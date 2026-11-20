Los I Premios Málaga se Mueve distinguen el talento de la provincia que conquista el mundo

EL ESPAÑOL de Málaga ha entregado este viernes los primeros premios de su historia.

Los I Premios Málaga se Mueve han distinguido en el Centro Cultural La Malagueta a DHV Technology, Ánima Stillking Films, la investigadora Natalia Mena, Equipo SIDI y el cantante Sarria, cinco nombres propios de la provincia en la industria espacial, el cine, la investigación biomédica, la atención temprana y la música.

El acto, conducido por el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio, ha puesto el cierre a la primera edición del Foro Málaga se Mueve.

Recio ha defendido en el arranque de la entrega de premios que Andalucía "no tiene por qué limitarse a ser consumidora de tecnología avanzada" y ha asegurado que "también puede diseñarla, fabricarla y exportarla al mundo".

Por ello, el primer galardón ha sido para DHV Technology. El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha sido el encargado de entregárselo a dos de sus fundadores, Miguel Ángel Vázquez y Vicente Díaz.

La compañía nació en noviembre de 2013 en el Parque Tecnológico de Andalucía y se ha convertido en un actor internacional de la industria espacial.

Miguel Ángel Vázquez y Vicente Díaz, junto a Mario Muñoz-Atanet. Carlos Díaz

Está especializada en el diseño y la fabricación de paneles solares fotovoltaicos y sistemas de potencia para satélites, con soluciones para pequeños satélites, CubeSats y otras plataformas espaciales. Diseña, fabrica y cualifica sus propios productos, que ya están presentes en más de 500 satélites en órbita.

La empresa suma más de 350 proyectos y tiene clientes en 36 países. Recio ha destacado que la compañía ha demostrado que desde Málaga es posible “competir en mercados globales y participar en una industria tan exigente como la aeroespacial”.

Tras recoger el premio, Miguel Ángel Vázquez ha asegurado que están “muy orgullosos de recibirlo” y también de “exportar tecnología a más de 40 países de todo el mundo”. Ha explicado que compiten con los grandes líderes del sector espacial y que se han hecho un hueco como una de las empresas de referencia. Ha añadido que su objetivo es “seguir consolidando la compañía, seguir siendo competitivos”.

Vicente Díaz ha recordado, por su parte, que DHV Technology tiene tres fundadores: Miguel Ángel Vázquez, Francisco Rubiño y él mismo. También ha querido animar a los jóvenes universitarios a emprender. Ha reconocido que ellos empezaron “bastante tarde” por circunstancias y ha asegurado que “realmente no hay idea mala” y que “hay mucha capacidad en las distintas administraciones para canalizar esa idea”.

Díaz ha defendido que “Málaga se está convirtiendo en un foco impresionante a nivel tecnológico” y ha puesto como ejemplo el foro internacional de pequeños satélites que la empresa organiza desde 2019. El próximo febrero llegará su sexta edición. “Es una muestra de internacionalización de la ciudad”, ha afirmado.

El cofundador ha apuntado que, como trabajan sobre todo para el mercado exterior, han comprobado de sobra que Málaga es una ciudad muy conocida fuera. Ha concluido que “lo que se ha conseguido en estos años no tiene por qué no reproducirse en otros sectores”, y ha calificado de “un orgullo” participar en los premios en representación del sector espacial.

Málaga, plató internacional

Silvia Aráez, María Cabello y Cristina Armario, fundadoras de Ánima Stillking Films, junto a Francisco Salado..jpg Carlos Díaz

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha entregado el segundo premio a Silvia Aráez, María Cabello y Cristina Armario, fundadoras de Ánima Stillking Films. La productora de servicios nació en 2024 de la unión de estas tres ejecutivas malagueñas con Stillking Films y el grupo empresarial TwentyfourSeven.

En muy poco tiempo se ha consolidado como una referencia internacional. Trabaja con gigantes como Disney, Amazon, Netflix, Apple o AMC y ha participado en producciones como The Walking Dead: Daryl Dixon, The Girlfriend, La Emperatriz, la nueva entrega de Los Juegos del Hambre, La isla del tesoro o la esperada versión en imagen real de Enredados.

Recio ha puesto en valor su papel en la gestión de los incentivos fiscales para rodajes, el conocido como tax rebate, hoy el mayor reclamo para atraer inversión extranjera, impulsar el empleo local y dinamizar el tejido empresarial.

Cristina Armario ha agradecido el reconocimiento en nombre de todo el equipo y ha subrayado que, además de buscar un fin económico, quieren que lo que hacen “tenga cierto sentido más allá”. Ha explicado que cada vez que afrontan un rodaje deben constituir una sociedad para garantizar la transparencia ante las administraciones públicas.

