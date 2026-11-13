La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, este viernes en Cáceres, en el foro organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Cristina Villarino

María Guardiola: "La cultura nos ayuda a entender el mundo, es el antídoto contra el miedo y la deshumanización"

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LO ESENCIAL Las claves La presidenta de la Junta, María Guardiola, defiende en el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL e Invertia la cultura como un "antídoto contra la deshumanización" y un eje clave para la región. Extremadura impulsa la candidatura de Cáceres como Capital Cultural Europea de 2031 a través de 30 proyectos y la estrategia 'Extremestiza', consolidando alianzas con México, Perú y Chile. Grandes multinacionales como IRE, Merlin Properties y Hunan Yuneng destinan miles de millones de euros a centros de datos, inteligencia artificial y baterías en Cáceres, Badajoz, Navalmoral y Mérida. El Gobierno autonómico implementará rebajas fiscales en el IRPF y Patrimonio para atraer inversores y fija la digitalización del 91% de los trámites administrativos.

Extremadura se reinventa con proyectos culturales que reinterpretan su patrimonio histórico, y con inversiones millonarias en sectores punteros, como la Inteligencia Artificial y los centros de procesamiento de datos.

Frente a quienes "aún nos miran con los anteojos mal graduados de estereotipos caducos", ha señalado este viernes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, "los empresarios extremeños están conquistando nuevos mercados y los inversores han puesto su mirada en nuestra región".

"Quieren invertir aquí", ha añadido, "porque han encontrado suelo, energía, talento, y una Administración facilitadora que acompaña" para hacer realidad estos proyectos.

María Guardiola ha inaugurado este viernes el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL e Invertia en Extremadura, que se celebra en la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres, junto al presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez.

Toda la región se ha unido para impulsar la candidatura de Cáceres como Capital Cultural Europea de 2031, que aúna 30 proyectos en torno a tres ideas: "La tierra, el camino y el encuentro".

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura

La cultura es mucho más que "una mera evasión", ha destacado la presidenta de la Junta, es "un mapa que nos ayuda a entender el mundo en su complejidad, luz en estos tiempos tan sombríos, una forma de mirar, de saber qué somos y hacia dónde queremos ir".

Se trata también de "un antídoto contra el miedo y la deshumanización. Sin cultura la vida sería un páramo hostil e incomprensible"

Con ella, ha agregado, "podemos interpretar la realidad, inventar nuevos espacios, descubrir tesoros ocultos, avanzar colectivamente y no conformarnos".

El próximo 3 de diciembre se conocerá la decisión sobre la candidatura de Cáceres.

Incluye estrategias como Extremestiza, que busca ampliar los vínculos culturales, humanos y económicos de la región con los pueblos de América

Para ello ya se han establecido acuerdos con México, Perú y Chile, con el fin de "generar confianzas, acercar personas y facilitar las relaciones comerciales" a ambas orillas del Atlántico, ha destacado Guardiola.

La Junta impulsa el primer Instituto del Mestizaje, que se dedicará a la investigación y la divulgación. Y los alumnos de 3º y 4º de ESO ya pueden elegir el Aula Extremestiza como asignatura optativa.

La presidenta de la Junta también ha destacado las inversiones de grandes multinacionales que apuestan por la región.

El grupo IRE impulsa una inversión de 1.040 millones de euros para desarrollar un centro de datos en Cáceres, así como un centro de computación e IA en Badajoz, que supone otros 1.900 millones.

En Navalmoral de la Mata, el grupo Merlin Properties invierte 1.600 millones en un centro de procesamiento de datos.

Y la multinacional china Hunan Yuneng ha anunciado que ampliará su inversión en 215 millones para la fábrica de cátodos destinados a baterías en Mérida.

"Todo este empuje industrial ya ha cambiado la percepción de nuestra región, en una responsabilidad compartida", ha indicado María Guardiola.

Para lograr este desarrollo ha sido decisivo contar con una Administración que "acompaña y aporta estabilidad".

"En tiempos de excusas y elusión de responsabilidades", ha añadido, "la política tiene que dar seguridad y certeza a la ciudadanía, gestionar con transparencia, rigor y defender lo público".

La Junta de Extremadura ha puesto las condiciones necesarias para hacer posibles estos logros.

Cuando entren en vigor sus Presupuestos de 2027, Extremadura será la región con los tipos de IRPF más bajo: 7,5% y 9,5% en los dos primeros tramos.

Además, se aplicará una deducción del 50% en IRPF autonómico para quienes quieran establecerse en la región, y del 75% si son menores de 35 años.

También se incluirá una bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio para atraer empresarios que se plantean establecerse en Extremadura.

"Bajar impuestos siempre es un buen plan, un escaparate importante de confianza para quienes buscan un lugar donde asentarse", ha señalado la presidenta de la Junta.

Del mismo modo, se establecerán deducciones del 99% en determinadas donaciones de empresas o de capital, para los negocios que mantengan su actividad en Extremadura.

Otro hito del Ejecutivo regional ha sido la digitalización de la Administración: en 2023 sólo el 45% trámites podían realizarse on line, hoy ya es el 91%.

Se trata del mayor avance en digitalización de todas las CCAA.

"Quien vive en un municipio rural y tiene que recorrer kilómetros para hacer papeleos, ahora sabe que ya puede hacerlo desde casa", ha explicado la presidenta de la Junta.

"Esto es respetar al ciudadano, su tiempo, sus necesidades, la esencia del cambio tecnológico que está revolucionando nuestra Administración", ha destacado.

La Junta trabaja ahora en el proyecto de la futura ley de simplificación administrativa inteligente, que permitirá emprender una actividad con una declaración responsable, y hará más fácil solicitar y justificar las ayudas.

"Vivimos en una tierra única", ha afirmado Guardiola en el foro organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, "defendamos ese patrimonio cultural y emocional que tenemos".

La presidenta de la Junta ha animado a los extremeños a "seguir luchando por nuestros valores y nuestro futuro desde la serenidad, la humanidad, el encuentro y el diálogo, desde la vida y la pasión".