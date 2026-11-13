Rafael Mateos: "La candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura ha unido a todos los extremeños"

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha destacado este viernes que la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura "ha unido a todos los extremeños en torno a un reto colectivo, dejando un poso envidiable".

Sea cual sea la decisión que tomen el próximo día 3 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que otorgan este título, "Cáceres y Extremadura ya hemos ganado con la carrera por serlo", ha añadido.

Rafael Mateos ha clausurado este viernes el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL e Invertia en Extremadura en la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres, junto a la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara.

Durante el acto, el alcalde de Cáceres ha reafirmado que su compromiso es "acompañar y apoyar a todos los proyectos beneficiosos para la ciudad, que vengan a generar empleo y facilitar oportunidades para los jóvenes".

Proyectos que permitan "transformar esta tierra, atraer y retener el talento". Porque, ha recalcado, "aquí también se puede triunfar".

Rafael Mateos, alcalde de Cáceres

"Nuestro objetivo", ha indicado el regidor, "es que nuestros hijos no se tengan que marchar. Y si se marchan para formarse, que luego puedan regresar para construir aquí su proyecto de vida".

Los Reyes confirmaron ayer, en una reunión en el Palacio de la Zarzuela, que Cáceres será el próximo mes de abril sede del Tour del Talento Princesa de Girona.

Para ello, se desarrollarán más de 250 actividades dirigidas a jóvenes de entre 16 y 35 años.

Mateos ha recordado otro de los proyectos que más van a influir en el desarrollo de la ciudad: la Red Ibérica de Fundaciones, impulsada por la Fundación Mapfre, que va a convertir a Cáceres en un punto de referencia para España y Portugal.

"Somos región transfronteriza", ha dicho al respecto, "y esa raya entre España y Portugal debe servir siempre para unir, no para separar".

"La calidad de vida, materias primas envidiables y el talento a raudales", ha enumerado, han hecho que Cáceres se convierta en un polo de atracción para proyectos como el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) o el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE).

También el futuro Museo de El Madruelo, diseñado por Francisco Mangado, Premio Nacional de Arquitectura, que acogerá una de las colecciones de instrumentos musicales y cerámica más importantes del mundo.

El alcalde ha recordado que este mes de noviembre se cumplirán los 40 años de la declaración del casco histórico de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Se trata del primer conjunto monumental mejor conservado de España, y el tercero de Europa.

Quienes visitan Cáceres pueden disfrutar así de "una ciudad impresionante, con historia y patrimonio, que combina los palacios renacentistas con la máxima vanguardia".