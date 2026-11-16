La artista Soledad Sevilla, Premio Los Grandes de El Cultural en la categoría de Artes Plásticas, lee su discurso de aceptación del galardón, este lunes en la Abadía del Sacromonte de Granada. Javier Carbajal

Soledad Sevilla, granadina de adopción, es sin duda una de las grandes pioneras en la experimentación con los distintos lenguajes artísticos. Originalísima es la forma de entender la luz y la geometría de esta Premio Velázquez de Artes Plásticas. Ahora se suma a su nómina de reconocimientos el Premio Los Grandes de El Cultural en el apartado de artes plásticas.

"Soledad ha viajado de la vanguardia a la tradición. Ha ido del plano a la línea, de la línea al plano. Ha hablado de la importancia de la mitad del milímetro. Sus formas de capturar la luz están íntimamente ligadas a Granada, no solo a la Alhambra, también a las calles modernas y a la universidad", ha manifestado Blanca Berasátegui, editora de El Cultural, en las palabras con la que ha honrado a la artista en la recepción del premio.

"Es una satisfacción recibir estas palabras de alguien como tú, que has sido tan importante en la difusión de la cultura en nuestro país", le ha replicado en su discurso la artista. "Este es un reconocimiento que recibo con enorme satisfacción y que me anima a seguir creando".

La creadora, valenciana de nacimiento, ha tenido también unas palabras para el resto de galardonados: "Me hace especialmente feliz recibirlo en una edición en la que también lo hacen gente del calibre de Eduardo Mendoza y Antonio Banderas".

"Quiero también aprovechar para agradecer la labor de un medio como El Cultural", ha continuado la premiada, alabando a esta cabecera. "Los artistas necesitan lugares donde las obras se den a conocer, pero también donde puedan ser analizadas. El Cultural ha contribuido de forma masiva a enriquecer el diálogo y la difusión artística".

Por último, ha hecho una mención especial a su hogar, tan importante en el conjunto de su obra: "Recibir este premio aquí, en Granada, lo hace doblemente especial. A principios de los años 80, en un momento en el que buscaba inspiración, la encontré en la Alhambra. Aquella experiencia abrió el camino a mis primeras obras y mis primeras grandes instalaciones, en las que la luz establecía una conversación con el espectador".