En menos de tres años de vida, ha detallado, la productora ha logrado “fundar 20 sociedades con un NIF malagueño y dar empleo a 12.000 personas”. “Para nosotros es un orgullo”, ha señalado.

Silvia Aráez ha recordado que, aunque la empresa es joven, ella y sus socias acumulan una trayectoria de casi 30 años en el sector. Ha puesto en valor el esfuerzo del equipo interno, formado por 20 personas que trabajan “día a día muy, muy, muy duro”, y el de todos los profesionales autónomos que se suman a cada producción.

Aráez ha asegurado que no les da miedo presumir de origen cuando viajan a los grandes estudios estadounidenses. Allí, ha contado, siempre dejan claro lo mismo: “Todo perfecto, pero somos de Málaga, nos quedamos aquí y no nos vamos a mover”.

María Cabello ha sido la última en tomar la palabra. Ha lamentado que “nuestro sector muchas veces se ve con unos ojos que no son los del crecimiento empresarial o del beneficio que traemos para el país y en este caso para Málaga”. Por eso ha agradecido que se les mire “no solo desde el punto de vista del glamour” y que también se valore “la creación de empleo y lo que aportamos a la ciudad”.

Al servicio del paciente

Natalia Mena, en el momento de la entrega de premios. Carlos Díaz

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha entregado el galardón a Natalia Mena Vázquez, doctora en Medicina por la Universidad de Málaga y especialista en Reumatología.

Es vicedirectora científica del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND), subdirectora médica del Hospital Materno Infantil y del Hospital Civil y jefa de sección de Reumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Su trayectoria une la práctica clínica, la investigación y la docencia, con especial dedicación a las enfermedades reumáticas inflamatorias y autoinmunes, la identificación de biomarcadores y la medicina personalizada.

Cuenta con más de 90 publicaciones científicas, cuatro patentes y más de 250 comunicaciones en congresos. Ha participado en numerosos proyectos competitivos nacionales y autonómicos, en ensayos clínicos y en guías de práctica clínica. IBIMA ya la distinguió como Investigadora Emergente en 2022 y como Coinvestigadora Responsable en 2023.

Mena ha afirmado al recoger el premio que este reconocimiento “en realidad es compartido con muchos, todos los profesionales y compañeros que de una u otra manera han participado en esta trayectoria”. También ha querido saludar al gerente del hospital, al director médico, al gerente de IBIMA y a los compañeros de ambas instituciones que han acudido al acto.

La reumatóloga ha destacado que el Hospital Regional Universitario de Málaga es un centro de tercer nivel que figura “entre los 15 con mejor reconocimiento a nivel nacional en estos últimos años”. Ha recordado que en los dos últimos años ha puesto en marcha una unidad de investigación de fase I y otra de fase II, lo que ha permitido incrementar de manera significativa el número de estudios clínicos.

Ha subrayado también el peso de IBIMA, que reúne a más de 1.600 profesionales entre investigadores y personal de gestión, con el reconocimiento del Instituto de Salud Carlos III. Sus equipos trabajan en áreas como la oncología, la neurociencia, las enfermedades crónicas, el envejecimiento o la genética.

Su grupo estudia biomarcadores en la artritis reumatoide, el lupus y la esclerodermia, desde bacterias de la microbiota hasta marcadores genéticos, de ARN o de metabolómica. El objetivo es diagnosticar antes estas enfermedades, ofrecer un tratamiento más personalizado y evitar el daño y la incapacidad funcional de los pacientes.

Esa línea les ha permitido participar en ensayos clínicos que han dado acceso a fármacos innovadores, como los biológicos, las nuevas pequeñas moléculas o la terapia CAR-T. “Hace unos años era común ver en las consultas a pacientes en silla de ruedas y en camilla; eso hoy en día es excepcional gracias al desarrollo de la investigación y al desarrollo de nuevos fármacos”, ha asegurado.

Mena ha cerrado su intervención con un agradecimiento a los pacientes, que colaboran en las investigaciones porque saben que beneficiarán a quienes vengan después. “Ellos son nuestra razón de ser en todo: en la asistencia, en la investigación y, por supuesto, en la gestión”, ha concluido.

La comunicación como derecho

Pedro Lozano y Francisca Cañete. Carlos Díaz

Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol, ha entregado el cuarto galardón a Francisca Cañete y Pedro Lozano, fundadores de Equipo SIDI.

Esta entidad malagueña acompaña a niños, niñas y adolescentes con necesidades de apoyo en su desarrollo, con discapacidad o en riesgo de padecerla, y también a sus familias.

Su trabajo, vinculado a la atención temprana, busca favorecer la autonomía, la comunicación, la participación y la calidad de vida de los menores.

Parte de una idea que Recio ha recordado en su presentación antes de otorgarles el galardón: todas las personas, con independencia de sus capacidades, tienen derecho a participar plenamente en la sociedad y a construir su propio proyecto de vida.

