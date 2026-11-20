Un año complicado, cosechas irregulares, precios del aceite en una montaña rusa y la incertidumbre geopolítica de fondo. Y en el centro, una problemática que el campo malagueño no se cansa de repetir: sin agua no hay estabilidad para el sector.

Así lo han puesto de manifiesto el presidente de Dcoop, Antonio Luque, y el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Málaga, Baldomero Bellido, que han hecho balance del mundo agrario y ganadero en la provincia durante el Foro Málaga se Mueve, organizado por EL ESPAÑOL de Málaga.

En una mesa moderada por la periodista de EL ESPAÑOL de Málaga Paula Tejada, ambos coincidieron en reclamar infraestructuras hidráulicas y un mayor compromiso de las instituciones europeas con el sector primario.

Al valorar el año, Luque ha puesto nota: un 9 para el trabajo de los agricultores y un 5 para el resultado obtenido. Ha descrito el ejercicio como "complicado", ya que aunque las cosechas no han sido malas y la climatología tampoco, el sector sigue sometido a "sobresaltos" diarios por la geopolítica y las decisiones de los dirigentes. "Incertidumbre" fue la palabra con la que ha resumido el panorama.

Bellido, por su parte, ha defendido que agricultores y ganaderos "han hecho lo que han podido" bajo una enorme presión. Ha recordado que el sector está acostumbrado a resistir, pero ha advertido de que "hay mucho agotamiento" y de que las buenas palabras deben traducirse en normas y en realidades que hoy no existen.

Cosechas

El presidente de ASAJA Málaga ha repasado el gran cambio de las producciones en los últimos años. Tras la sequía anterior, las cosechas se hundieron y los precios se elevaron. En aceite, se pasó de 30, 31 y 32 millones de kilos a casi 60 en este último año. Con las cifras más bajas hubo facturaciones récord, pero no todos los agricultores las disfrutaron, y muchos pasaron apuros.

Aunque el agricultor perciba algo más de precio, Luque ha recordado que hay que mirar a la vez precio y producción: "El que ha tenido cero kilos de producción tiene cero ganancias". Ha apuntado que dos años seguidos de cosechas muy cortas hicieron caer la producción de aceite considerablemente y que eso castiga a un sector que vende más del 50 % de su producción fuera de España. "El esfuerzo que hemos hecho en el mundo entero lo perdemos", ha lamentado.

Para ambos, el agua es el factor limitante más importante. Luque ha defendido que España tiene recursos suficientes para triplicar su superficie de regadío y que primero hay que convencer a la sociedad de la urgencia de resolver el problema.

En este sentido, ha recalcado que el objetivo no es que el agricultor gane más dinero, sino que el consumidor tenga alimentos a precios asequibles: si deja de llover, se disparan los precios. "No podemos estar pendientes de que llueva", ha resumido.

Por ello, ha reclamado infraestructuras hidráulicas, como pantanos y trasvases, que, a su juicio, no se están construyendo, y ha criticado que se invierta en el norte de África con dinero español y europeo mientras aquí se lamenta la llegada de productos de allí.

En Málaga, ha señalado dos zonas prioritarias. En la Axarquía considera "importantísima" la desaladora. En la zona norte, ha pedido aprovechar el agua depurada de toda la Costa del Sol, una medida que se lleva años reclamando. "Podemos cambiar Málaga y Andalucía", ha recalcado.

Bellido ha compartido el diagnóstico: la estabilidad solo llega con un recurso tan escaso como el agua. Según ha explicado, entre 50 y 60 hectómetros de agua depurada que se tira al mar en la Costa del Sol permitirían crear regadío en otras zonas de la provincia. "Que se aproveche hasta la última gota", ha pedido.

Críticas a Bruselas

El presidente de ASAJA Málaga ha lanzado además un mensaje a Europa. Ha pedido cambiar el rumbo de una Política Agraria Común que, a su juicio, no pone en valor el trabajo de agricultores y ganaderos. Esa falta de compromiso, dijo, se percibe en la comisión de Agricultura, donde se "ponen trabas a todas las iniciativas" y falta un rumbo claro.

Ha reconocido que la geopolítica pesa mucho, pero lamentó que "desde dentro" falte pasión por defender al sector. Como ejemplo de la situación actual, ha señalado que incluso con buena cosecha, los precios de los cereales no permiten producir con rentabilidad.

En este sentido, el presidente de Dcoop ha pedido a Europa que reconozca el carácter estratégico del sector: "Con las cosas de comer no se juega", ha defendido.