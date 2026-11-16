El actor, director, productor y empresario teatral Antonio Banderas, durante su discurso de aceptación del Premio Los Grandes de El Cultural, este lunes en la Abadía del Sacromonte de Granada. Sara Fernández

El actor (y productor y director de cine y empresario escénico) malagueño Antonio Banderas es una leyenda de nuestra cinematografía, con sus años almodovarianos (¡Átame!, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios...) y su periplo hollywoodiense. "Sin importar su atractivo, nunca he oído decir de él 'qué hombre más guapo', sino 'qué pedazo de actor', 'qué gran artista'", ha opinado Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de El Español, encargada de entregar al actor el Premio Los Grandes de El Cultural.

Un premio que no honra su carrera cinematográfica, sino su dedicación a promover el teatro, su verdadero amor. "Antonio cuida todo lo que tiene cerca. Las mujeres de su familia, su ciudad... Hace crecer a todos los que están a su lado", ha continuado diciendo la también escritora, en referencia a su importante papel en el crecimiento y el impulso cultural de la ciudad de Málaga.

"Cuando uno pisa el Soho entiende el esfuerzo que hay detrás. Los discípulos, los alumnos con becas en Nueva York desarrollando carreras musicales. Los autobuses que se fletan para que gente de los pueblos vayan al teatro...". Eso es lo que celebramos aquí. El amor por el teatro.

El actor Antonio Banderas, galardonado con el Premio Los Grandes de El Cultural, junto a la vicepresidenta de El Español, Cruz Sánchez de Lara, este lunes en la Abadía del Sacromonte, en Granada. Javier Carbajal

Tras agradecer el reconocimiento a El Cultural y celebrar el hecho de compartir la velada con Eduardo Mendoza y Soledad Sevilla, el intérprete ha compartido la historia de los orígenes de su proyecto teatral como propietario del Teatro Soho Caixabank: "Las cosas a veces ocurren de manera imprevista. El día 25 de enero del año 2017, acabé de trabajar en mi gimnasio en Londres. De repente, cuando terminaba de tomar mi taza de té, sentí un temblor en ambos brazos, me faltaba el aire, sentí un dolor muy fuerte en la mandíbula y me di cuenta de que estaba sufriendo un infarto de miocardio".

Aquello casi le cuesta la vida a Banderas: "El día anterior mi chica fue a comprar unos analgésicos, los más grandes, aspirina de 500 mg. Cuando yo le dije que estaba sufriendo un infarto de corazón me puso dos pastillas de esas bajo la lengua y eso me salvó la vida".

Un encuentro fortuito durante su recuperación cambió su forma de ver la vida y la cultura. "Cuando estaba en el hospital, una enfermera que no había visto ni antes ni después me preguntó '¿Usted cree en la cultura popular?', yo le dije que sí. Y continuó: '¿Por qué cree que todo el mundo dice te quiero con todo mi corazón y no con todo mi cerebro?', yo le respondí que no lo sabía. Y ella contestó: 'Es porque el corazón es un almacén de sentimientos'".

La misteriosa enfermera le avisó de una curiosa complicación del accidente cardiovascular que acababa de sufrir: "Me avisó de que los próximos meses de convalecencia estaría muy sensible. Le pregunté si tendría depresión y me dijo que no, que no era un estado clínico en sí. Sencillamente estaría sensible. Me fui sin entender nada, queriendo fumarme un cigarrillo. Pero sí, fue cierta esa advertencia, de repente veía un cuadro y me ponía a llorar. Asistía a una obra de teatro y también".

Esas experiencias, insiste, le cambiaron la vida: "¡Antes tenía pensado comprarme un barco! ¡Un barco! Dije: ¿para qué quiero un barco? Así que, en su lugar, me compré un teatro", confiesa bromeando con la verdad.

"Sin ese ataque al corazón no habría tenido la sensibilidad artística para interpretar mi papel en Dolor y gloria. Después de aquello, aprendí a dejarme ir. Yo soy actor por el teatro. El cine fue un accidente enorme... de 136 películas", ha señalado. "Pero el teatro siempre me pareció algo increíblemente mágico. Algo maravilloso, un ritual religioso en el que confluía un grupo de personas y todo pasaba ahí. Ahora estoy viviendo probablemente el mejor tiempo de mi vida. Este es el proyecto de mi vida".

Para finalizar, el actor también ha tenido unas palabras para el presente cultural y la forma en la que el teatro se ha convertido en un baluarte en el que guarecerse de la tormenta de cambios: "Estamos viendo los resultados a veces terribles del avance de las tecnologías, pero a mí siempre me queda el alivio de que esas tecnologías jamás podrán con el teatro. Podrán cambiar la música, la literatura... pero ¿el teatro? El cara a cara entre dos personas en la fabulación de una historia no será afectado".

"Estamos sometidos a una cosa ahora que llamamos scroll. Es un gatito que se ha caído... ¡qué gracioso! De repente todo está mezclado, la tragedia, la comedia, todo en una masa gris. ¡Eso no es así! ¡El mundo no es así! Ese no es el tempo humano. El teatro es muy importante para una cosa fundamental. El teatro es la posibilidad que hemos de tener todos los seres humanos de no ser manipulados", ha defendido a modo de conclusión.