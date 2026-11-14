Un trío prodigioso e inspirador ha sido elegido para estrenar el palmarés de los Premios Los Grandes de El Cultural. Escritor, artista y actor recibirán el galardón este lunes 16 de noviembre en Granada. Marina Heredia pondrá la nota flamenca en la gala que se celebrará en la Abadía del Sacromonte.

Los Grandes de El Cultural: Eduardo Mendoza, Soledad Sevilla y Antonio Banderas, la excelencia en el Sacromonte

Grandes, grandísimos, grandiosos. Así son el escritor Eduardo Mendoza, la artista Soledad Sevilla y el actor Antonio Banderas. Figurones de nuestra cultura, en la que han dejado una huella profunda que siguen ahondando.

Ellos han sido los elegidos para estrenar el palmarés de los Premios Los Grandes de El Cultural, que hemos instituido para reconocer las trayectorias más sobresalientes de nuestra vida artística.

Los tres recogerán su galardón en una gala que celebraremos el próximo lunes 16 de noviembre en la Abadía del Sacromonte con el apoyo del Ayuntamiento de Granada, ciudad candidata a ostentar la capitalidad cultural europea en 2031. Una noche en la que Marina Heredia comparecerá para poner la nota flamenca. Otra grande-grandísima.

El Cultural, fundado por Luis María Anson y Blanca Berasátegui, nació en 1998 con una idea clara: señalar el talento allá donde se encontrase. Sin prejuicio alguno. De ninguna clase. El valor artístico por encima de cualquier consideración. Es una filosofía que sostenemos todavía, tras casi treinta años de periplo por las aguas culturales y a pesar de la época que atravesamos, tan propensa a banderías y polarizaciones.

Con esa misma vocación, hemos alumbrado los Premios Los Grandes de El Cultural, con el fin de reconocer la trayectoria de creadores fundamentales en la vida cultural de nuestro país. Y, la verdad, difícilmente se puede conjuntar una terna más extraordinaria que la que vamos a reunir en Granada.

El escritor barcelonés, Premio Cervantes y autor de La ciudad de los prodigios y Sin noticias de Gurb, ha conseguido combinar magistralmente ironía, humor costumbrista, crónica negra y ciencia ficción mediante la creación de un mundo propio que, en cualquier caso, se proclama continuador de la tradición cervantina.

La artista valenciana, granadina de adopción, es sin duda una de las grandes pioneras en la experimentación con los distintos lenguajes artísticos. Originalísima es la forma de entender la luz y la geometría de esta Premio Velázquez de Artes Plásticas.

Y el actor (y productor y director de cine y empresario escénico) malagueño es una leyenda de nuestra cinematografía, con sus años almodovarianos (¡Átame!, La ley del deseo, Mujeres al borde de un ataque de nervios...) y su periplo hollywoodense, que adora por encima de todas las cosas el teatro. De ahí que volviera a su Málaga natal para impulsar el Teatro Soho CaixaBank, donde ha manufacturado varios musicales con hechuras del Broadway clásico: Chorus Line, Company, Godspell.

En fin, un trío prodigioso e inspirador que concurrirá en una gala en la que brillará, además, la cantaora granadina Marina Heredia.

La capital nazarí da así un paso clave en su apuesta decidida por las artes, que pretende coronar en las próximas semanas con la designación como Capital Europea de la Cultura para el año 2031.

Los tres galardonados recibirán la estatuilla del artista Rafael Amorós, una pieza de hierro entrelazado que remite a los caminos de la vida y del arte. En el caso de Mendoza, Sevilla y Banderas son indistintos. Pasión, vocación y originalidad que confluyen en la excelencia.