Málaga reclama una solución metropolitana a sus problemas de movilidad: "El modelo hay que cambiarlo"

El crecimiento de Málaga está poniendo a prueba la capacidad de sus infraestructuras.

Las carreteras soportan cada vez más desplazamientos, el transporte público necesita ganar peso frente al vehículo privado y grandes conexiones ferroviarias continúan pendientes.

El reto ya no consiste únicamente en construir nuevas vías, sino en organizar la movilidad de un territorio que funciona cada vez más como una gran ciudad, aunque siga dividido en numerosos municipios.

Este diagnóstico ha centrado la mesa sobre infraestructuras del I Foro Málaga se Mueve, organizado por EL ESPAÑOL de Málaga, en la que han participado el consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet; el presidente de la Diputación provincial y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; y el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

Los tres han coincidido en que las comunicaciones son determinantes para sostener el desarrollo económico y territorial de la provincia, aunque han puesto el foco en responsabilidades y soluciones distintas.

La Junta ha defendido las actuaciones que tiene en marcha y la necesidad de ordenar las futuras inversiones con criterios técnicos; la Diputación ha reclamado mayor compromiso inversor del Gobierno central; y los municipios han advertido de que la movilidad del área metropolitana necesita un cambio de modelo.

"Las infraestructuras son el germen del desarrollo. Sin infraestructuras no hay absolutamente nada", ha resumido Muñoz-Atanet al abordar la relación entre las comunicaciones y el crecimiento del territorio.

El consejero ha defendido que la planificación debe contemplar el conjunto del área metropolitana y no limitarse a las necesidades de la capital. "Tenemos que ir creando grandes áreas metropolitanas en torno a las grandes capitales", ha señalado, al tiempo que ha apostado por distribuir la población y la actividad en el territorio para evitar que todos los desplazamientos terminen concentrándose en las ciudades.

Uno de los ejemplos que ha puesto sobre la mesa es el corredor del Guadalhorce, donde la Junta trabaja en la ampliación de la A-357. Muñoz-Atanet ha explicado que hay un tramo de cinco kilómetros en ejecución entre Casapalma y Cerralba y que se está redactando el proyecto para dar continuidad a la carretera entre Cerralba y Zalea.

Junto a esta actuación, ha señalado la necesidad de potenciar la línea C-2 de Cercanías, que conecta Málaga con el Valle del Guadalhorce y Álora y que, a su juicio, se encuentra infrautilizada pese a su potencial para mejorar las comunicaciones con la capital y el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Una Gran Málaga

La presión sobre ese corredor ha sido uno de los argumentos centrales de **Joaquín Villanova**, que ha planteado el problema de la movilidad como una consecuencia de la falta de una verdadera organización metropolitana. El alcalde de Alhaurín de la Torre considera que los municipios del entorno de Málaga ya funcionan, en la práctica, como partes de una misma ciudad, pero siguen afrontando sus necesidades de transporte de forma demasiado fragmentada.

"Hay que cambiar el modelo", ha advertido Villanova, quien ha cifrado en unos 38.000 los vehículos que salen diariamente de Alhaurín de la Torre y ha mencionado otros 30.000 procedentes de Churriana y más de 30.000 de Cártama. También ha aludido a los desplazamientos hacia la Universidad y el Parque Tecnológico, que contribuyen a la presión sobre los accesos a la capital. A su juicio, la A-357 ya no puede absorber por sí sola ese volumen de tráfico.

Pero su propuesta no se limita a reclamar más carreteras o transporte público. Villanova ha defendido un cambio en la propia concepción del territorio: avanzar hacia una Gran Málaga, en la que los municipios conserven su identidad, pero planifiquen conjuntamente la movilidad y compartan servicios y equipamientos.

"Son municipios que tendrán su identidad propia, tendrán su cultura, su deporte, su equipamiento, pero tienen que funcionar de forma de una gran ciudad, para aprovechar todos los equipamientos públicos", ha explicado.

Desde esa perspectiva, el transporte público se convierte en la herramienta para hacer realidad ese modelo metropolitano y reducir la dependencia del coche.

Villanova ha defendido que la C-2 podría alcanzar entre 40 y 50 millones de pasajeros anuales si dispusiera de frecuencias mucho mayores y nuevas estaciones. Ha planteado que funcionara con una oferta similar a la C-1 y ha reclamado una estación vinculada al vial distribuidor, con aparcamiento disuasorio para que los usuarios puedan dejar el coche y continuar el trayecto en tren.

También ha reivindicado que el Metro llegue al aeropuerto y a Churriana, con una conexión que pueda beneficiar a Alhaurín de la Torre.

El alcalde ha lamentado que durante décadas haya faltado coordinación entre las administraciones y los municipios para abordar estos problemas, aunque ha reconocido que en los últimos ocho años se han producido avances con la actual Administración autonómica.

Planificación del Metro

Muñoz-Atanet ha recogido el guante sobre la planificación territorial, aunque ha insistido en que las futuras ampliaciones del Metro deben responder a una evaluación global de las necesidades y no a la suma de peticiones municipales.

Mientras avanza la prolongación hacia el Hospital Civil, cuya inversión se cifra en unos **244 millones de euros**, la Junta trabaja en un estudio informativo que contempla tres posibles corredores —norte, este y oeste—. El consejero ha situado en 2027 la previsión para completar este análisis y avanzar hacia la elección de una alternativa.

"Esto es un estudio técnico", ha señalado. Entre los criterios que deben valorarse ha citado la demanda social, la afección ambiental y territorial y los aspectos económicos y constructivos de cada opción.

