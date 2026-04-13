Jaume Miquel (Tendam) critica que la "complicada" normativa comunitaria lastra a la industria textil europea

Jaume Miquel, presidente y consejero delegado (CEO) de Tendam ha destacado los retos a los que se enfrenta el gigante del retail en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

El CEO de Tendam ha abordado, al igual que el resto de ponentes, el contexto geopolítico en el que se encuentra sumergido el comercio a nivel global. Frente al escenario de inestabilidad, Miquel ha sido claro: "Es imposible salir airoso de una situación complicada no manteniendo la hoja estratégica".

Además, Jaume Miquel también ha hecho hincapié en la situación desaventajada de la que parte el comercio europeo en relación con la industria a nivel global. "Sólo hace falta ver la etiqueta de un producto textil europeo. A veces, es más grande la etiqueta que la camiseta y esto no ayuda", exponía Miquel.

En relación al conflicto en Oriente Próximo, el presidente de la compañía de retail ha avanzado que las consecuencias en los precios se dan por descontadas.

"Hay certidumbre de que los costes energéticos van a subir y va a haber disrupciones en la cadena de suministro", señalaba Miquel.

Para afrontar estos baches, inscritos en un contexto en el que "la incertidumbre es la nueva certidumbre", el CEO de Tendam ha hecho hincapié en tener un "un plan b". Miquel también ha destacado las sorpresas que emanan de la situación en los países del golfo.

El presidente de la compañía apuntaba que el consumo en la región se ha mantenido en un registro más que estable.

Resultados

Preguntado por el balance de la compañía respecto al año pasado, y a pesar de que no tener las cuentas aún completamente cerradas, el CEO de Tendam adelantaba que la compañía volvió a crecer por encima del mercado en España, Portugal y México.

"Son los tres mercados principales y en los tres crecimos por encima del mercado, ganamos margen y mejoramos la operativa de la compañía", sentenciaba Miquel.

Jaume Miquel también ha querido compartir cómo se ha materializado en el funcionamiento interno de la compañía la adquisición del 67,9% de Tendam por parte de Multiply Group, holding de inversiones con sede en Abu Dabi, completada el pasado julio.

"Hablamos en inglés y la composición del Consejo ha variado. Hay una hoja de ruta muy clara y muy pactada en el proceso de conversaciones precompra", apuntaba Miquel.

Jaume Miquel, presidente y consejero delegado (CEO) de Tendam

En este sentido, el CEO de la compañía también ha querido mostrar algunos de los objetivos que Tendam se fija en su estrategia a medio plazo. "Queremos doblar el tamaño y la rentabilidad en cinco años", subrayaba. "El no tener el objetivo de salir a bolsa te hace tener una hoja de ruta mucho más clara", exponía Miquel.

Para ello, Tendam tendrá que hacer frente a los estrictos avances en la normativa europea. En este sentido, su máximo administrador también ha expuesto las desventajas que tiene que seguir el reglamento comunitario.

"En lo geopolítico, EEUU protege, China incentiva y Europa regula", exponía Miquel, enfatizando que la legislación comunitaria es "muy complicada".

Sin embargo, el presidente del gigante del retail ha vislumbrado algo de esperanza en este sentido. "Hay que hacer normas únicas para los que estamos dentro y fuera y Bruselas se empieza a dar cuenta de esto, pero hay que ponerlo en marcha. Una cosa son los valores y otra la protección de la competitividad", apostillaba.

En este contexto, Jaume Miquel también ha querido compartir la estrategia que está siguiendo su compañía en relación a la IA. El presidente de Tendam ha advertido de que existe el riesgo de que la tecnología genere dispersión en la inversión.

Para evitarlo, en Tendam han apostado por utilizar la Inteligencia Artificial para crear infraestructura y han sido cautelosos a la hora de elegir en qué partes del negocio se destina parte de la inversión a la IA.

"En marketing o e-commerce está muy avanzado", apuntaba Miquel, pero no tanto en otras áreas como legal. "Estamos invirtiendo en las partes en las que está el corazón del negocio", ha sostenido.

Para finalizar, el CEO de Tendam ha querido poner cifras a lo que se espera que genere la tecnología en el medio plazo: "60 millones de aportación en los próximos cinco años en ebitda incremental"