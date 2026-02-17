Javier Montes: “Un 30% de los ahorros de los clientes de ING está en productos de inversión”

Javier Montes, director general de Banca para Particulares de ING durante su intervención en el VI Foro del Observatorio de las Finanzas y el Foro del Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL e Invertia Cristina Villarino. EE

El director general de Banca para Particulares de ING, Javier Montes, ha asegurado que el banco cuenta con 750.000 clientes inversores y que el 30% de los ahorros de ING ya está en productos de inversión.

Esto les coloca como el segundo país del grupo con mayor número de clientes en inversión, ha confirmado durante su intervención en el VI Foro del Observatorio de las Finanzas y el Foro del Observatorio del Sector Asegurador organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

“Es como una transición normal de la Cuenta Naranja a productos más conservadores y luego a la plataforma de trading”, ha señalado.

Se trata de un cambio cultural que ya se ha producido en un banco que históricamente era el de los ahorradores.

“Hemos visto que a los clientes ahorradores es muy fácil moverlos al mundo de la inversión”, ha afirmado.

Para el directivo se trata de una tendencia que ha llegado de EEUU y que cree que va a ser “buena” para España y Europa.

No obstante, ha reconocido que nuestro país está por detrás por “falta de educación financiera”.

Clientes jóvenes

Por otro lado, ING avanza en su apuesta por el cliente joven. Prueba de ello es que el 46% de las hipotecas del banco de origen neerlandés se han firmado con menores de 36 años.

“Es una respuesta a una preocupación social en España que es la del acceso a la vivienda”, ha detallado Javier Montes.

El directivo cuenta que vieron una necesidad en jóvenes con ingresos que no tienen colchón para dar la entrada de un piso, por lo que ayudaron en esa parte ampliando la capacidad de endeudamiento hasta el 95%.

En este sentido, se adhirieron al programa de la Comunidad de Madrid y ahora al del País Vasco. También lanzaron la Hipoteca Joven de ING.

Asimismo, también han presentado productos para adolescentes. De momento, ya han vendido 20.000 cuentas en cuatro meses y esta parte del negocio está creciendo.

“El futuro del banco pasa por ayudar a los adolescentes a moverse en el mundo de las finanzas”, ha añadido.

Un futuro al que mira con optimismo y confianza, especialmente de cara a 2027, año en el que esperan llegar a los 5 millones de clientes en España. Actualmente cuentan con 4,7 millones.