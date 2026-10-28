El país se regenera a toda velocidad en noches como ésta: una luna pletórica para sellar los pactos del periodismo, de la empresa, de la cultura y de la política con el espíritu resucitado de la Transición y sus valores compartidos brindando con Luis De la Fuente, Bolaños, Nieves Álvarez y Josep Oliu.

El XI cumpleaños de El Español rompe el maleficio del sectarismo: fiesta de la concordia en una noche con luna llena

Ya tenemos once años. Yo siempre he pensado que los números impares son los mejores: son los que dan suerte, son los años que intervienen en la formación del carácter, del poderío. Son los improbables, los rupturistas, los heterodoxos. Cada vez soplamos nuestro tiempo como periódico con más personalidad, con más fuerza.

La noche viene propicia, viene vibrante, viene llena de futuro. Hasta la luna está gigantesca. Hay tanta belleza en las faldas de la Real Academia de las Artes de San Fernando que una piensa viva la vida y viva España y viva la escritura y vivan los diferentes que se unen para hablar, para brindar con vino, para dejar que el humor y la inteligencia lo lubriquen todo.

XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

Siempre que vengo aquí recuerdo que Henry James decía que en los museos y los palacios somos radicales y conservadores alternativamente. Yo creo que como medio, como artefacto intelectual, en EL ESPAÑOL somos radicales porque tenemos cosas que defender. Y creo que somos conservadores por lo mismo: porque nos quedan muchas cosas que conservar. Ese espíritu híbrido y osado es el nuestro. Ese espíritu aglutinador que tratamos de insuflarle al país que adoramos. Éste.

Todo tipo de amigos

Acá tenemos todo tipo de amigos: a esta fiesta ha venido Goya (a él le invocamos para no volver nunca más a matarnos a garrotazos) y Tintoretto, y el Greco, y Rubens, y Ribera, y Zurbarán, y Sorolla, y hasta Picasso. “Sobre nosotros sobrevuelan los nombres ilustres de Blanco White, Larra u Ortega, vinculados a anteriores encarnaciones de nuestra cabecera”. Pues caso nada, ¿no?

También han venido, como señala Pedro J. Ramírez, “todos los representantes de todos los poderes del Estado, por primera vez en esta legislatura en una fiesta de EL ESPAÑOL”: “Se ha roto el maleficio”, sonríe el director.

Diríamos que es un buen augurio y que la luna llena sella todos los pactos, todos los afectos, confundiéndose con las farolas esbeltas como dinosaurios cuellilargos de calle Alcalá.

Nos ha fallado a última hora Almeida porque además de alcalde es padre (alcalde y padre, el homólogo de médica y madre de Mónica García), y el hombre se ha pillado una gripe infantil de estas tremendas que uno engancha cuando tiene un hijo pequeño y lo ama.

Nos acoge el Salón de Actos, a rebosar, hermoso con sus sillones de terciopelo rojo, sus balcones ribeteados, su cúpula que parece casi de iglesia. Hay gente que se agolpa de pie en las entradas. El cuadro que corona la estancia se titula ‘Fernando VI como protector de las Artes y las Ciencias' y lo pintó Antonio González Ruiz en 1754. Sé que estamos bendecidos.

Pedro J. Ramírez cita al Quijote y le coge prestado un lema para nosotros, periodistas: “Bien podrán los encantadores quitarme la ventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible”. Pues también es verdad. Aquí estamos, imperturbables ante las adversidades. Recuerda el director que “nuestra fiesta tiene un trasfondo singular y en cierto modo dramático: nos reunimos en vísperas de la campaña electoral más decisiva de nuestra democracia”.

Subraya que “decidiremos qué Gobierno, pero también qué clase de nación queremos ser”. Nosotros estaremos ahí para contarlo. Tenemos la responsabilidad de ser el diario más leído del país. Al menos en “38 de los últimos 45 meses”, que se dice pronto.

Intentaremos, siempre y en todo caso, hacerlo “de forma rigurosa y veraz”, y por supuesto, tocarle el testiculario al poder. “Contaremos lo que quieren ocultar”, guiña Ramírez, e invita a los ciudadanos a leer los “macrosumarios” en forma de exclusivas publicados por nuestra casa “antes de votar”. “No dictarán sentencia, pero las pruebas acumuladas inclinan la balanza a favor del cambio”, alicata.

Una casa de la escucha

Estamos más guapos cuando nos ponemos molestos. Eso de siempre. De Oscar Wilde aprendimos que en las fiestas (y en la vida) nadie es más jugoso que el que viene impertinente y elegante al mismo tiempo. Nuestro oficio es noble por eso: porque intentamos mantener la cabeza alta y no agacharla al decir verdades que para algunos serán insolencias.