La innovación es otra de sus señas de identidad. SIDI ha impulsado herramientas propias como PANGEA, una plataforma tecnológica pensada para facilitar el acompañamiento a las familias y la coordinación entre profesionales y servicios.

Francisca Cañete ha agradecido a Recio y al periódico que reconozcan “nuestro trabajo durante 25 años” y ha asegurado que Pedro Lozano y ella son “la punta del iceberg de un equipo”. Por Equipo SIDI han pasado muchos profesionales y su ilusión, ha explicado, es que lleven después a otros lugares la filosofía de la entidad, basada en “hacer un trabajo de calidad y excelencia”.

Cañete ha contado que trabajan la comunicación “para aquellos que no tienen habla y tienen derecho a decir cosas”, con el objetivo de darles las herramientas para hacerlo y de que la sociedad se ajuste cada día más a ellos. “Siempre pensamos que son ellos los que se tienen que ajustar a nosotros, pero no: somos nosotros los que les tenemos que hacer más fácil la vida”, ha defendido.

En la actualidad, SIDI atiende a unas 600 familias en atención temprana. Su forma de trabajar es acudir al entorno de cada menor. “Vamos a su casa, vamos a su escuela, vamos allí donde viven los niños”, ha detallado, para ver de cerca cómo trabajar con los apoyos y las personas que los rodean.

Igual que había hecho Natalia Mena con los pacientes, Cañete ha querido señalar a los verdaderos protagonistas: las familias “que se levantan cada día” y unos niños “mucho más valientes de lo que pensamos”, que consiguen cada logro en un mundo “que no se lo pone nada fácil”. Ha cerrado con el deseo de que la visibilidad del premio sirva para que el mundo sea “más fácil para esas personitas que tienen todos los derechos”.

Rock retrofuturista

Sarria, en la entrega de premios. Carlos Díaz

El último premio ha sido para el cantante y compositor Sarria, que lo ha recogido de manos de Félix Romero, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

El malagueño empezó a tocar la guitarra eléctrica con 10 años y, antes de lanzarse en solitario, formó parte de la banda sevillana Los Labios, con la que hizo giras por varios países.

En 2021, el artista malagueño publicó su primer disco, Sarria, inspirado en el rock clásico de The Doors, Pink Floyd o Led Zeppelin. En 2024 llegó El mundo es cruel (pero creo en él), donde definió lo que él mismo llama “rock retrofuturista”, una mezcla de los sonidos de los años 60 y 70 con influencias actuales.

En 2025 ganó reconocimiento con sus conciertos y festivales y compartió escenario con artistas como Leiva. Este mismo mes de noviembre ha publicado su tercer álbum, Mictlán, más cercano al funk, la música disco y el soul.

Sarria ha dicho al recoger el premio que lleva “desde pequeñito metido en una furgoneta” y que esta es la primera vez que le reconocen el trabajo. Le hace especial ilusión, ha añadido, que ese primer reconocimiento llegue desde su ciudad.

El músico ha explicado que en sus canciones cuenta su vida y sus preocupaciones. “Mi vida está en Málaga, y por eso Málaga está dentro de las canciones, está en mi discurso”, ha asegurado. También ha recordado que, en la forma de comunicar el proyecto, siempre han llevado la ciudad “por bandera”.

Ha aprovechado su intervención para “sacar pecho” de los artistas y las propuestas que salen de Málaga, y en esa lista ha incluido a músicos, actores, escritores y también a los técnicos. Ha terminado animando al público a presumir de lo que hay en la ciudad. “Hay que cuidarnos, hay que apoyar lo que está pasando, y esto es parte de ello”, ha concluido.

Debate

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La jornada ha arrancado con una conversación sobre agricultura y ganadería entre Antonio Luque, presidente de Dcoop, y Baldomero Bellido, presidente de ASAJA Málaga.

Después ha llegado el turno de la innovación con Ezequiel Navarro, presidente de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV); Antonio Carvajal, mánager de la Unidad de Innovation Lab de OPPLUS, y Jesús Amores, director del Vodafone Innovation Hub de Málaga.

Una imagen de la mesa dedicada a la innovación. Carlos Díaz

En la mesa de turismo han participado Manuel Lara, secretario general de Turismo de la Junta de Andalucía; Francisco Moro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) en Málaga y Rincón de la Victoria; Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, y Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol.

La vivienda ha reunido a Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores; Francisco Gómez, presidente de Alfil Patrimonial, y la arquitecta Susana García Bujalance, directora de Laboratorio de Urbanismo. Francisco Salado, Mario Muñoz-Atanet y Joaquín Villanova han cerrado los debates con una mesa sobre las infraestructuras que necesita una Málaga competitiva, poco antes de entregar tres de los premios.