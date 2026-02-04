España quiere ser protagonista de la defensa europea gracias a un mayor músculo industrial, inversión sostenida y talento

De izquierda a derecha, Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; Carlos Carbó, presidente ejecutivo de Nazca Capital; y Rubén Escudero, redactor de Finanzas de EL ESPAÑOL-Invertia; en la segunda jornada del I Observatorio de la Defensa Sara Fernández

La segunda jornada del I Observatorio de la Defensa, organizado por EL ESPAÑOL, evidenció la ambición de España por ganar protagonismo en la nueva defensa europea. Ponentes del ámbito político, industrial y académico coincidieron en que el país solo podrá reforzar su posición con empresas sólidas, inversión sostenida y una estrategia de largo plazo.

Reclamaron además más autonomía, innovación y capacidad para atraer talento, claves para mantener la competitividad nacional en un contexto internacional cada vez más incierto.

Desde el ámbito político, la vicepresidenta primera de la Comisión de Defensa del Congreso, María del Carmen Sánchez Díaz, defendió que “es el momento de situar la seguridad en el centro de la defensa” y subrayó el peso económico del sector: “Vengo de Cádiz, no somos nada sin la industria de la defensa".

En un entorno global radicalmente distinto, añadió que “nuestras Fuerzas Armadas necesitan de los mejores medios que podamos disponer”. También insistió en que “España es un aliado sólido de Europa” y advirtió de que actuar fuera de la OTAN sería “mucho más caro y nos quitaría competitividad”.

Por su parte, el portavoz de la Comisión de Defensa, Txema Guijarro García, alertó de que “todo lo que conocíamos en el pasado ha cambiado” y defendió que Europa debe avanzar hacia “una autonomía estratégica real”, reduciendo su dependencia de Estados Unidos “tanto en el plano militar como en el diplomático”.

Guijarro ha subrayado que "es importante encontrar un nuevo equilibrio de paz, porque creo que ahora mismo la OTAN está muerta".

Desde la oposición, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, subrayó que “invertir en defensa no es otra cosa que defender la democracia y una forma de vida”, y advirtió de que la falta de Presupuestos Generales del Estado “condiciona la estrategia de país”.

Eso sí, la dirigente popular también ha defendido la necesidad de abordar la política de defensa como "una cuestión estratégica y de Estado y no ideológica", en un contexto internacional marcado por una "elevada incertidumbre".

Igualmente, reclamó una reforma de la Ley de la Carrera Militar y de Tropa y Marinería para mejorar las condiciones profesionales y la conciliación.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular

Las comunidades autónomas también reclamaron su protagonismo en la nueva agenda de defensa. Desde Galicia, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana —encargada de clausurar la jornada—, subrayó que “la defensa es una industria que tiene futuro” y una oportunidad estratégica para el desarrollo económico de la región.

Recordó que “entre 2015 y 2022 la industria aeroespacial gallega creció un 59%”, y "ya genera más de 4.200 puestos de trabajo". Por ello, Lorenzana apostó por “potenciar el crecimiento de las grandes empresas del sector, pero también de las startups dedicadas, por ejemplo, a los drones”.

Desde Madrid, el director general de Economía e Industria, Jaime Martínez Muñoz, reivindicó la fortaleza del ecosistema madrileño, que “puede aportar muchísimo a este sector”.

La comunidad, destacó, concentra “en torno al 40% del PIB nacional de Defensa”, una cifra que, según dijo, “representa un 3% del producto interior bruto de Madrid” y sitúa a la región “a medio camino de los objetivos que plantea la OTAN a nivel nacional”.

Geopolítica y el papel de Trump

La dimensión internacional del debate la aportó el exembajador en Estados Unidos Javier Rupérez, quien alertó de que “Trump no tiene interés en respetar el derecho internacional” y advirtió de los riesgos de una creciente imprevisibilidad.

"La violación de la soberanía territorial de los estados está radicalmente prohibida por el derecho internacional", recordó tajante el diplomático.

Mesa redonda. Geopolítica.

En un entorno de alto voltaje, muy volátil, y que mantiene a las grandes potencias en vilo, el exembajador de España en Estados Unidos, Javier Rupérez, cree que, si esto no cambia, las consecuencias pueden ser terribles: "Hay que tomar medidas para que esa imprevisibilidad no nos lleve a la Tercera Guerra Mundial".

En el debate posterior, los expertos en geopolítica Manuel de la Cámara Hermoso, Juan Ángel López Díaz y Emilio Sáenz-Francés coincidieron en que la Unión Europea “debe reaccionar con mayor rapidez y ambición” ante el deterioro del orden internacional.

"La llegada de Trump ha hecho que Putin tenga la sensación de que, en caso de que ataque Europa, EEUU no va a intervenir", señala en este caso el coronel Juan Ángel López Díaz. "Ha convertido a la UE y a la OTAN en un tigre de papel".

Ganar tamaño y músculo

Uno de los mensajes más contundentes llegó desde la industria. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, defendió la necesidad de ganar tamaño y músculo industrial para competir en Europa: “España es una economía importante y necesita empresas de defensa importantes”.

Y lanzó una advertencia clara: “Si no tienes tamaño, estás fuera de los grandes proyectos y te conviertes en un subcontratado”.

De los Mozos explicó que el contexto europeo ha cambiado, con más peso para la seguridad y la disuasión, lo que ha llevado a acelerar la transformación interna de la compañía.

En su opinión, la compañía se ha convertido en “un ejemplo de vertebración de la industria en España” y el momento actual “es una gran oportunidad para el país”. “Cuando anunciemos el próximo plan, se verá la ambición que tenemos y que España necesita”, avanzó.

También subrayó la importancia de ejecutar los programas comprometidos: “Necesitamos empezar a hacer el delivery. Tenemos que entregar rápido, en tiempo, en forma y en competitividad, porque necesitamos ese poder de disuasión”.

Inversión y talento

Desde el ámbito inversor, Carlos Carbó, fundador de Nazca Capital, destacó el “entusiasmo por la transformación del sector” y el potencial de la tecnología dual.

Con todo ello, Carbó ha destacado la misión de Nazca Capital introduciéndose a este sector es "desplegar nuestro capital tanto en préstamos participativos, préstamos convertibles, compra de acciones y ampliaciones de capital en las pymes de la industria de defensa".

En paralelo, y desde el ámbito universitario y académico, Félix Pérez y Gregorio López alertaron de la escasez de talento joven y reclamaron “buenos salarios, buenas oportunidades y buenas condiciones” para atraerlo.

La mesa dedicada a ciberdefensa dejó claro que la guerra híbrida ya es estructural. Eugenia Hernández afirmó que “estamos yendo a otro tipo de guerra”, mientras que Andrés Escribano, de Indra, describió un “entorno gris de amenaza permanente”. Por su parte, Alfredo Díez Fernández advirtió de que Europa se enfrenta a “una disyuntiva vital para su supervivencia”.

La jornada dejó un mensaje claro: seguridad, industria y prosperidad económica caminan hoy juntas.