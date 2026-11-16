Luis María Anson explica el éxito de El Cultural: "Señalar el mérito allí donde se produzca, al margen de ideologías"

"Son muchos los críticos que consideran que El Cultural es la revista de referencia de la vida intelectual española, y yo me uno a esos críticos", ha señalado Luis María Anson, fundador y presidente de la publicación, durante la gala de los Premios Los Grandes de El Cultural, celebrada este lunes en la Abadía del Sacromonte de Granada.

El periodista y académico de la RAE no ha podido asistir personalmente, pero ha querido expresar mediante un mensaje de vídeo su apoyo al evento impulsado por EL ESPAÑOL y El Cultural, que en su primera edición reconoce a tres figuras clave de nuestro panorama cultural: el actor Antonio Banderas, la artista Soledad Sevilla y el escritor Eduardo Mendoza.

"El éxito enorme que ha tenido El Cultural en las últimas décadas se debe a un equipo formidable de críticos y colaboradores, y a la dirección de Blanca Berasátegui", ha señalado Anson.

La periodista, al frente de la revista desde su fundación en 1998 y actualmente su editora, "hizo exactamente lo que hay que hacer en una publicación cultural, que es señalar el mérito allí donde se produzca, al margen de ideologías, de posiciones políticas y de cualquier otra cosa que desvirtúe el concepto cultural", afirma Anson.

Para ilustrar este principio de independencia y pluralidad por encima de adscripciones políticas o religiosas, Anson ha subrayado que "Neruda era comunista, pero era el mejor poeta" y que el creador de la Sagrada Familia, Antoni Gaudí, "era muy católico, pero lo que era sobre todo era un arquitecto deslumbrante".

Mensaje de Luis María Anson en los Premios Los Grandes de El Cultural EL ESPAÑOL

El periodista y académico ha repasado brevemente la historia de El Cultural desde sus comienzos hasta su actual etapa vinculada al diario El Español. En relación con la actualidad y el futuro de la revista, Anson ha puesto en valor la labor del actual director del equipo, Alberto Ojeda, a quien describe como "un periodista muy joven, muy penetrante". A su juicio, Ojeda encarna la figura necesaria para afrontar "la evolución y los cambios que inevitablemente tienen que sufrir las publicaciones intelectuales, las publicaciones culturales".

Asimismo, el fundador ha resaltado el impulso de la novelista y vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, en la nueva etapa en la que se adentra la cabecera, expresando su convicción de que servirá para "rejuvenecer y potenciar lo que El Cultural significa", un camino respaldado por Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL.

Anson finalizó su intervención solicitando al auditorio un aplauso de reconocimiento para Blanca Berasátegui, Cruz Sánchez de Lara y el conjunto del equipo profesional que hace posible la publicación.