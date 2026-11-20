El turismo volverá a batir récords este 2026 en Málaga pese a los problemas con el transporte ferroviario

Hablar de Málaga también supone hablar del turismo y en el I Foro y Premios Málaga se mueve 2026, organizado por EL ESPAÑOL de Málaga, cuatro expertos en la materia se han reunido en una mesa redonda, en la que han asegurado que el sector sigue creciendo, la provincia sigue trabajando para conseguir un turismo de mayor calidad y no de mayor cantidad y que este año los datos de visitantes son positivos, pese a que la rentabilidad ha sido menor.

Estos han sido algunos de los temas que han abordado Manuel Lara, secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía; Francisco Moro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) en Málaga y Rincón de la Victoria; Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol; y Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, en la mesa redonda sobre turismo.

Manuel Lara, secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía ha arrancado su intervención poniendo sobre la mesa los datos que maneja y señalando que pese a la crisis del tren, la incertidumbre geopolítica y la subida del precio del barril, que encarece la conectividad, el balance es positivo.

Casi 13 millones de turistas internacionales han llegado a la provincia en lo que va de año, un 9,8% más, y el impacto económico alcanza los 17.300 millones de euros, un 10,3% más.

Por otro lado, la lectura de los hoteleros es menos optimista. Francisco Moro ha remarcado que ha sido "un año difícil" para la Costa del Sol, marcado por los dos accidentes de tren.

Las ocupaciones, a su parecer, han sido buenas, pero "la rentabilidad de 2026 no está siendo tan buena como otros años, a pesar de tener muchos clientes".

Aun así, Moro ve motivos para la confianza, ya que viajar se ha convertido en una forma de vida desde la pandemia, y los problemas en otros destinos benefician a una Costa del Sol que se percibe como segura y fácil de alcanzar.

Eso sí, en Málaga "tenemos muchos problemas que corregir, pero el futuro pinta bien" gracias a las inversiones y el interés que genera la Costa del Sol entre el turismo.

Por su parte, Esperanza González se ha mostrado optimista y ha avanzado que el destino cerrará el año con los mejores datos desde antes de la pandemia, gracias a la recuperación del turismo nacional.

De cara al futuro es conseguir que Málaga sea "un destino abierto 365 días al año" que deje atrás la estacionalidad.

Carlos Díez de la Lastra ha mirado por los inversores, asegurando que España es el segundo país en volumen de inversión turística, todo gracias a quién invierte, puesto que el 70% de esa inversión procede de los propios hoteleros españoles.

Para el CEO de Les Roches, el boom posterior al COVID respondía a dos factores de corto plazo, las ganas de viajar y el ahorro acumulado, pero estos “se acaban”.

Por lo que, a su juicio, si el sector sigue creciendo es por un cambio cultural más profundo. En este punto ha destacado que ha sido el teletrabajo el que ha dado a muchos trabajadores algo que antes no tenían, tiempo para viajar.

Falta del tren

El gran problema del 2026 ha sido el transporte ferroviario. González ha apuntado a la falta de fiabilidad del tren, un deterioro que ella misma ha comprobado en sus viajes de trabajo a Madrid.

El problema, según ha explicado, no afecta solo a la llegada de turistas nacionales, sino también a la movilidad dentro de Andalucía, ya que muchos visitantes entran por el aeropuerto de Málaga y continúan hacia Sevilla, Córdoba o Granada.

Además, ha lamentado que las aerolíneas "no están por la labor", ya que tras el accidente de Adamuz "era más barato ir a Nueva York que a Madrid".

En este sentido, Lara ha explicado que la Junta trabaja con las compañías aéreas para reforzar rutas en Córdoba, Almería y Jerez, ya que están siendo castigadas por la falta del transporte ferroviario.

Sin embargo, el aumento de conexiones aéreas que se ha logrado solo ha permitido absorber el 30% de la capacidad perdida por la falta de tren, según Lara.

De igual forma, a Lara más que el negocio, le preocupa la imagen. Las herramientas de inteligencia turística de la Junta detectan un impacto "muy negativo" en mercados como el británico, el alemán o el estadounidense.

Calidad, cantidad y convivir

El debate sobre el modelo turístico ha tenido su hueco en la mesa, donde González ha defendido que la Costa del Sol está "en camino" de atraer más calidad que cantidad.

Por su parte, Lara ha pedido poner el foco en el valor que genera el turismo, pero sin "renunciar al número y al volumen", siempre que esté bien repartido por el territorio.

Así, Moro ha señalado que la Costa del Sol ya tiene calidad, con tres o cuatro nuevos hoteles de cinco estrellas, y también cantidad. Por ello, ahora el reto es la convivencia.

El turista, según Moro, no busca un parque temático, sino convivir con el ciudadano, por lo que pidió que los malagueños vuelvan al centro para lograr esa convivencia y ese turismo de calidad, ya que, en el caso de no conseguirlo “nos estaríamos cargando la gallina de los huevos de oro".

Para Díez de la Lastra “Andalucía no tiene un problema de sobresaturación", aunque la Costa del Sol "empieza a tener síntomas" en algunas zonas. Por ello, ha advertido que la clave está en planificar con antelación.

Otro de los retos a los que el sector debe enfrentarse es la falta de profesionales formados. González ha incidido en que las escuelas de hostelería han perdido alumnos desde la pandemia, porque hay tanta oferta de empleo que muchos jóvenes entran a trabajar sin formación.

Moro ha asegurado que el sector ha "fallado y la parte empresarial tiene parte de culpa". Los jóvenes no quieren turnos partidos ni jornadas de 10 o 12 horas sin ver a su familia y considera que se debe seguir el ejemplo de algunas ciudades europeas, tal y como "el sistema nos está obligando a cambiar".

Díez de la Lastra ha roto una lanza a favor de las escuelas de hostelería, ya que pese a que las matrículas en las carreras de Turismo están cayendo, Les Roches ha crecido este año un 16% en graduados, algo que atribuye a que la escuela sabe transmitir las expectativas de futuro del sector.

Mirando a 2027

De cara al próximo año, Díez de la Lastra prevé "un año bueno, moderado", con la atención puesta en la rentabilidad hotelera y la geopolítica. Moro ha confesado que lo que más le preocupa es un posible cambio de gobierno y la conflictividad en la calle, y ha pedido estabilidad.

González ha apostado por diversificar el turismo hacia el interior, con un perfil de calidad y lujo, para evitar que los pueblos de la provincia se vacíen. Lara, por último, ha señalado como retos la promoción y una planificación correcta de los destinos.