Pedro J. Ramírez: "Extremadura representa la centralidad, ojalá que el resultado del 29-N se acerque al 43% de Guardiola"

"Deseamos que el resultado del próximo 29 de noviembre se parezca lo más posible a la mayoría del 43,2% que obtuvo el Partido Popular de María Guardiola en las pasadas elecciones. Extremadura es centralidad y donde están los partidos que representan la centralidad con más fuerza es donde hay más posibilidades de prosperar".

Así lo ha indicado el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, en I Foro Económico y Cultural Español en Extremadura que este viernes están organizando en Cáceres EL ESPAÑOL e Invertia.

Ramírez ha destacado el ejemplo de centralidad que en estos momentos significa el gobierno extremeño liderado por la presidenta María Guardiola "que representa el centrismo en todos los sentidos".

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

"Que el proyecto de María Guardiola tuviera el 43% de los votos en las últimas elecciones, el mayor porcentaje del PP en este ciclo electoral, creo que significa mucho", ha indicado.

"El centrismo siempre es progresista, porque lo progresista hace avanzar a la sociedad, dispara la capacidad de emprendimiento y de desarrollar una política que incentive la igualdad de oportunidades. Que cada individuo tenga el mayor dinero posible en su bolsillo para que genere proyectos que impulsen la economía".

Después de hacer un breve recuerdo a Ceuta, la ciudad donde EL ESPAÑOL realizó su último Foro Económico ("tenemos que acordarnos de ellos y enviarle a Juan Jesús Vivas nuestra solidaridad y nuestro apoyo"), ha recordado que la necesidad de viajar a Extremadura nació precisamente de este 43% de apoyo electoral.

Ha indicado que la cobertura de EL ESPAÑOL de Extremadura siempre ha sido muy relevante, en los grandes momentos y citas electorales, pero también de las empresas que trabajan y que generan empleo.

También ha señalado que en los dos últimos años este diario ha sido el primer o el segundo periódico más leído a nivel nacional en la región, con casi 400.000 lectores en el conjunto de Extremadura, 200.000 en Badajoz y 150.000 en Cáceres.

"Eso unido a nuestro liderazgo a nivel nacional donde hemos sido líderes en 37 de los últimos 44 meses, nos obliga y proporciona a las comunidades con las que tenemos una relación especial, un altavoz. Y os prometo que EL ESPAÑOL va a ser un altavoz para Extremadura a todos los niveles y en especial a partir de ahora".

El director de EL ESPAÑOL también ha recordado las reivindicaciones históricas de la región como una correcta comunicación ferroviaria o la financiación autonómica.

Pero no solo para tener más recursos para la autonomía, que también, sino que para los extremeños a nivel individual, para los servicios públicos y para las oportunidades para las empresas extremeñas.

Prórroga de Almaraz

Pero hay que hacerlo desde la solidaridad interterritorial, ha recordado. "Es inadmisible que se haga un pacto bilateral entre una de las autonomías más ricas (Cataluña) y el Ejecutivo central. Estoy seguro que no será así, ni con este, ni con un nuevo Gobierno".

También se ha referido a las políticas del Gobierno de Guardiola para solucionar problemas reales. "Es muy positivo que estéis impulsando una política fiscal encaminada a atraer, mediante exenciones fiscales, a gente que quiera emprender e instalarse en un lugar tan maravilloso como es Extremadura".

Además valoró el apoyo que la región hace al sector privado. "Debo felicitar como comunidad por el gran éxito colectivo que ha supuesto el conseguir arrancar la prórroga de la central nuclear de Almaraz".

"Como bien ha dicho la presidenta, Almaraz es trans-ideológico y debe seguir siéndolo. Ha marcado un hito porque a partir de ahora creo que se seguirán prorrogando nuevas centrales nucleares, porque la energía nunca se debe abordar desde el sectarismo ideológico".

3.500 viviendas protegidas

Ramírez ha valorado también que Extremadura haya podido sacar adelante sus presupuestos con cerca de 9.000 millones de euros, los mayores de su historia y los que están impulsados por "importantes" rebajas fiscales.

"La gente no lo sabe, pero en Extremadura está el IRPF más bajo de España en el tramo autonómico. Esto es una gran ventaja competitiva. Además tenéis un plan para construir 3.500 viviendas protegidas nuevas. Estas son oportunidades reales para la gente".

Finalmente, ha mostrado su apoyo a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en el año 2031. "Será una lucha reñida y estamos en sprint final con otras tres candidaturas. Sin hacer demérito de ninguna otra, creo que la candidatura de Cáceres es extraordinaria".

Respecto al primer día de la campaña electoral del 29-N, recordó que ni periodistas, ni políticos deben pedir el voto. "Pero yo sí quiero decir lo que me gustaría que pasara".

Oportunidades de desarrollo

"Lo del 43% de Guardiola no está al alcance de ningún partido de centroderecha en Europa. Parece una quimera, pero lo que necesitamos para la reconstrucción de España es un partido que represente la centralidad, que sea el más votado y que tenga los apoyos suficientes para proporcionar estabilidad".

"Esta reflexión sí que me permite desear que el resultado del 29-N se parezca lo más posible al que hubo en Extremadura", ha concluido.

El I Foro Económico y Cultural Español en Extremadura ha contado con la apertura institucional de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura; y la clausura de Rafael Mateos, alcalde de Cáceres; junto a representantes institucionales y destacadas empresas de la comunidad autónoma.

Durante la jornada se abordarán las principales oportunidades de desarrollo de Extremadura, con especial atención al potencial energético e industrial, el litio y los minerales críticos, los centros de datos, el emprendimiento, la innovación y la transformación digital. También se analizará el papel de la cultura, el patrimonio y el turismo en el crecimiento de la región.