tres patas: reducir la presión fiscal para lo que el Ayuntamiento ha rebajado las tasas municipales; dinamizar la ciudad para generar empleo y hacerla más viva y atractiva; y generar consumo ayudando al comercio a través de los bonos consumo. “Un ciudadano puede comprar el doble por la mitad y hasta ahora se han vendido 9.000 bonos”.

Bermúdez dejó bien claro que el empleo lo crean las empresas y para eso indicó que desde el Ayuntamiento se está intentando “ponerles las cosas fáciles para que inviertan. “Tenemos que mantener el nivel de inversión lo más alto posible para tirar de sectores tan importantes, como por ejemplo, la construcción y crear empleo”.

José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de Santa Cruz de Tenerife

Tasa de reposición

Durante su intervención, el alcalde también se refirió a la burocracia y pidió al Estado que modifique determinadas normas, como por ejemplo, eliminar la tasa de reposición, para que la administración pueda ser más ágil. “Si no lo hace”, dijo, “será imposible gastar los fondos Next Generation que hay que gastarlos en tres años”. Aseguró que han sido las corporaciones locales las que han hecho un esfuerzo para reducir estos trámites, pero insistió en que quien tiene que hacerlo es el Gobierno central”.

Para el alcalde la sostenibilidad es esencial y por ello habló de uno de los proyectos más ambiciosos para la ciudad que es el desmantelamiento de la Refinería. “Más de 575.000 metros cuadrados que pasarán a convertirse en una ciudad verde, sostenible, eficiente y moderna tecnológicamente”, pero para ello indicó: “Todos tenemos que hacerlo bien”.

Bermúdez también tuvo tiempo para criticar el decreto del Gobierno que calificó de “muy mejorable”. “Primero, en Canarias no tenemos calefacción, y segundo, nos dieron un 30% de descuento del transporte público que después ampliaron a un 50%, cuando en la Península es gratuito. Por una vez que nos puede tratar igual que al resto de la Península, no lo hace”. Además, recordó que el decreto que está firmado es por una reducción del 30% y no del 50% que quedó en palabras, “por lo que estamos aplicando un descuento sin que esté escrito en un papel”.

