Toño Pérez reivindica la capitalidad cultural europea para Extremadura: "El Estado y Europa nos lo debe"

La cultura y la gastronomía pueden convertirse en dos de las grandes herramientas para transformar Extremadura, atraer población y generar oportunidades económicas.

Así lo ha defendido Toño Pérez, fundador del restaurante Atrio, durante una conversación en el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL en Extremadura, en la que ha reclamado un respaldo decidido a la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura. "El Estado nos lo debe y Europa nos lo debe", ha afirmado.

El empresario ha hecho referencia al abandono que, a su juicio, ha sufrido históricamente el territorio por parte de las administraciones.

Toño Pérez, chef y fundador de Atrio

Pérez, que se ha implicado personalmente en el proyecto, considera que la cultura es una vía para revertir la pérdida de población y ofrecer motivos para que los jóvenes permanezcan en la comunidad.

"A los pueblos solamente podemos transformarlos a través de la formación y de la cultura. No hay otro camino", ha asegurado. En su opinión, una sociedad formada y con acceso a la cultura tiene más herramientas para reconocer el valor de su territorio y construir en él un proyecto de vida.

El cocinero ha puesto como ejemplo el impacto que ha tenido la llegada a Cáceres de la colección y el centro cultural de Helga de Alvear, un proyecto que, según ha explicado, contribuyó a situar a la ciudad en el mapa cultural nacional.

A su juicio, este tipo de iniciativas necesitan tiempo para dar resultados, pero pueden convertirse en motores de transformación y atraer también actividad económica e inversiones.

En este sentido, ha establecido una conexión entre la calidad de vida, la oferta cultural y la capacidad de atraer empresas y profesionales cualificados.

Para Pérez, Extremadura cuenta con unas condiciones naturales y una forma de vida que pueden resultar especialmente atractivas para quienes buscan establecerse fuera de los grandes núcleos urbanos.

Escaparate internacional

Uno de los pilares de la propuesta cultural que ha defendido Pérez es la gastronomía. El fundador de Atrio considera que los productos extremeños constituyen un patrimonio de primer nivel y una herramienta para proyectar la identidad de la región más allá de sus fronteras como escaparate internacional.

En este punto, ha reivindicado especialmente la protección del sector primario y de la dehesa, fundamentales para mantener productos como el jamón ibérico de bellota.

"Tenemos el 80% de la bellota que existe" ha señalado para subrayar el peso de Extremadura en este ámbito.

También ha alertado de la falta de relevo generacional en el campo y de la necesidad de proteger a los ganaderos y trabajadores que mantienen este ecosistema. "¿Quién va a suceder a esas personas? No tenemos relevo generacional", ha advertido.

Para el empresario, preservar el sector primario no solo significa proteger una actividad económica, sino también conservar una forma de vida y los recursos que alimentan la gastronomía española.

Por ello, ha explicado que uno de sus objetivos es utilizar los productos de su entorno como carta de presentación internacional de Extremadura.

La candidatura cultural contempla, además, un proyecto gastronómico con vocación internacional que busca conectar a cocineros extremeños y españoles con profesionales de otros países.

La iniciativa se articula en torno a las denominadas "cocinas de ida y vuelta", encuentros en los que varios chefs trabajan conjuntamente en distintos destinos para intercambiar técnicas, productos e influencias culturales.

Pérez ha avanzado que la propuesta contempla organizar estos encuentros en ciudades como Nueva York, además de otros destinos de Australia, Latinoamérica, Estados Unidos y distintos países europeos.

La idea es que dos cocineros españoles, uno de ellos extremeño y otro procedente de otra comunidad, colaboren con chefs del país anfitrión, que posteriormente también puedan viajar a Extremadura.

Para impulsar esta iniciativa, ha explicado que cuenta con la implicación de Ferran Adrià y de otros profesionales destacados de la gastronomía, además de la colaboración de la Asociación Internacional de Cocineros, integrada por alrededor de 500 miembros repartidos por todo el mundo.

El proyecto forma parte de una candidatura que Pérez considera que debe trascender las fronteras de Cáceres y convertirse en una iniciativa compartida por toda Extremadura, España y Europa.

Consejo asesor

Para ello, ha destacado la creación de un consejo asesor integrado por figuras de distintas disciplinas culturales, entre ellas Rafael Moneo, Emilio Tuñón, Ferran Adrià, Luis Aduriz y Manuel Borja-Villel.

El fundador de Atrio también ha defendido los vínculos históricos y culturales de Extremadura con Latinoamérica como una oportunidad para establecer nuevas conexiones internacionales y atraer visitantes e inversiones.

A su juicio, la gastronomía puede desempeñar un papel similar al que ha tenido en otros países como Perú, donde se ha utilizado como instrumento de proyección cultural y transformación.

Con todos estos argumentos, Pérez ha pedido a empresarios, responsables políticos y sociedad civil que mantengan su implicación en la candidatura.

Considera que la unión conseguida alrededor del proyecto debe mantenerse más allá del resultado final y que Extremadura tiene recursos suficientes para aspirar a un mayor reconocimiento.

"Tenemos una de las grandes despensas de este país. Tenemos unas armas absolutamente impresionantes para poderlo hacer muy bien", ha concluido.