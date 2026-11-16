El equipo de El Español y El Cultural junto a los premiados en la primera edición de los premios Los Grandes de El Cultural, celebrada en la Abadía del Sacromonte de Granada. Javier Carbajal

Ni uno solo de los presentes en la ceremonia de los premios Los Grandes de El Cultural podía pensar que no sería una noche especial, pero la puesta de largo de la primera edición superó las expectativas. Desde luego, por la altura de los premiados, a los que ya conocíamos –el actor Antonio Banderas, la artista Soledad Sevilla y el escritor Eduardo Mendoza–, pero también por la relevancia de todo cuanto aconteció este lunes en la Abadía del Sacromonte de Granada.

Emoción a raudales a cargo de la cantaora granadina Marina Heredia y en muchos de los discursos de los premiados, por los que se colaron chispazos de buen humor y, por encima de todo, un mensaje grabado a fuego: la necesidad de la cultura precisamente ahora, cuando lo que de verdad urge es detenerse para la reflexión.

Era el Día del Flamenco y Marina Heredia irrumpió como un coloso en el escenario de la vieja Abadía, levantada sobre el Monte de Valparaíso en el siglo XVII. El bolero Quiero amanecer con alguien, interpretado con la solera de una cantaora de raza que, sin embargo, tiene también arrestos para incursionar en otros terrenos musicales, fue el aperitivo del arte que desplegó en tres momentos de la gala. Su primera intervención concluyó con un fragmento de La canción del fuego fatuo, de Manuel de Falla.

Ana Núñez, adjunta a Dirección de EL ESPAÑOL, cabecera en la que se integra la revista, condujo una gala que arrancó con el mensaje alentador del presidente de El Cultural, Luis María Anson, a través de un vídeo. El veterano periodista y académico celebró el trabajo de Blanca Berasátegui, fundadora y actualmente editora de la revista, por "señalar el mérito allá donde se produzca, al margen de ideologías".

Anson mencionó también a Alberto Ojeda, el director actual, "un periodista muy joven, muy penetrante", encargado de sostener y seguir promoviendo el proyecto, convertido en referente cultural desde su creación en 1998. También tuvo palabras para la "excepcional novelista" Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, destinada "a rejuvenecer y potenciar lo que El Cultural necesita". Y, por supuesto, a Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, que "entendió perfectamente desde el principio" lo que significaba.

Granada no fue solo escenario del acto, sino una de las protagonistas del mismo. Todos los responsables políticos que intervinieron en el acto recordaron que la ciudad aspira a la capitalidad cultural europea en 2031. Francisco Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada; Catalina España, vicepresidenta tercera y Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de la Junta de Andalucía; y Marifrán Carazo, alcaldesa de la ciudad de la Alhambra, resaltaron la importancia del "histórico momento" en el que se encuentra Granada.

Pero ya era el momento de los premiados, y el primero en subir al estrado fue Eduardo Mendoza, distinguido en la categoría de Literatura, no sin antes escuchar la laudatio de Ramírez. "Cuánta felicidad mendocina, cuánta alegría confluye hoy en la Abadía del Sacromonte", dijo el presidente para arrancar, y era cierto. Imposible no entusiasmarse con un reconocimiento, otro más, para el autor de La ciudad de los prodigios.

Ramírez se remontó a los orígenes del edificio que nos acogió anoche para invitar a Mendoza a seguir proveyéndonos de felicidad, siguiendo con el acta, ya famoso, que en 2025 lo ungió con el Princesa de Asturias de las Letras.

Resulta que la construcción de la abadía corresponde al descubrimiento, a finales del siglo XVI, de unos hornos de la época romana en los que se encontraron los restos de San Cecilio, primer obispo de la ciudad, que entonces se llamaba Ilíberis. El obispo de entonces, el humanista Don Pedro de Castro, "erigió la primera versión de esta abadía que terminó siendo monumental entre la guerra de las Alpujarras y la expulsión de los moriscos", recordó Ramírez.

Además de los restos de San Cecilio, se encontraron también veintidós libros plúmbeos, que "reflejaban en un árabe arcaico la influencia entre el islam y el cristianismo". A propósito, "estos libros interpretaban la Biblia acorde con el Islam", lo que al presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL le llevó a pensar en títulos alterados de novelas de Mendoza que conectaran con la historia de la Abadía. ¿Por qué no La verdad sobre el caso Sacromonte o El misterio de la cripta emplumbeada?, propuso, desatando las carcajadas del ganador del Cervantes, que al recibirlo en 2014 se consideró "un invitado entre los grandes". Pero Ramírez protestó: "Nada de invitados. Tú eres el nuevo Himalaya".

