Javier Pitarch, director general del Grupo Empresarial Pitarch, en el I Foro económico y cultural español en Extremadura. Cristina Villarino

Extremadura produce seis veces más electricidad de la que consume: "Tenemos que exportar productos, no energía"

Extremadura atraviesa una oportunidad histórica para transformar su modelo económico a partir de la energía, pero necesita dar un paso más: aprovechar su capacidad de generación eléctrica para atraer industria, producir bienes de mayor valor añadido y crear empleo. "Tenemos que exportar productos, no energía".

Así lo ha defendido Javier Pitarch Rodríguez, director general del Grupo Empresarial Pitarch, durante una conversación celebrada en el I Foro Económico y Cultural de EL ESPAÑOL en Extremadura.

El empresario ha situado a la comunidad autónoma ante una nueva etapa de desarrollo, después de haber protagonizado tres grandes revoluciones energéticas.

Javier Pitarch Rodríguez, director general del Grupo Empresarial Pitarch

La primera llegó entre las décadas de los sesenta y setenta con los aprovechamientos hidroeléctricos de las cuencas del Guadiana y el Tajo.

La segunda se produjo en los ochenta con la puesta en marcha de las centrales nucleares de Almaraz I y II. La tercera, todavía en expansión, es la solar, iniciada con las plantas termosolares en 2010 y continuada con el crecimiento de la energía fotovoltaica.

Sin embargo, Pitarch considera que el verdadero reto ahora es conseguir que esa capacidad de generación repercuta directamente en la economía regional.

Según el empresario, Extremadura produce alrededor de 31 teravatios hora de electricidad al año, frente a un consumo de apenas cinco. Es decir, produce seis veces más electricidad de la que consume.

Una diferencia que, a su juicio, debe servir para impulsar nuevas actividades industriales. "Lo que tenemos que exportar es producto desarrollado con esa energía", ha defendido.

Entre los sectores que pueden beneficiarse de esta disponibilidad energética ha mencionado los centros de datos, la minería del litio y su posterior transformación, así como los sistemas de almacenamiento mediante baterías.

Actividades que, según ha explicado, permitirían aprovechar los recursos de la comunidad y generar riqueza y puestos de trabajo en el territorio.

En este sentido, también ha defendido la compatibilidad entre las instalaciones fotovoltaicas y la actividad ganadera.

"Tenemos que tener rebaños de ovejas para que se coman la hierba que está debajo de las placas", ha señalado, al tiempo que ha apuntado que los animales pueden beneficiarse de la sombra que proporcionan estas infraestructuras.

Redes eléctricas

El desarrollo industrial que plantea el director general del Grupo Empresarial Pitarch se enfrenta, no obstante, a dificultades relacionadas con la capacidad de conexión a las redes eléctricas.

Aunque ha destacado el esfuerzo inversor realizado por las empresas distribuidoras durante los últimos años, ha advertido de que el problema aparece cuando llegan grandes solicitudes de suministro y no existen suficientes conexiones con la red de transporte.

Como ejemplo, ha explicado que el 60% de las posiciones de las subestaciones de transporte en Extremadura están destinadas a la evacuación de energía, mientras que el 40% restante se reserva para distribución. Una proporción que considera insuficiente ante la llegada de nuevos proyectos industriales y grandes consumidores eléctricos.

Por ello, ha puesto el foco en la planificación de la red de transporte para el periodo 2026-2030, que debe recoger las necesidades de la región.

Pitarch ha reconocido que todavía existe incertidumbre sobre su aprobación y ha aprovechado su intervención para reconocer el trabajo de la Junta de Extremadura y de la consejera Morán en la defensa de las inversiones necesarias.

La inteligencia artificial y la digitalización constituyen otro de los desafíos para el sector. En este ámbito, ha explicado que su compañía lleva alrededor de siete años trabajando en la digitalización de sus redes, un proceso que ya ha alcanzado a las instalaciones de media y alta tensión y que ahora se extiende a las de baja tensión.

Este cambio responde a una transformación del propio funcionamiento del sistema eléctrico.

Frente al modelo tradicional, en el que la energía circulaba desde las grandes centrales hasta los consumidores, ahora existen instalaciones de autoconsumo, generación distribuida y comunidades energéticas que hacen que la electricidad circule en distintas direcciones.

Una complejidad que, según ha indicado, obliga a recurrir a nuevas herramientas digitales y aplicaciones de inteligencia artificial.

Retener el talento

Más allá de las infraestructuras, Pitarch ha situado la falta de industria tractora como uno de los grandes problemas de Extremadura.

A su juicio, la comunidad necesita atraer más empresas capaces de generar empleo cualificado y evitar que los profesionales formados en sus universidades tengan que marcharse para desarrollar su carrera.

El empresario ha trasladado esta realidad a su propia experiencia familiar. "Mis hijos estudian aquí y luego se van fuera a trabajar", ha lamentado.

Aunque ha destacado la calidad de vida y el entorno natural de Extremadura, considera que esas ventajas no son suficientes para retener a los jóvenes si no existen oportunidades laborales acordes con su formación.

"Necesitamos más tejido empresarial, mucho más. Más empresas", ha insistido. Una transformación que, en su opinión, pasa también por el papel de las administraciones públicas, a las que ha reclamado agilidad para tramitar y sacar adelante los proyectos. "Los proyectos a veces se enquistan y mueren de enquistarse", ha advertido.

Por último, ha reclamado estabilidad regulatoria para las compañías distribuidoras, al tratarse de una actividad que requiere inversiones elevadas y con plazos de recuperación largos.

En este sentido, ha defendido que las empresas necesitan una regulación predecible y una retribución adecuada a las inversiones que realizan.