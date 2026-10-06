Marciano Gómez: "La lista de espera de pacientes prioritarios ha bajado esta legislatura de 61 días a 17"

El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, ha anunciado este martes que la lista de espera de pacientes prioritarios ha bajado esta legislatura de 61 días a un total de 17, una reducción de alrededor del 70%.

"Cuando llegué a la Conselleria -tras las elecciones autonómicas de 2023 que dieron la victoria al PP- había 3.000 pacientes prioritarios en espera y ahora hay alrededor de 1.100 en espera", ha agregado el alto cargo en su intervención durante la segunda jornada del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Se trata de pacientes que, por la gravedad o las características de su patología, requieren una atención preferente, entre ellos los pacientes oncológicos y aquellos casos que necesitan ser atendidos con mayor urgencia.

Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana

El conseller ha defendido, así, la necesidad de establecer prioridades a la hora de abordar las listas de espera y ha cuestionado que la gestión deba limitarse a contabilizar el número de pacientes pendientes de atención.

"Las listas de espera no son números, son pacientes", ha reivindicado para acto seguido defender que debe atenderse antes "al que más falta hace" que al que lleva más tiempo esperando.

En este sentido, el alto cargo del Gobierno valenciano ha puesto como ejemplo que un paciente con un infarto debe ser atendido antes que otro que acuda a consulta con "un dolor difuso", al tiempo que ha asegurado estar de acuerdo en que todos los ciudadanos deben recibir asistencia.

Gómez ha aprovechado su intervención, además, para reivindicar las dificultades que existen para gestionar esta cartera, con una demanda asistencial creciente, en un contexto de "financiación finita" a la vez que ha recordado que la Comunitat Valenciana se encuentra entre las autonomías peor financiadas.

En este sentido ha advertido que esa situación obliga a realizar un "sobreesfuerzo imaginativo" para tratar de alcanzar los niveles de calidad de otros territorios.

Con todo, ha celebrado poder hacerlo gracias a que el Gobierno autonómico "ha aprobado presupuestos todos los años". "Sin presupuestos no se hace nada en Sanidad, y nosotros los aprobamos porque es una obligación", ha expuesto.

Un dardo dirigido al Gobierno de España. "Estamos para resolver problemas, no para generarlos y un político está para cumplir la ley y la Constitución. Pero cumplirla de forma íntegra, no solo cuando nos conviene porque parece que pasamos de puntillas cuando no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado", ha zanjado.

En cualquier caso, el conseller ha defendido que la Generalitat Valenciana debe poder recurrir a la sanidad privada cuando sea necesario para agilizar la atención a los pacientes y ha rechazado que este debate se aborde desde posiciones exclusivamente ideológicas.

"Mi obligación es hacer este sistema eficaz y eficiente", ha señalado tras defender que el sector privado permite aliviar la presión asistencial actual.

En este punto ha aprovechado para cuestionar la decisión de revertir algunas concesiones sanitarias por parte del Gobierno del Botánico que integraban PSPV, Compromís y Podemos, a quienes ha acusado de que lo hicieran "sin ningún tipo de estudio".

Salud mental e IA

Gómez también ha lanzado otra crítica al ejecutivo de izquierdas liderado por Ximo Puig por haber aprobado un Plan de Salud Mental en diciembre de 2022, a cinco meses de que se produjeran las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Lo que, a su juicio, evidencia que "no había intención de ejecutarlo".

Por contra, ha defendido que el Consell al que pertenece puso en marcha un Plan apenas unos meses después de ganar las elecciones y ha cifrado en 724 millones de euros la inversión para este ámbito. Según ha explicado, desde la llegada del actual Gobierno autonómico se han incorporado 701 profesionales y se han puesto en marcha 18 unidades de hospital de día para adultos y otras destinadas a población infantil.

El conseller ha señalado también que la Generalitat ha incorporado psicólogos en centros educativos y ha asegurado que ya se han examinado alrededor de 4.000 menores, algunos de ellos con tentativas suicidas. Además, ha destacado la puesta en marcha de un plan de detección precoz del suicidio y de llamadas proactivas a pacientes con riesgo de tentativa.

En otro orden de cosas, el responsable de Sanidad ha defendido la transformación digital como uno de los pilares de la sanidad y ha asegurado que la Comunitat Valenciana ya está aplicando estrategias relacionadas con la inteligencia artificial y la gestión de los datos.

"No entiendo la sanidad española sin que haya una transformación digital", ha señalado tras explicar que su departamento ha incorporado perfiles tecnológicos a la Administración sanitaria. "Hemos incorporado ingenieros de telecomunicaciones en la estructura de la Conselleria porque son absolutamente imprescindibles".

Presupuestos y Estatuto Marco

Durante su intervención, Gómez también ha vinculado la capacidad de gestión de la sanidad pública a la disponibilidad presupuestaria. "Sin presupuestos no se hace nada en Sanidad", ha afirmado, antes de defender que las administraciones están para "resolver problemas, no para generarlos".

En la recta final del encuentro, el conseller ha hecho balance de la legislatura. En concreto, de la relación entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, que ha tildado de "claramente asimétrica".

Gómez ha reprochado al Gobierno central que no haya entendido, a su juicio, que ambas administraciones -la estatal y las autonómicas- forman parte de un mismo sistema con independencia del signo político que las gobierne. Por ello, ha criticado especialmente la forma en la que se ha abordado la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario.

En su opinión, este debería haberse negociado previamente con los territorios, algo que, según ha señalado, ha llevado a que "la gran mayoría" de ellas hayan firmado escritos en contra de algunas de las posiciones mantenidas por el Ministerio.

El conseller ha concluido su intervención reivindicando que la Sanidad debe quedar al margen del "sectarismo" y la ideología.