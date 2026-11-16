Luis María Anson explica el éxito de El Cultural: "Señalar el mérito allí donde se produzca, al margen de ideologías"
El periodista, académico, fundador y presidente de la revista repasa la historia de la publicación en los Premios Los Grandes de El Cultural.
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"Son muchos los críticos que consideran que El Cultural es la revista de referencia de la vida intelectual española, y yo me uno a esos críticos", ha señalado Luis María Anson, fundador y presidente de la publicación, durante la gala de los Premios Los Grandes de El Cultural, celebrada este lunes en la Abadía del Sacromonte de Granada.
El periodista y académico de la RAE no ha podido asistir personalmente, pero ha querido expresar mediante un mensaje de vídeo su apoyo al evento impulsado por EL ESPAÑOL y El Cultural, que en su primera edición reconoce a tres figuras clave de nuestro panorama cultural: el actor Antonio Banderas, la artista Soledad Sevilla y el escritor Eduardo Mendoza.
"El éxito enorme que ha tenido El Cultural en las últimas décadas se debe a un equipo formidable de críticos y colaboradores, y a la dirección de Blanca Berasátegui", ha señalado Anson.
La periodista, al frente de la revista desde su fundación en 1998 y actualmente su editora, "hizo exactamente lo que hay que hacer en una publicación cultural, que es señalar el mérito allí donde se produzca, al margen de ideologías, de posiciones políticas y de cualquier otra cosa que desvirtúe el concepto cultural", afirma Anson.
Para ilustrar este principio de independencia y pluralidad por encima de adscripciones políticas o religiosas, Anson ha subrayado que "Neruda era comunista, pero era el mejor poeta" y que el creador de la Sagrada Familia, Antoni Gaudí, "era muy católico, pero lo que era sobre todo era un arquitecto deslumbrante".
El periodista y académico ha repasado brevemente la historia de El Cultural desde sus comienzos hasta su actual etapa vinculada al diario El Español. En relación con la actualidad y el futuro de la revista, Anson ha puesto en valor la labor del actual director del equipo, Alberto Ojeda, a quien describe como "un periodista muy joven, muy penetrante". A su juicio, Ojeda encarna la figura necesaria para afrontar "la evolución y los cambios que inevitablemente tienen que sufrir las publicaciones intelectuales, las publicaciones culturales".
Asimismo, el fundador ha resaltado el impulso de la novelista y vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, en la nueva etapa en la que se adentra la cabecera, expresando su convicción de que servirá para "rejuvenecer y potenciar lo que El Cultural significa", un camino respaldado por Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL.
Anson finalizó su intervención solicitando al auditorio un aplauso de reconocimiento para Blanca Berasátegui, Cruz Sánchez de Lara y el conjunto del equipo profesional que hace posible la publicación.