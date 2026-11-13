Mapfre refuerza su apuesta por la Extremadura rural con siete nuevas oficinas y más de 150 procesos de IA

La tecnología avanza, pero el trato personal sigue siendo fundamental. Y más aún en territorios como Extremadura, donde buena parte de la población vive en pequeños municipios y la cercanía con el cliente cobra especial importancia.

Esta es una de las principales apuestas de Mapfre en las zonas rurales, donde busca combinar la atención presencial con las nuevas herramientas digitales y la inteligencia artificial (IA).

Así lo ha explicado Alberto Portillo Mangas, director regional de Mapfre en Extremadura, durante su intervención en el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL-Invertia en Extremadura.

La compañía cuenta actualmente con 125 oficinas repartidas por toda la comunidad autónoma. Más del 50% se encuentran en localidades de menos de 5.000 habitantes.

Una presencia que la aseguradora quiere seguir ampliando. De hecho, su plan estratégico para el periodo 2025-2027 contempla la apertura de otras siete oficinas en la región.

Portillo ha defendido la importancia de mantener este modelo de atención, especialmente en las pequeñas localidades. El objetivo es garantizar el acceso a un asesoramiento personalizado sin necesidad de desplazarse a las grandes ciudades.

La IA gana terreno

Sin embargo, la apuesta por las oficinas físicas no supone renunciar a la tecnología. Mapfre trabaja en un modelo que combina ambos canales para mejorar la atención a sus asegurados.

La compañía ya cuenta con más de 150 procesos desarrollados con inteligencia artificial, tanto en sus servicios centrales como en el trabajo diario de sus agentes.

Alberto Portillo Mangas, director regional en Extremadura de Mapfre

Además, está desarrollando una herramienta capaz de recuperar antiguas propuestas comerciales y contactar directamente con los clientes. Cuando detecta una oportunidad de contratación, traslada la gestión al personal de la oficina.

Portillo ha insistido en que estas herramientas buscan complementar el trabajo de los empleados, no sustituirlos.

La digitalización también permite acercar determinados servicios a los municipios rurales. Entre ellos figuran las videoconsultas médicas y los chats con profesionales sanitarios, sin necesidad de desplazamiento.

Más protección

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido el aumento de los fenómenos meteorológicos adversos y sus consecuencias para el sector asegurador.

Portillo ha señalado que las borrascas han dejado de ser acontecimientos excepcionales y se han convertido en situaciones habituales.

De hecho, Mapfre gestionó más de 6.000 siniestros durante los dos primeros meses del año en Extremadura.

Ante esta situación, ha defendido la necesidad de reforzar la protección del sector agrario. No basta con asegurar las cosechas. También resulta fundamental proteger las instalaciones, la maquinaria y los tractores para garantizar la continuidad de la actividad tras un siniestro.

El directivo también ha destacado la importancia de la colaboración público-privada, especialmente entre las aseguradoras, Agroseguro y el Consorcio de Compensación de Seguros.

Por último, ha puesto en valor el peso de Mapfre en Extremadura. La compañía genera más de 500 empleos directos e indirectos en la región y mantiene su objetivo de seguir creciendo.

Una apuesta que también pasa por adaptar sus servicios a las necesidades de cada territorio. Mientras en Cataluña destaca el seguro de salud, en Extremadura el automóvil ocupa el primer puesto, según ha explicado Portillo.