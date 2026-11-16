El escritor Eduardo Mendoza recibe el premio Los Grandes de El Cultural de manos de Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de El Español, este lunes en la Abadía del Sacromonte de Granada. Sara Fernández

Eduardo Mendoza, Premio Los Grandes de El Cultural: "La cultura es el antídoto contra la deshumanización"

"Cuánta felicidad mendozina confluye hoy en el Sacromonte", ha afirmado el presidente ejecutivo y director de El Español, Pedro J. Ramírez, en las palabras que le ha dedicado al escritor Eduardo Mendoza en la entrega del Premio Los Grandes de El Cultural por su trayectoria literaria.

Y, ciertamente, con esa sonrisa entre tímida y sardónica, con esos ojos que parecen estar pergeñando un nuevo disparate para sus novelas, ha recibido el escritor catalán el galardón. "Recibir premios está muy bien, pero luego hay que hablar y yo me pongo muy nervioso", ha arrancado bromeando en su discurso el autor galardonado con el Premio Cervantes en 2016.

El presidente ejecutivo y director de El Español ha destacado de Mendoza que "siempre escribe a mitad camino entre el entretenimiento y el compromiso, entre la mirada humorística y la compasiva".

Como es costumbre en el escritor, le ha quitado mérito a su trayectoria a la vez que agradecía el reconocimiento. "Muchas gracias por las palabras tan cariñosas que me ha dedicado Pedro J. y a El Cultural, a todos los que han decidido concederme el premio. Ellos sabrán por qué".

También ha dedicado un momento a aquellos que le han acompañado en el pedregoso camino de las letras españolas: "Al recibir un premio de estos no se llega sino después de un trayecto largo que no se hace solo. Mi agradecimiento a las personas que durante este trayecto me han acompañado. Muchas, lamentablemente, se han quedado por el camino, pero otras siguen aquí, como mi mujer. Gracias a todas las personas que durante este tiempo me han aguantado, en el sentido doble de aguantar: que me han sostenido y me han soportado".

El autor de La ciudad de los prodigios ha continuado reflexionando acerca de la actualidad cultural: "Este premio invita a hablar de la cultura. Son estos tiempos muy convulsos y desconcertantes. Puede parecer que la cultura es un lujo superfluo. Uno puede pensar ¿qué hago viendo este cuadro cuando debería estar politizándome? Nada de eso. La cultura está indisolublemente unida a la verdad: son dos caras de la misma moneda".

A continuación, ha afirmado, rotundo: "La cultura es la luz que brilla en los tiempos de oscuridad".

Una anécdota, de nuevo salpicada con humor, le ha servido para concluir: "Hace tiempo leí que la IA, si no se controla, en unos años puede destruir la humanidad. Luego leí que está escribiendo novelas. Dije: bueno, eso significa que está buscando lectores, en algún lugar de sus engranajes estará buscando que le den un premio".

"La cultura, en definitiva, es el antídoto contra la deshumanización", ha sentenciado.