Rogelio Velasco anuncia la supresión de otros 90 procesos administrativos en Andalucía

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha anunciado este miércoles que su departamento eliminará unos 90 procedimientos administrativos antes de este verano para seguir simplificando la burocracia para las empresas.

Ha explicado que la medida es una recomendación del Banco de España y que la Junta de Andalucía lo está aplicando desde 2019. Fue en ese año cuando el Gobierno andaluz contabilizó un total de 872 procedimientos administrativos en la comunidad. Entonces, se trabajó para eliminar unos 100.

Ahora, con el fin de impulsar la recuperación económica tras la pandemia, Velasco ha adelantado que la administración suprimirá este año otros 90 procedimientos. Con ello, Andalucía acumula casi 200 procesos eliminados, según ha detallado en su intervención en el l Foro Económico Español 'La Andalucía pos-Covid', cita que organizan EL ESPAÑOL e Invertia en la Fundación Cajasol de Sevilla.

3. Rogelio Velasco Pérez, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad

Esta medida incentivará la recuperación económica en la comunidad junto a otros elementos que considera "fundamentales" como la vacunación o el aumento del consumo. A su juicio, el papel clave lo tendrá el turismo, sector que supone el 13% del PIB andaluz.

"Los datos son optimistas", ha valorado el titular andaluz detallando que en mayo se firmaron 90.000 contratos para el sector turístico. Confía además en que el incremento del turismo nacional compense la pérdida de los viajeros extranjeros. Con la esperanza puesta en este impulso, Velasco ha explicado que planes como el de regulación económica o emprendimiento potenciarán la recuperación en la región.

Fondos europeos

Respecto a otros temas, el consejero andaluz ha lamentado la "incertidumbre" que sufren las comunidades autónomas en materia de fondos europeos. "Nos enteramos por la prensa y no tenemos el contacto oficial", ha comentado Velasco. Al respecto, ha deseado que los fondos supongan "un trampolín hacia el futuro" siempre y cuando se inviertan bien.

Tales fondos vendrán como anillo al dedo a Andalucía, comunidad que ha tenido un impacto "tremendo" por la crisis de la Covid-19 equiparable a la de la Guerra Civil. Pese a la importante caída, el titular de Economía ha destacado que el comportamiento de la economía andaluza ha sido mejor que la española.

"Hacía muchos años que esto no se producía. Cuando la -economía- nacional se desplomaba, la caída era mucho mayor en Andalucía y ahora no ha sido así", ha argumentado. Este comportamiento se ha repetido en materia de empleo dado que el aumento del desempleo no ha sido tan pronunciado como se esperaba ante la caída del PIB.