Mendoza agradeció en su discurso a las personas que lo acompañaron en el trayecto. "Me han aguantado en el sentido doble: me han sostenido y me han soportado", dijo. Y a pesar de "los tiempos confusos y convulsos que vivimos", hizo una defensa de la cultura.

"Puede parecer que es algo superfluo, un lujo que no podemos permitirnos. Pero nada de eso, precisamente es importante en estos momentos porque está indisolublemente ligada a la verdad, son dos caras de la misma moneda. La cultura es la luz que brilla en momentos de oscuridad", reivindicó. Y, para terminar, una reflexión muy mendocina. El escritor leyó hace tiempo que "la IA puede acabar con la humanidad", pero poco después supo que estaba escribiendo novelas. "Entonces no será para tanto", deslizó el autor, que concluyó con esta frase: "La cultura es el antídoto contra la deshumanización".

El escritor bajó del escenario con el galardón, una estatuilla de Rafael Amorós que representa los caminos de la vida y del arte, y la próxima aparición fue la de Marina Heredia, pero esta vez vestida de Poncia, la criada en La casa de Bernarda Alba. Sorprendió la cantaora con una excelente interpretación actoral, y nos conmovió con el fragmento en el que se refiere a su señora: "Treinta años llevo lavando su sangre y treinta años comiéndome sus sobras".

Declamó y cantó, un todo orgánico, enlazando con el Soneto de la dulce queja de Lorca. Cómo no iba a ser en Granada. Emoción y desgarro, terciopelo y metal.

Blanca Berasátegui profesó su admiración absoluta por la artista Soledad Sevilla, "una pionera de las de verdad", que fraguó su trayectoria entre idas y venidas desde la vanguardia a la tradición. "Os podéis imaginar la de puertas que tuvo que empujar para estar en la punta de lanza del arte contemporáneo", añadió.

Sevilla devolvió los elogios destacando la historia de El Cultural, por desempeñar "un papel tan importante en la difusión y el reconocimiento del arte en nuestro país". "Los artistas necesitamos espacios para nuestras obras, pero también donde puedas ser analizadas, discutidas y sometidas a una visión crítica", añadió la artista, que dedicó unas palabras, con la que mantiene relación desde antes de afincarse en la ciudad.

"La arquitectura, la luz, las sombras y los reflejos del agua de La Alhambra me inspiraron y me abrieron el camino a las grandes instalaciones", dijo, resaltando uno de los motivos por los que su obra ha sido tan aclamada: trascender la pintura. Sus geometrías, sus tejidos, han sido expuestos en los museos más importantes del mundo.

Cruz Sánchez de Lara fue la encargada de presentar a Antonio Banderas. La vicepresidenta ejecutiva El Español no escondió que, de haber sido actriz, le habría gustado gustado decir la frase que dijo el personaje de Melani Griffith, exmujer del actor, en la película Armas de mujer: "Tengo un cerebro para los negocios y un cuerpo para el pecado". Por cierto, que Antonio Banderas será muy guapo, pero cuando se habla de él no señalan su belleza, sino su talento, su inteligencia.

Banderas trajo un discurso, pero decidió no leerlo para contar una historia: la del día en que pudo haber muerto de un infarto de miocardio cuando se encontraba viviendo en Londres. Una enfermera le advirtió que ese susto le iba a hacer estar unos días triste y sensible, pero que le iba a cambiar la vida. Antes del infarto había pensado en comprarse un barco, "Pero pa qué?", se dijo después de volver a nacer. Y compró un teatro, el Soho CaixaBank de Málaga, su tierra natal, a la que ha vuelto a vivir. "El gran proyecto de mi vida", dijo.

Y es que Banderas fue premiado en la noche del lunes por su carrera en el ámbito del teatro. "La IA será una revolución para el cine, pero no puede cambiar el teatro", sugirió. Y destacó, a propósito de las próximas elecciones, "la importancia de la cultura para no ser manipulados". Fue uno de los grandes momentos de una noche que aún depararía más emociones.

Marina Heredia volvió para remachar la noche con unos tangos de su nuevo disco, que se publicará esta misma semana. Su trabajo discográfico corresponde al espectáculo que lleva un año presentando en directo, ¡En libertad! El camino de los gitanos, resultado de la colaboración en Alemania con la Orquesta Sinfónica de Duisburg.

Con el acompañamiento de Pablo Suárez al piano, José Quevedo 'Bolita' a la guitarra y Paquito González a la percusión, la escuchamos reivindicar la historia de su pueblo, que con tanto respeto evocó Lorca en su Romancero. "No calles nuestras voces, deja vivir al gitano". "Somos la rosa maltratada y odiada, deprimida y dolida". Granada es toda su historia y en su seno está también la de Marina Heredia, que ayer introdujo su talento en una velada cultural inolvidable. Seguramente la primera de muchas.