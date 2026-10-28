Vista general del patio de butacas de la ceremonia de Los Leones 2026 Javier Carbajal

Las elecciones y el temor a un parón económico, en los corrillos de los empresarios en Los Leones de El Español

Quienes tienen que invertir y arriesgar su dinero siempre temen un proceso electoral. Pero si se mezcla además con un momento clave de la economía, más aún.

Nunca la geopolítica tuvo tanto que ver con la economía interna y con el consumo de los países, las empresas y los hogares. Y esa preocupación planea sobre cada evento que se celebra en Madrid en el que se da cita la clase empresarial.

Este fue el caso de los corrillos reunidos en los XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL, celebrados con el patrocinio del DKV, EY, Fundación Cajasol, Fundador, Iberdrola, Iryo, Mapfre, Philip Morris, Range Rover, Tendam y Veolia.

XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

Entre los asistentes empresariales al acto de entrega de los Leones se encontraban la presidenta de la patronal bancaria, Alejandra Kindelán; el consejero delegado del Banco Sabadell, Marc Armengol; el CEO de Abertis, Francisco José Aljaro; el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, o el CEO de Grupo Albión, José García.

También acudieron el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez; el consejero delegado de Rovi, Juan López-Belmonte; el presidente de Tendam, Jaume Miquel; el fundador y presidente de Naturhouse, Félix Revuelta; o el CEO de Vithas, Pedro Rico.

Tampoco quisieron perderse la gala el consejero delegado de Vodafone España, José Miguel García; el vicepresidente de Mapfre, José Manuel Inchausti, ni el director general adjunto de Asuntos Corporativos de la Fundación La Caixa, Sergi Loughney.

Una de las cuestiones más criticadas de los años de Gobierno socialista (que se abordó en las charlas informales de la cita) es la escasa de productividad ganada. Es decir: el no haber aprovechado los mejores años de la economía española para optimizar la inversión y que España se desarrolle en una dirección que la haga diferente.

Josep Oliu presidente Banco Sabadell XI Premios Los Leones de EL ESPAÑOL

Esa necesidad de diferenciarse y no conformarse con ningún logro es lo que puso de relieve el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliú, al recoger su premio a la trayectoria empresarial, bajo un sonado aplauso de los asistentes a la ceremonia.

En cambio, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hizo gala de los avances económicos de Gobierno en estos años, algo que no está tan claro en ciertos términos y que no fue tan bien recibido por la sala. Contradicciones características de la democracia, que diría el propio Bolaños.

Pero los corrillos empresariales pasaban más por la incertidumbre que se afronta ante las Elecciones Generales. Y la falta de una economía, durante los últimos años, que mejore las rentas y no asfixie con impuestos.

Los malos datos sobre empleo (EPA), que se conocieron este mismo martes planearon sobre el evento. La economía española puede crecer más que la de las grandes economías del euro, pero el mejor síntoma que tenía ha sufrido un revés este trimestre.

Esto también tiene que ver con la falta de productividad, insistían los empresarios en los corrillos. Y con que no se está dando con la tecla en la formación de los trabajadores y sus incentivos.

Porque si algo tenían claro los empresarios reunidos en los premios de EL ESPAÑOL, es que las vacantes que hay en España sin cubrir son, precisamente, las que más productividad tienen que generar a la economía.

Todo ello en medio de un horizonte lleno de dudas. Unos comicios como los del 29N implican, para bien y para mal, unas Administraciones Públicas que no mueven ficha hasta que se forme nuevo Gobierno.

Y eso genera una paralización de las Administraciones que afecta, para mal, a los negocios y a la marcha del PIB.

Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario. Que la Administración no se paralice, sino que acelere y tome decisiones precipitadas y negativas para la economía, como puede acabar siendo el real decreto de centros de datos

La velada también sirvió para que el sector de la energía se tomara pulso a sí mismo y a sus expectativas ante el nuevo escenario político. Había cierto optimismo. Y cierta esperanza de que las elecciones anticipadas permitan un cambio de aires en el Ejecutivo y abran una nueva etapa en las relaciones con otro Gobierno, con un marco regulatorio más favorable para las inversiones y el desarrollo de nuevos proyectos.

La cita dejó una imagen de complicidad entre compañías de energía, gestión de residuos y agua, intereses que pueden encontrarse en ámbitos como la eficiencia energética, la electrificación, la descarbonización industrial y la gestión de infraestructuras.

¿Habrá nuevos negocios en el horizonte? Por ahora, la incógnita queda abierta, pero la sintonía entre sectores con tantas sinergias invita a preguntarse si esa cercanía institucional podría traducirse también en futuras oportunidades empresariales.

Varios corrillos, en los prolegómenos de los galardones. Javier Carbajal.

Las empresas españolas también admitían, durante sus intercambios de opinión, que sus temores van más allá del horizonte político.

El cambio de ciclo económico ya se empieza a notar, sobre todo en el consumo de los españoles. La facturación de los negocios ya empieza a desacelerar, a medida que mengua el bolsillo de los hogares.

¿La causa? Está clara. El impacto de una inflación sin freno que mengua el poder adquisitivo de la población. Y, así, la economía nacional.

Pero hay más. La guerra de Irán está disparando el coste de la energía, algo que encarece la actividad de prácticamente todas las empresas.

Un momento del cóctel celebrado en el marco de los XI Premios Los Leones. Javier Carbajal.

Un impacto que daña, especialmente, a las empresas españolas, puesto que los incrementos de precios son más elevados en nuestro país que la media europea.

Este horizonte genera preocupación a un sector privado que ya sufre, y mucho, toda suerte de incertidumbres.