Málaga crece, atrae población y actividad, y necesita más vivienda, pero también más transporte, infraestructuras y servicios para absorber ese crecimiento.

Faltan 50.000 viviendas en Málaga y un millón en España. Con esa cifra ha arrancado la mesa redonda dedicada a la vivienda del foro Málaga se mueve, organizado por EL ESPAÑOL de Málaga. En ella han participado Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores; Francisco Gómez, presidente de Alfil Patrimonial; y la arquitecta Susana García Bujalance, directora de Laboratorio de Urbanismo.

En una charla moderada por Sebastián Sánchez, redactor jefe de EL ESPAÑOL de Málaga, los tres han coincidido en que la burocracia es un freno decisivo y en que hace falta un “mando único” que agilice los proyectos.

La lentitud administrativa ha sido uno de los asuntos en los que han coincidido los ponentes. Para Peinado, la situación actual es consecuencia de una década de decisiones equivocadas y de una regulación que ha alcanzado tal nivel de complejidad que "lo obligatorio se ha vuelto imposible".

El presidente de Fadeco ha descrito las viviendas como "secuestradas por una burocracia imposible" y ha advertido de que un proyecto puede depender de hasta 30 informes sectoriales. Basta con que uno de ellos no salga adelante para que toda la promoción quede paralizada.

Su propuesta pasa por establecer un "mando único" que coordine los procedimientos y permita agilizar las decisiones. No se trataría de eliminar las exigencias legales, sino de concentrar las competencias en una persona o departamento que evite que los promotores tengan que recorrer distintas administraciones sin una respuesta clara.

Francisco Gómez también ha cargado contra la acumulación de normas y la falta de conocimiento del sector en algunos ámbitos de decisión. Ha definido la construcción como una actividad "hiperregulada" y ha criticado que haya "señores que toman decisiones en despachos por mero desconocimiento del negocio". En su opinión, el exceso normativo y los plazos administrativos terminan repercutiendo directamente en el precio que paga el comprador.

Para ilustrarlo, ha puesto el ejemplo de un edificio de 80 viviendas: un año de retraso en la concesión de una licencia puede generar cientos de miles de euros en costes financieros. Un dinero que, finalmente, acaba trasladándose al cliente. También ha recordado que el Código Técnico de Edificación aprobado en 2006 supuso, según sus cálculos, un encarecimiento de la vivienda cercano al 20%.

García Bujalance ha compartido la necesidad de revisar el funcionamiento de la Administración, aunque ha introducido un matiz: no se trata de eliminar cualquier regulación, sino de "regular bien, pero no regular en exceso ni descoordinadamente". La arquitecta ha reclamado además un planeamiento urbanístico más accesible y transparente, que permita conocer cómo se incorporan los nuevos suelos al desarrollo de las ciudades.

Más viviendas

La falta de suelo y las posibilidades de aumentar la capacidad residencial de los terrenos disponibles han centrado otro tramo de la conversación. Peinado considera que es necesario actuar sobre dos elementos: la disponibilidad de suelo y la edificabilidad, que ha definido como un concepto administrativo "muchas veces caprichoso".

El presidente de Fadeco ha defendido que se pueden construir más viviendas sin necesidad de ampliar la superficie urbanizada. Para ello, ha planteado aumentar la densidad y reducir el tamaño medio de las casas. Como ejemplo, ha señalado que buena parte de las viviendas construidas en los últimos años superan los 100 metros cuadrados. Si se hubieran proyectado con una superficie de 85 metros, sostiene, se habría podido levantar un 30% más de unidades.

Gómez también ha reclamado cambios que permitan aprovechar mejor el parque residencial existente. Entre sus propuestas figura modificar la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar la división de grandes inmuebles. Ha puesto como ejemplo un piso de 300 metros cuadrados en Madrid que podría convertirse en tres viviendas de 100 metros.

García Bujalance está de acuerdo en que el modelo residencial debe adaptarse a las nuevas necesidades familiares y que es posible obtener más viviendas con los mismos metros de suelo. Sin embargo, ha advertido de que aumentar la edificabilidad no es una decisión sin consecuencias. "Tiene costes indirectos para todos", ha señalado. Por eso, considera que esa mayor densidad solo debe autorizarse en los lugares donde existan infraestructuras suficientes para atender a la nueva población.

La arquitecta ha insistido en que levantar edificios no puede ser la única prioridad. Los nuevos desarrollos necesitan equipamientos, servicios y redes capaces de acompañar su crecimiento.

Una preocupación que también ha expresado Peinado, quien ha alertado del "deterioro" de los servicios públicos en las ciudades y ha reclamado que las infraestructuras sociales se construyan al mismo tiempo que las viviendas.

La presión demográfica ha llevado el debate más allá de la construcción residencial. Gómez ha advertido de que España no puede aumentar su población en cuatro o cinco millones de personas sin planificar qué recursos e infraestructuras serán necesarios para atenderlas. Considera que la inmigración es necesaria, pero defiende que ese crecimiento debe estar ordenado para evitar una "tensión brutal" sobre los servicios y el mercado de la vivienda.

En este contexto, García Bujalance ha pedido ampliar la perspectiva y dejar de abordar el desarrollo de Málaga únicamente desde el turismo. A su juicio, es necesario empezar a hablar de "economía de la movilidad" y planificar el territorio teniendo en cuenta los desplazamientos de trabajadores, residentes y visitantes. La respuesta, ha explicado, no puede limitarse a construir hoteles, sino que debe incluir sistemas habitacionales y una red de transporte que conecte los distintos municipios.

A las infraestructuras de transporte se suma la gestión del agua. García Bujalance ha señalado que el ciclo integral del agua debe ocupar un lugar central en la planificación territorial, especialmente ante los efectos del cambio climático.

Alquiler

Gómez ha citado datos de Idealista para señalar que se han retirado 400.000 viviendas del mercado. A su juicio, las políticas que, en su opinión, perjudican a los propietarios y "favorecen a los malos inquilinos" están provocando que parte de la oferta desaparezca, con el consiguiente efecto sobre los precios.

El empresario ha defendido que España debe seguir siendo "una sociedad de propietarios". Ha argumentado que la compra de una vivienda representa la mayor inversión que realizan muchas familias y que, además, contribuye a la economía del país. Para facilitarla, ha reclamado que el Gobierno y el Banco de España flexibilicen los criterios de riesgo que aplican las entidades financieras.

Según ha explicado, actualmente resulta difícil conseguir financiación para adquirir suelo o desarrollar su urbanización, mientras que los préstamos destinados a construir exigen que la promoción esté prácticamente vendida. Una situación que, en su opinión, limita la capacidad de poner nuevos proyectos en marcha.

El diagnóstico de Peinado ha terminado con una advertencia sobre la urgencia de actuar. "Ya vamos tarde", ha dicho el presidente de Fadeco, que ha pedido que la vivienda deje de ser una prioridad únicamente en los discursos políticos. "No podemos permitir que la vivienda sea una prioridad en los discursos y una anécdota en los presupuestos públicos", ha concluido.