El responsable autonómico ha defendido que el Metro debe tener una perspectiva metropolitana "siempre que sea posible" y ha recordado que cada medio de transporte tiene su propia escala: el autobús para el ámbito urbano, el Metro para el metropolitano y los servicios ferroviarios de media y larga distancia para recorridos más amplios.

El consejero también ha reivindicado la renovación de las concesiones de autobús en Andalucía, un proceso que, según ha explicado, ha permitido regularizar servicios que llevaban décadas funcionando con contratos caducados. "Ya tienen todos sus contratos", ha indicado.

A partir de ese nuevo marco, las compañías pueden acceder a financiación y renovar sus flotas, mientras la Administración dispone de herramientas para exigir frecuencias y condiciones del servicio. La Junta está desarrollando, además, un centro de control y gestión del transporte que permitirá conocer la ubicación de los autobuses mediante GPS y supervisar la prestación en tiempo real.

Muñoz-Atanet ha presentado estas medidas como parte de una estrategia escalonada: mejoras inmediatas en el transporte por carretera, actuaciones ferroviarias a medio plazo —con más frecuencias, trenes y mejoras en las estaciones— y grandes ampliaciones del Metro a más largo plazo.

Más inversión del Gobierno

Francisco Salado ha llevado el debate al conjunto de la provincia y ha vinculado directamente las carencias de infraestructuras con la capacidad de Málaga para seguir creciendo. El presidente de la Diputación ha advertido de que la falta de vivienda y de conexiones puede dificultar tanto la llegada de profesionales como la implantación de nuevas empresas.

"Si no hay vivienda, no habrá posibilidad ni siquiera para los profesionales que quieren destino", ha señalado, citando a médicos, policías y maestros entre los trabajadores que pueden encontrar dificultades para trasladarse a la provincia.

También ha alertado de que las empresas pueden optar por otros territorios si no encuentran las infraestructuras que necesitan.

Como ejemplo, ha relatado el caso de una compañía dedicada a los diamantes sintéticos que, según su versión, tenía previsto instalarse en el Parque Tecnológico de Andalucía, pero acabó trasladando su proyecto a Zaragoza por la falta de potencia eléctrica. "Si no hay la infraestructura necesaria, irán a otros territorios, y eso no podemos permitir", ha advertido.

Salado ha subrayado que la Diputación ha puesto sobre la mesa estudios, propuestas y financiación —como la reordenación de accesos o un intercambiador en la estación de Cártama, junto al Hospital del Guadalhorce—, pero ha recordado que la institución provincial no tiene competencias para resolver por sí sola los problemas metropolitanos.

En el caso de la C-2, ha reclamado aumentar las frecuencias y ha advertido de que un tren que pasa cada hora difícilmente puede convertirse en una alternativa real para los usuarios. Para ello, ha señalado, hacen falta más trenes y maquinistas, una responsabilidad que corresponde al Gobierno central.

En cuanto a las conexiones del litoral oriental, el presidente provincial ha planteado habilitar carriles exclusivos para autobuses eléctricos de gran capacidad en el corredor que une La Cala del Moral con el centro de Málaga.

La propuesta, ha defendido, permitiría ofrecer una alternativa atractiva al coche y reducir la presión sobre las carreteras. Para que estas medidas salgan adelante, ha reclamado que el Gobierno autonómico lidere la concertación entre los distintos ayuntamientos: "La Junta tiene que ser el coordinador de esas políticas".

El dirigente provincial ha dirigido sus principales críticas al Gobierno central, al que ha reclamado un mayor compromiso inversor y una reorientación de los fondos europeos hacia el ferrocarril y las carreteras. A su juicio, los recursos que se han destinado hasta ahora no bastan para resolver las necesidades de transporte de la provincia.

Uno de sus reproches más contundentes se ha centrado en el tren litoral, un proyecto que continúa sin materializarse pese a décadas de debate. Salado ha criticado que el Ministerio ampliara el ámbito de los estudios desde Nerja hasta Algeciras cuando, según ha recordado, ya existían trabajos previos sobre el tramo hasta Marbella. "Se inventó el estudio de viabilidad desde Nerja hasta Algeciras. Y eso cuando el estudio de viabilidad hasta Marbella ya estaba hecho", ha afirmado.

A su juicio, esa decisión ha servido para aplazar la ejecución. "Ha sido la parálisis por el análisis porque no tenían voluntad de hacerlo", ha reprochado.

En el mismo debate sobre el tren litoral, Muñoz-Atanet ha defendido el potencial económico de la conexión. Según los datos que ha expuesto, el corredor podría situarse entre las líneas ferroviarias más rentables de España y dar servicio a un ámbito de alrededor de dos millones de habitantes.

El consejero ha reclamado que, al menos, el Gobierno central se siente a estudiar la propuesta con las administraciones del territorio. "Lo mínimo que hay que pedirle a una Administración es que, cuando el territorio te reclama algo, te sientes y te comprometas a estudiarlo y analizarlo", ha afirmado.

El debate ha terminado con una referencia a la conexión ferroviaria de alta velocidad con Madrid. Salado ha asegurado que confía en que un futuro cambio de Gobierno permita abrir una nueva etapa para las infraestructuras de la provincia, aunque ha advertido de que uno de los problemas urgentes será recuperar la confianza de los usuarios tras el deterioro que, en su opinión, ha sufrido el mantenimiento de la línea.

"Se ha perdido la confianza y, cuando se reabra, ¿quién se va a montar en el AVE?", ha planteado. El presidente de la Diputación ha defendido que el próximo Ejecutivo tendrá que garantizar la seguridad de las conexiones ferroviarias y afrontar las tareas pendientes del área metropolitana malagueña.