“Yo quiero subrayar esta noche que el cambio no es un fin en sí mismo, sino un medio. Relevar al Gobierno actual sólo tendrá desde nuestra óptica plena utilidad en la medida en la que contribuya a restablecer tramo por tramo los valores compartidos de la Transición”. Ese es el espíritu de este cumpleaños, de esta reunión. Derribar los muros, los silencios, la crispación, el sectarismo.

Hacer del bronce de los cañones de la guerra la estructura de una nueva casa de la escucha (como le ocurrió a los leones del Congreso que rugen aquí cerquita).

Elevar aquella frase que brilla sobre la tumba de Adolfo Suárez: “La concordia fue posible”.

Tender puentes.

Ser libres. Ser ligeros y hondos. Avanzar. Dejarnos ensanchar por el conocimiento. Regenerarnos con verdad.

Los galardonados

Hoy premiamos con un León de EL ESPAÑOL a Nieves Álvarez, que parece una pantera negra o una esfinge o algo aún más hermoso y aterrador. A mí me da miedo lo guapa que es, lo imponente, lo espigada. Espero no encontrármela frente a frente por los pasillos o se me caerá el canapé: seguro.

La escucho de lejos, desde el atril, decir que “el mundo muestra un poco de inquietud” y que está preocupada. Le pide al director una varita mágica, un león con poderes, un león iluminado que pudiese, en estos momentos, “hacer desaparecer toda la violencia, todo el vandalismo, todas las faltas de respeto que ya forman parte de nuestro día a día”.

Recuerda Álvarez, modelo, empresaria y buena gente profesional, que “tenemos un compromiso con nuestros jóvenes”: “Las decisiones que tomamos son las que ellos van a heredar. Tenemos que dejarles a salvo en la educación, en la solidaridad y en el respeto. Hay que dejar de lado el rencor. Démonos la mano, generemos esperanza. Yo tengo el compromiso de seguir trabajando como mis padres me han enseñado”.

También premiamos a Luis de la Fuente, un señor excelente. Da gusto verle vivir, en serio. Lo he comprobado. Su belleza alegre, su entusiasmo, su cráneo reluciente de ideólogo genial. Sus amigos dicen que nunca se olvida de dónde viene, y como viene de La Rioja, sabe que las cosas importantes en la vida requieren de pausa, tiempo, esfuerzo, atención y cariño (eso lo aprendimos del vino).

“Mi filosofía de vida siempre ha puesto en el centro la palabra ‘equipo’. Creo que con valores podemos conseguir cualquier objetivo. Creo en el trabajo, en el sacrificio, en la solidaridad, en el esfuerzo. Creo en los valores del fútbol, creo que el fútbol es una escuela de valores, y creo que desgraciadamente a veces desviamos el foco de la atención a otros aspectos más mediáticos y frívolos, pero lo importante es siempre lo que hemos aprendido en casa”, apuntala De la Fuente.

Él nunca ha creído en eso de “solo llegas más rápido, en grupo llegas más lejos”: “No. Acompañado llegas más rápido y más lejos”, sonrió, inspirador.

Me gustó el premiado banquero Josep Oliu cuando dijo que prefiere “la inquietud de los vivos a la paz de los muertos”. Jajá. Yo también.

Estuvo muy apropiado el ministro Félix Bolaños. Nos pidió que recuperásemos la “confianza en España”. Y reconoció que “abundan las significaciones, las consignas” y que “abunda esa manera de intentar ser extremadamente crítico con el que no piensa como tú y extremadamente indulgente con el que comparte sus ideas”. Sostuvo que “compartir espacio con quien piensa distinto, sentarte con quien piensa diferente… llegar a acuerdos y tender puentes es revolucionario, es una tarea hercúlea”.

Celebró los principios de “la mejor tradición liberal europea”, celebró que la libertad “es dar tu opinión y que alguien pueda rebatirla con argumentos”, celebró el ser bueno “de forma indiscutible” y celebró que en cada país “haya leones y haya tigres”, dejando claro que “la mitad de las veces que se ha reformado la Constitución ha sido en esta legislatura”: “Y que dos reformas de la Constitución se hayan llevado a cabo en esta legislatura pone de manifiesto que también ha habido espacio para los acuerdos y el entendimiento”.

Queremos más demostraciones de que somos un gran país. Para poder seguir siendo un gran periódico que lo construya y lo narre. Feliz cumpleaños.