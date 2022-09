Canarias inicia los trabajos para implantar los modelos de energía geotérmica de Islandia

Canarias ya inició los trabajos para implantar los modelos de energía geotérmica de Islandia, según adelantó el consejero de Transición Ecológica de Canarias. Además, los expertos destacaron que la eólica marina es "una gran oportunidad energética" para las islas en la segunda edición del Foro Económico Español Canarias, una mirada hacia el futuro que organiza EL ESPAÑOL, INVERTIA y DIARIO DE AVISOS.

José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, Javier Monfort, director general de Bluefloat Energy en España y Ana Benavent, directora técnica de Valoriza, estuvieron presentes en la mesa redonda sobre 'Canarias a la vanguardia de la transición energética y los servicios urbanos'.

Así, José Antonio Valbuena comenzó su intervención recordado el reciente viaje a Islandia como país que el 100% de la energía que produce es renovable, si duda, "un ejemplo". Y adelantó que Canarias ya inició los trabajos para implantar los modelos de energía geotérmica de Islandia.

Mesa redonda. Canarias a la vanguardia de la transición energética y los servicios urbanos

Eso sí, "Canarias tiene volcán, pero tenemos un problema con el agua", recordó. Valbuena lamentó que en las islas no exista un parque para almacenar toda la energía renovable por lo que la red actual no soporta esa electricidad que se está almacenando.

Respecto a la eólica marina, Javier Monfort destacó la importancia de esta para las islas Canarias. De hecho, "la eólica marina contribuirá a la presión de instalar parque eólicos, conseguimos alejarnos de la costa y desde el punto de ambiental tiene sus ventajas", subrayó.

"La eólica flotante da acceso al mejor recurso del mundo que es el agua profunda y en ese perfil de viento hay un porcentaje de la producción que es constante, es decir, supone tener una carga base que se complementa muy bien con la energía solar y es compatible con el medioambiente y necesaria para la transición energética", explicó Javier Monfort.

Por su parte, Ana Benavent defendió el ahorro de emisiones que lleva a cabo Valoriza gracias a que el 80% de la flota de transporte de la compañía es de etiqueta cero. Además, "nos estamos digitalizando porque al final eso se revierte en ahorro de emisiones y de combustible", subrayó.

En esta línea, recordó como la compañía trabaja en busca de la innovación mediante la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA), en la investigación de otras fuentes de energía como el biogás o el hidrógeno, y en los tratamientos de residuos.

Respecto al incremento de los costes de consumo, explicó que "se han incrementado por 5 ya que nuestra flota es principalmente de gas natural comprimido". De esta forma, "los costes los estamos sufriendo bastante, y es un tema que nos preocupa", lamentó.

Por último, Valbuena recordó que Canarias no consume gas, pero "eso no quita que cumpliremos con las medidas que solicita el Gobierno". En este sentido, explicó que los canarios no encienden la calefacción en invierno y pocas veces el aire acondicionado en verano, y eso hace que el consumo medio por habitante sea "menor".

Sin embargo, si enfatizó que el gran demandante de energía de las islas es el transporte con un 75%. Así, la transición energética pasa por el transporte.

